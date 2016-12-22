Игорь ИЛЬЯШ

Анатолий ЛЕБЕДЬКО дистанцируется от проекта "Рефорум".

Приоритетные направления реформ, разработкой которых в ближайшие полгода будут заниматься эксперты, определил форум гражданского общества и оппозиции проекта "Рефорум".

В ходе второго заседания форума представители оппозиции и гражданского общества 15 июля выбирали приоритеты из числа направлений, предварительно выделенных на предыдущем заседании.



В частности, среди возможных вариантов рассматривались реформы избирательной и пенсионной систем, жилищной политики и др. Однако в итоге, после общей дискуссии и рейтингового голосования, в качестве приоритетных направлений были определены реформы медиасферы и системы образования - именно ими займутся эксперты.



Между тем итоговое решение форума относительно приоритетных направлений реформ было раскритиковано председателем Объединенной гражданской партии Анатолием Лебедько, который заявил о возможном выходе партии из данной инициативы.



В видеообращении политика, размещенном на сайте ОГП, отмечается, что прошедшее заседание выявило принципиальное разногласие в видении того, на что должна быть ориентирована работа "Рефорума". По его словам, значительная часть политической оппозиции и гражданского общества считает, что работа "Рефорума" должна ориентироваться прежде всего на белорусскую власть. Для ОГП же принципиально, чтобы это была деятельность, "направленная на людей", которая привела бы к изменениям системы.



"Самое главное - вернуть право выбора. Мы считаем, что работа экспертов, и белорусских, и зарубежных, должна быть сконцентрирована на том, как изменить избирательное законодательство и правоприменительную практику, а также законодательство в отношении СМИ и судебной системы, которые должны обеспечить проведение свободных и честных выборов", - подчеркнул А. Лебедько.



Он посетовал, что на заседании форума среди оппозиции такой подход ОГП поддержали только Белорусская партия левых "Справедливый мир" и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия". В первом туре голосования их также поддержали представители Ассамблеи неправительственных демократических организаций, Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточное партнерство", ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и Белорусского конгресса демократических профсоюзов.



"Но для большинства главным все-таки остается не конфликтовать с властями и деполитизировать эту площадку. На мой взгляд, это тупиковый путь, и мы посмотрим, как дальше работать на этой площадке, которая ориентируется на то, чтобы больше нравиться власти", - отметил лидер ОГП.



На следующий день пресс-служба ОГП распространила еще одно заявление А. Лебедько, в котором он сообщил, что "партия может ограничиться статусом наблюдателя на форуме или вообще уйти с данной площадки". По его словам, партия хочет "дистанцироваться от хора, поющего "давайте не раздражать власть", но не от работы по выработке и продвижению позитивной альтернативы". Окончательное решение относительно участия в "Рефоруме" должен будет принять политсовет ОГП.



Напомним, проект "Рефорум" представляет собой двухгодичную программу, в рамках которой предполагается подготовить 16 предложений о реформировании Беларуси. Данная инициатива координируется Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) при поддержке Европейской комиссии.



Проект будет реализовываться в рамках четырех форумов - именно форумы определят приоритетные направления реформ, разработкой которых будут заниматься эксперты.



Следует отметить: координаторы проекта с самого начала объявили о том, что при разработке реформенных предложений будет соблюдаться одно правило: предлагаемые реформы должны быть осуществимы уже сейчас, то есть при нынешних властях.