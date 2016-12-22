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Общество

За козла в ответе

№ 22(857) 1 — 7 июня 2009 г.

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Попытка клонировать пиренейского горного козла потерпела фиаско.

Попытка клонировать пиренейского горного козла потерпела фиаско.

Попытка воскресить вымерший вид провалилась, но проложила путь к воскрешению вымерших существ.

Клонированный пиренейский горный козел умер, но, как сообщил корреспондент The Independent Стив Коннор, испанским ученым удалось вплотную подойти к воскрешению вымерших животных путем клонирования.

Успехом можно считать хотя бы то, что клонированный детеныш пиренейского горного козла, который, как считается, полностью исчез как вид в 2000 г., родился вообще. Клонированный горный козел был создан на основе материалов ДНК, полученных из замороженных клеток последней особи. Впрочем, всего через несколько минут после рождения клон умер из-за проблем с дыханием.

Тем не менее, отмечает Коннор, само клонирование и тот факт, что суррогатная мать - домашняя коза - смогла выносить плод, доказывает принципиальную возможность воскрешения вымерших видов живых существ при помощи биологически близких к ним видов. Например, можно говорить о возвращении сумчатого волка, мамонта или тасманского тигра. Эксперимент стал шагом вперед, ведь предыдущие две попытки клонировать этот вид провалились на более ранней стадии - они закончились выкидышем.

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