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Оппозиция

Левые готовят конгресс

№ 29 (1112) 28 июля - 3 августа 2014 г.

Игорь ИЛЬЯШ

Сергей КАЛЯКИН: тот кандидат, который поддержит нашу платформу или, по крайней мере, значительную часть этой платформы, и будет согласен ее артикулировать, может получить поддержку левых партий.

Сергей КАЛЯКИН: тот кандидат, который поддержит нашу платформу или, по крайней мере, значительную часть этой платформы, и будет согласен ее артикулировать, может получить поддержку левых партий.

Утвердить альтернативные предложения по развитию страны на Конгрессе левых сил планируют осенью представители левого спектра демократических организаций Беларуси.

Как пояснил в интервью "БР" председатель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, в ходе конгресса предполагается изложить совместное видение социально-экономической ситуации в Беларуси и утвердить альтернативные предложения по развитию страны.

На данный момент идею проведения конгресса поддерживают БПЛ "Справедливый мир", Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"), оргкомитеты по созданию Белорусской партии трудящихся и Партии женщин "Надзея", а также Белорусская партия "Зеленые".

Кроме того, по словам С. Калякина, сейчас ведутся переговоры с независимыми профсоюзами, которые уже выказали заинтересованность в этой инициативе. Также в конгрессе смогут принять участие различные "неформальные молодежные группы", исповедующие левую идеологию. "Мы тоже их приглашаем к участию в конгрессе, тем более что у нас с ними есть опыт взаимодействия", - пояснил политик.

С. Калякин заверил, что на конгрессе не планируется выдвигать кандидата в президенты от левых сил и вообще рассматривать какие-либо персоналии. По его словам, тема предстоящих президентских выборов будет фигурировать исключительно с точки зрения политической позиции левых. Согласие с политической платформой, которая будет принята на конгрессе, станет требованием левых к будущему единому кандидату в президенты от оппозиции, кем бы он ни был.

"Тот кандидат, который поддержит нашу платформу или, по крайней мере, значительную часть этой платформы, и будет согласен ее артикулировать, может получить поддержку левых партий", - заявил С. Калякин.

Напомним, по предварительной договоренности демократических структур, единый кандидат от оппозиции на будущих президентских выборах должен быть выбран на Конгрессе демократических сил, который планируется провести в начале 2015 года (см. "БР" №  23/2014).

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