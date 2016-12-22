Консенсус для реформ

Игорь ИЛЬЯШ

Игорь ЛЯЛЬКОВ: нужна обязательная реализация задуманных реформ.

Возможность реализации реформ уже сегодня, при нынешних белорусских властях, должна быть одним из основных условий предлагаемых реформ, которые будут разрабатываться в рамках проекта "Рефорум".

Об этом в интервью "БР" рассказал заместитель председателя Партии БНФ Игорь Ляльков, который был избран председателем Форума гражданского общества и оппозиции проекта "Рефорум".



Проект представляет собой двухгодичную программу, в рамках которой предполагается подготовить 16 предложений о реформировании Беларуси. Данная инициатива будет координироваться Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) при поддержке Европейской комиссии.



Проект будет реализовываться в рамках четырех форумов - именно форумы определят приоритетные сферы реформ, будут формулировать заказ на реформы. Один из этих форумов объединяет представителей оппозиции и гражданского общества.



Как рассказал И. Ляльков, сегодня форум состоит из представителей 13 структур - политических партий и общественных объединений. Решения принимаются большинством голосов.



"Участники форума представляют не себя, они представляют исключительно свои организации, и нет привязки к конкретным личностям. Каждая организация может делегировать на каждое заседание форума любого своего представителя с соответствующими полномочиями. Поэтому решения, которые будут приниматься форумом, есть достижение определенного согласия и между оппозиционными партиями, и между представителями гражданского общества", - подчеркивает зампред Партии БНФ.



Достижение необходимого компромисса, очевидно, будет делом непростым, но тем значительнее будут конечные решения форума, считает И. Ляльков.



Регламентом проекта предусмотрено, что при согласии большинства участников форум может расширяться за счет других партий и организаций.



В целом общая схема работы форума должна выглядеть следующим образом. Форум гражданского общества и оппозиции определяет направление, для которого будут разрабатываться реформенные предложения. После этого руководящий совет "Рефорума" формирует экспертную группу, которая должна в течение полугода разработать и представить конкретный проект реформ в рамках заданного направления.



Дальнейшая судьба проектов реформ в регламенте работы "Рефорума" не прописана. Но, как предполагает И. Ляльков, далее последует всевозможное лоббирование этих реформенных предложений, в том числе при помощи европейских партнеров, чтобы белорусские власти их все-таки реализовали.



"Примерно так должна выглядеть схема, но работа только началась, проект рассчитан на 2 года, и как это будет в реальности, мы еще посмотрим", - резюмировал председатель форума.



И. Ляльков отметил, что изначально обозначены некоторые общие критерии, которым должны соответствовать заказы форума и последующие проекты реформ. Во-первых, эти реформы должны быть необходимыми и актуальными для сегодняшней Беларуси. Во-вторых, они должны быть осуществимы уже сейчас, то есть при нынешних властях. В-третьих, они должны соответствовать возможностям экспертов, белорусских и международных, которые будут заниматься разработкой реформ в этом направлении.



Также следует отметить, что обязательным элементом предложений, которые будут подготовлены экспертами, должно стать описание необходимых изменений в законодательстве, а также стоимость этих реформ, то есть каких бюджетных затрат они потребуют.



На первом заседании Форума гражданского общества и оппозиции, которое состоялось в Минске 27 июня, достичь соглашения по поводу приоритетного направления реформ не удалось. Следующее заседание запланировано на 15 июля.