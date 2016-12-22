На выборы - через конгресс

Игорь ИЛЬЯШ

Единый кандидат от оппозиции на предстоящих президентских выборах будет определен на Конгрессе демократических сил в начале 2015 года.

Об этом сообщил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в беседе с корр. "БР".

"Мы сделаем все, чтобы конгресс состоялся", - заявил политик. По словам А. Лебедько, на конгрессе должен быть избран единый кандидат на выборах 2015 года, а также определена "позитивная альтернатива в виде программы действий".

Сейчас оппозиционные структуры продолжают переговоры о механизмах выдвижения делегатов конгресса, однако ряд положений уже утвержден.

Так, каждая из организаций, входящих в оргкомитет конгресса, будет иметь квоту своих делегатов, но при этом общая квота не должна превышать 10% от всего состава участников конгресса.

Кроме того, будет существовать квота для так называемых ВИП-персон, то есть наиболее известных и уважаемых общественных и политических деятелей Беларуси.

Автоматически становятся делегатами оппозиционные активисты, которые являлись кандидатами в депутаты на минувших выборах в местные Советы, а также те, кто не был зарегистрирован в качестве кандидата, но обжаловал это решение в судебном порядке.

Особенностью конгресса будет то, что в его конструкцию попытались встроить праймериз, идею которого активно продвигала ОГП.

"Нужно выехать в регионы, надо искать сторонников этой идеи, тех, кто выступает за персональную альтернативу, и убеждать людей, чтобы они пришли и проголосовали в определенный день. Для этого нужно выйти за рамки существующих политических партий и общественных организаций", - отмечает А. Лебедько.

Региональные праймериз станут еще одним механизмом определения делегатов конгресса.

"За это проголосовали единогласно все члены оргкомитета. Это означает, что праймериз быть. Другой вопрос - насколько эта схема будет реализована на практике. Она требует участия 3% от общего количества избирателей в населенном пункте", - рассказал А. Лебедько.

"Далеко не все потянут праймериз, но я думаю, что будут такие регионы, которые скажут: давайте мы попробуем. Это очень важно, потому что это попытка найти новых участников политического процесса", - считает политик.

Все перечисленные выше положения уже согласованы в рамках оргкомитета конгресса, в который входят семь наиболее значимых оппозиционных структур в Беларуси: ОГП, Белорусская партия левых "Справедливый мир", Партия БНФ, движение "За свободу", кампания "Говори правду", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).

Однако в переговорном процессе сохраняется несколько спорных моментов. В частности, пока не определено, будут ли остальные делегаты конгресса выдвигаться через процедуру сбора подписей или на региональных собраниях, как это было в 2006 году.

"Из всех этих категорий делегатов формируется состав Конгресса демократических сил, и там уже принимается окончательное решение по поводу единого кандидата", - резюмировал А. Лебедько.

По словам лидера ОГП, утвержденного графика подготовки к конгрессу пока нет, но предположительно осенью состоится выдвижение делегатов, а сам конгресс должен пройти в начале 2015 года. Более определенно о сроках можно будет говорить после разрешения в рамках переговорного процесса всех спорных вопросов. Тогда же следует ожидать совместного заявления лидеров демсил о предстоящем конгрессе.

Участие в процедуре определения единого кандидата в президенты примет и лично А. Лебедько - его кандидатура была поддержана делегатами XVI съезда ОГП, который прошел 31 мая в Минске. Среди возможных партийных претендентов для участия в процедуре определения единого кандидата также фигурировали Александр Добровольский и Василий Поляков - наряду с А. Лебедько они набрали наибольшее число голосов на региональных партийных конференциях в рамках подготовки к съезду. Однако В. Поляков и А. Добровольский взяли самоотвод.

Отметим также, что на партийном съезде А. Лебедько снова переизбран председателем ОГП.

Таким образом, сейчас можно говорить о том, что уже два оппозиционных политика объявили о своих президентских амбициях. Помимо А. Лебедько участвовать в процедуре определения единого кандидата намерен лидер кампании "Говори правду" Владимир Некляев, о чем было заявлено ранее.

Напомним, к началу 2014 года можно было говорить о двух точках зрения на механизм определения единого кандидата в президенты. Гражданский альянс за справедливые и честные выборы для лучшей жизни "Талака", где основными игроками являются ОГП и "Справедливый мир", настаивал на проведении праймериз. В свою очередь лидеры структур, занимающихся реализацией инициативы "Народный референдум" (Партия БНФ, "За свободу", "Говори правду" и др.), считали, что кандидата в президенты должен определить Конгресс демократических сил.

Однако даже пробный тур праймериз, который "Талака" намеревалась устроить 23 марта на местных выборах в Бобруйске, провести не удалось. После этого Конгресс демсил остался единственным озвученным вариантом процедуры определения единого кандидата.