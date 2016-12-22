Левые готовят конгресс

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№ 29 (1112) 28 июля - 3 августа 2014 г.
Как пояснил в интервью "БР" председатель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, в ходе конгресса предполагается изложить совместное видение социально-экономической ситуации в Беларуси и утвердить альтернативные предложения по развитию страны.
На данный момент идею проведения конгресса поддерживают БПЛ "Справедливый мир", Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"), оргкомитеты по созданию Белорусской партии трудящихся и Партии женщин "Надзея", а также Белорусская партия "Зеленые".
Кроме того, по словам С. Калякина, сейчас ведутся переговоры с независимыми профсоюзами, которые уже выказали заинтересованность в этой инициативе. Также в конгрессе смогут принять участие различные "неформальные молодежные группы", исповедующие левую идеологию. "Мы тоже их приглашаем к участию в конгрессе, тем более что у нас с ними есть опыт взаимодействия", - пояснил политик.
С. Калякин заверил, что на конгрессе не планируется выдвигать кандидата в президенты от левых сил и вообще рассматривать какие-либо персоналии. По его словам, тема предстоящих президентских выборов будет фигурировать исключительно с точки зрения политической позиции левых. Согласие с политической платформой, которая будет принята на конгрессе, станет требованием левых к будущему единому кандидату в президенты от оппозиции, кем бы он ни был.
"Тот кандидат, который поддержит нашу платформу или, по крайней мере, значительную часть этой платформы, и будет согласен ее артикулировать, может получить поддержку левых партий", - заявил С. Калякин.
Напомним, по предварительной договоренности демократических структур, единый кандидат от оппозиции на будущих президентских выборах должен быть выбран на Конгрессе демократических сил, который планируется провести в начале 2015 года (см. "БР" № 23/2014).
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