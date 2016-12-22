Попал под запрет

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№ 19 (1102) 12-18 мая 2014 г.
В качестве основания для запрета заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко сослался на ст. 8 Закона "О массовых мероприятиях", которая запрещает заявителям уличных акций до получения разрешения распространять информацию о времени и месте проведения мероприятия. Других причин для запрета марша в ответе городских властей указано не было.
Напомним, заявку на проведение Марша независимости инициаторы подали 25 апреля. Предполагалось, что марш стартует 14 мая в 17.00 на площадке возле Национальной библиотеки, а затем демонстранты двинутся шествием по проезжей части проспекта Независимости до площади Независимости, где состоится митинг.
Цель проведения Марша независимости - публичное выражение поддержки идеи укрепления независимости Беларуси и демонстрация единства общества в деле обороны суверенитета страны. К участию в акции приглашали не только сторонников национального бело- красно-белого флага, но и государственного красно-зеленого.
Замглавы движения "За свободу" Юрий Губаревич в интервью "БР" назвал ошибочным решение властей отказать оппозиции в проведении Марша независимости.
"Мы считаем, что это ошибочное решение властей, потому что защитой независимости невозможно заниматься в расколотом обществе. Тут должен быть национальный консенсус. Мы предлагали такое объединение в формате этой акции, но, к сожалению, власть пока не готова принять наши предложения", - констатировал политик.
Между тем Ю. Губаревич убежден, что в вопросе защиты независимости все конфликты и противоречия должны быть отодвинуты в сторону. "Если мы будем видеть, что сегодняшнее руководство страны готово не на словах, а на деле делать шаги в направлении объединения общества на основе защиты независимости, то мы готовы также участвовать в этом", - подчеркнул он.
"Тем не менее, что касается самой этой акции (Марша независимости. - Прим. авт.), то мы не оставляем надежд, что она состоится в Беларуси. Мы планируем подать заявку на одну из дат, которая связана с белорусской независимостью", - рассказал Ю. Губаревич.
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