Единого кандидата определят на Конгрессе демократических сил

Анатолий Лебедько переизбран председателем ОГП

Единый кандидат в президенты от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в начале 2015 года. Об этом сообщил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в беседе с корр. "БР".

"Мы сделаем все, чтобы конгресс состоялся", – заявил политик. По его словам, на конгрессе должен быть избран единый кандидат на выборах 2015 года, а также определена "позитивная альтернатива в виде программы действий".

Сейчас оппозиционные структуры продолжают переговоры по поводу механизмов выдвижения делегатов конгресса, однако ряд положений уже утверждено.

Так, каждая из организаций входящих в оргкомитет конгресса будет иметь квоту своих делегатов, но при этом общая квота не должна превышать 10% от всего состава участников конгресса.

Кроме того, будет существовать квота для так называемых "ВИП-персон" – т.е. наиболее известных и уважаемых общественных и политических деятелей Беларуси.

Автоматически становятся делегатами съезда оппозиционные активисты, которые являлись кандидатами в депутаты на минувших выборах в местные Советы, а также те, кто не был зарегистрирован в качестве кандидата, но обжаловал это решение в судебном порядке.

Особенностью конгресса будет являться то, что в его конструкцию попытались встроить праймериз, идею которого активно продвигала ОГП.

"Нужно выехать в регионы, надо искать сторонников этой идеи, тех, кто выступает за персональную альтернативу, и убеждать людей, чтобы они пришли и проголосовали в определенный день. Для этого нужно выйти за рамки существующих политических партий и общественных организаций", – отмечает А. Лебедько.

Региональные праймериз станут еще одним механизмом определения делегатов конгресса.

"За это проголосовали единогласно все члены оргкомитета. Это означает, что праймериз быть. Другой вопрос – насколько эта схема будет реализована на практике. Она требует участия 3% от общего количества избирателей в населенном пункте", – рассказал А. Лебедько.

"Далеко не все потянут праймериз, но я думаю, что будут такие регионы, которые скажут – давайте мы попробуем. Это очень важно, потому что это попытка найти новых участников политического процесса", – считает политик.

Все перечисленные выше положения уже согласованы в рамках оргкомитета конгресса, в который входят семь наиболее значимых оппозиционных структур в Беларуси. Однако в переговорном процессе сохраняется несколько спорных моментов. В частности, пока не определено, будут ли остальные делегаты конгресса выдвигаться через процедуру сбора подписей или они будут выдвигаться на региональных собраниях, как это было в 2006 году.

"Из всех этих категорий делегатов формируется состав Конгресса демократических сил и там уже принимается окончательное решение по поводу единого кандидата", – резюмировал А. Лебедько.

По словам лидера ОГП, утвержденного графика подготовки к конгрессу пока нет, но предположительно осенью состоится выдвижение делегатов, а сам конгресс должен пройти в начале 2015 года.

Участие в процедуре определения единого кандидата в президенты примет и лично А. Лебедько – его кандидатура была поддержана делегатами XVI съезда ОГП, который прошел 31 мая в Минске. Среди возможных партийных претендентов для участия в процедуре определения единого кандидата также фигурировали Александр Добровольский и Василий Поляков – наряду с А. Лебедько они набрали наибольшее число голосов на региональных партийных конференциях в рамках подготовки к съезду. Однако В. Поляков и А. Добровольский взяли самоотвод.

Одновременно с этим на съезде А. Лебедько был переизбран председателем ОГП. Голосование проходило на безальтернативной основе: все альтернативные кандидаты, среди которых были Сергей Балыкин, Геннадий Ананьев, А. Добровольский, В. Поляков, также взяли самоотвод. В итоге кандидатуру А. Лебедько поддержали 102 делегата съезда, 22 делегата проголосовали против.