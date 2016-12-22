Оппозиция готовит Марш независимости

Игорь ИЛЬЯШ

К участию в акции приглашают не только сторонников национального бело-красно-белого флага, но и государственного красно-зеленого.

Марш независимости планирует провести оппозиция в центре Минска 14 мая.

К участию в акции приглашают не только сторонников национального бело-красно-белого флага, но и государственного красно-зеленого.



Заявку на проведение Марша независимости инициаторы подали в Мингорисполком 25 апреля. Предполагается, что марш стартует 14 мая в 17.00 на площадке возле Национальной библиотеки. Затем демонстранты двинутся шествием по проезжей части проспекта Независимости до площади Независимости, где состоится митинг.



Цель проведения Марша независимости - публичное выражение поддержки идеи укрепления независимости Беларуси и демонстрация единства общества в деле обороны суверенитета страны.



"Лукашенко только говорит о независимости, но мало чего создал, что касается оснований независимости", - заявил в интервью "БР" один из заявителей марша, заместитель председателя движения "За свободу" Алесь Логвинец.



По его словам, в основе независимости - общественное мнение, ответственные и сознательные граждане, для которых важна независимость своей страны и которые лояльны своему государству. В Беларуси же эта лояльность "навязывается только сверху".



"Мы хотим, чтобы люди гордились Беларусью и чувствовали себя полноценными гражданами. И если Лукашенко говорит "а", то нужно говорить и "б". Если он говорит, что нужно защищать независимость, то нужно давать возможность гражданам, для которых важна эта ценность, демонстрировать свои взгляды", - считает А. Логвинец.



Речь идет о том, что 22 апреля в послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства пообещал защищать суверенитет Беларуси и, в частности, сказал: "Мы не пророссийские, не проукраинские и не пропольские, мы - не русские, мы - белорусские!" (см. "БР" № 17/2014).



Организаторы ожидают, что на Марш независимости придут патриоты не только под национальными бело-красно-белыми флагами, но и под государственными красно-зелеными. Однако подразумевает ли это отказ от некоторых традиционных лозунгов, например от лозунга об освобождении политзаключенных?



В связи с этим А. Логвинец отмечает, что призыв к участию в марше сторонников красно-зеленого флага остается на уровне ожиданий. "Мы понимаем, что в этом марше вряд ли будет принимать участие электорат Лукашенко", - констатирует он.



"Мы видим, что власти начинают использовать риторику независимости, но конкретных шагов не делают. И мы хотим увидеть, насколько они готовы на эти конкретные шаги. Вообще же, если мы говорим о консенсусе внутри страны, то, конечно, нужно построить какой-то консенсус между бело- красно-белыми и красно-зелеными, как бы трудно это ни было", - уверен зампред движения "За свободу".



В этом смысле лозунги об освобождении политзаключенных соответствуют идее национального консенсуса. "Понятно, что путь к национальному единству идет через прекращение политических репрессий и освобождение политзаключенных", - отметил А. Логвинец.



Организаторами Марша независимости выступили структуры, объединенные кампанией "Народный референдум": движение "За свободу", Партия БНФ, гражданская кампания "Говори правду" и Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"). Кроме того, о поддержке Марша независимости заявил оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия".



Организаторы ожидают, что ответ городских властей на заявку о проведении акции будет получен до 8 мая. "В случае если власти дадут положительный ответ, мы будем очень активно действовать для мобилизации людей на этот марш", - заверил А. Логвинец.