Оппозиция думает о едином кандидате

Игорь ИЛЬЯШ

Вопрос остается открытым.

Проблему определения единого кандидата в президенты на выборах 2015 года обсуждают лидеры демократических сил, однако существенного продвижения в этом вопросе пока не видно.

Роль посредника на переговорах взял на себя сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия", бывший политзаключенный Павел Северинец (сам он не может принимать участие в выборах из-за непогашенной судимости).



Напомним, к началу 2014 года можно было говорить о двух точках зрения на проблему механизма определения единого кандидата в президенты.



Гражданский альянс за справедливые и честные выборы для лучшей жизни "Талака" настаивал на проведении праймериз, а лидеры структур, занимающихся реализацией инициативы "Народный референдум", склонялись к тому, чтобы кандидата в президенты выдвигал Конгресс демократических сил.



В первой упомянутой коалиции основными игроками являются Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых "Справедливый мир", во второй - Партия БНФ, движение "За свободу", кампания "Говори правду", Белорусская социал-демократическая партия (Громада) и Белорусская партия "Зеленые".



Однако даже пробный тур праймериз, который "Талака" намеревалась устроить 23 марта в Бобруйске, провести не удалось. Таким образом, проведение Конгресса демсил остается на данный момент единственным озвученным вариантом процедуры определения единого кандидата, хотя это совсем не значит, что все оппозиционные структуры в итоге ее поддержат.



Однозначно же заявили о готовности выдвинуть своего кандидата на президентские выборы 2015 года пока только две структуры: кампания "Говори правду" и Объединенная гражданская партия.



Требования к процедуре.



После того как определить лидера оппозиции путем проведения праймериз не удалось, ОГП готова рассматривать любые предложения относительно механизма выдвижения единого кандидата. При этом у партии сохраняются четкие требования к этой процедуре: с одной стороны, она должна быть простой, а с другой - должна позволять увеличивать "количество участников политического процесса".



"Мы готовы обсуждать любую процедуру, но она не должна забирать все наше время и должна предусматривать увеличение количества участников политического процесса. Вот два пункта, по которым мы сейчас и проводим консультации", - рассказал лидер ОГП Анатолий Лебедько в интервью "БР".



Впрочем, добавил политик, в ОГП продолжают считать оптимальным вариантом процедуры определения единого кандидата именно праймериз. "Если бы была политическая воля у всех других, а не только у ОГП, то реализовать бы ее не помешали даже объединенные усилия всех белорусских силовиков", - считает А. Лебедько.



Политик подчеркнул: ОГП исходит из того, что игнорировать президентские выборы в любом случае нельзя. "У нас обсуждались как минимум три человека, с которыми партия может принимать участие в президентской кампании", - рассказал А. Лебедько.



Он пояснил, что ОГП рассматривает варианты выдвижения своего кандидата как в рамках общей с остальными оппозиционными структурами процедуры, так и при условии самостоятельного участия в выборах.



Готовы назвать кандидата.



Гражданская кампания "Говори правду" выступает за то, чтобы выбрать единого кандидата от оппозиции на Конгрессе демократических сил.



"Но при этом мы считаем, что процедура не должна занять все силы, потому что это все равно внутренний вопрос оппозиции. Сегодня главная задача, которая стоит перед нами, - это работа с обществом", - подчеркнул заместитель председателя кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев в интервью "БР".



По словам политика, в выборе единого кандидата, который не имеет поддержки в обществе, нет никакого смысла. Инициатива "Народный референдум" как раз и направлена на получение этой поддержки.



Именно в рамках стратегии "Народного референдума" лидеры кампании "Говори правду" воспринимают и кампанию по выборам президента: задача состоит в том, чтобы объединить ту часть общества, которая хочет перемен, и стать представителями ее интересов.



По мнению А. Дмитриева, договориться о едином кандидате вполне реально, однако для этого прежде всего нужно, чтобы политики реалистично оценивали свои возможности.



"Ведь надо будет реально собрать 100 тыс. подписей. Многие уже просто забыли, что это такое. Мы сейчас собрали 50 тыс. подписей за "Народный референдум", и я знаю, что каждая подпись дается кровью и потом. Это не так просто. Надеяться, что вас зарегистрируют по адресной книге, сегодня не стоит", - отметил политик.



Тем временем кампания "Говори правду" уже готова назвать своего потенциального кандидата в президенты.



"На сегодняшний день, по-моему, мы вообще единственная оппозиционная структура, которая не прячется за общими словами. Мы назвали своего кандидата. Это Владимир Некляев - политик с самым высоким рейтингом среди оппозиционных лидеров, с самой высокой узнаваемостью", - заявил А. Дмитриев.



По его словам, В. Некляев доказал, что "способен держать удар" и "представлять интересы общества", поэтому кампания "Говори правду" намерена его поддержать. "А если найдется человек, который сможет лучше представлять интересы большинства в вопросе перемен, то я думаю, что Владимир Некляев - это человек, который способен поступиться своими амбициями ради будущего Беларуси", - добавил зампред кампании "Говори правду".



Кандидат объединительный, беспартийный.



Партия БНФ также выступает за проведение Конгресса демократических сил.



"Модель конгресса 2005 года, когда основой делегатского состава были представители, выдвинутые на региональных собраниях, нам кажется оптимальной. Естественно, какие-то детали можно обсуждать - мы открыты для этого. Но за основу целесообразно взять именно такую модель", - отметил председатель Партии БНФ Алексей Янукевич в интервью "БР".



Говоря о критериях, которым должен соответствовать единый кандидат в президенты, А. Янукевич подчеркнул, что этот человек обязательно должен отстаивать "белорусские национальные интересы и независимость страны". "Без этого поддержка Партии БНФ абсолютно невозможна", - подчеркнул он.



Также важно, чтобы потенциальный кандидат был фигурой, способной консолидировать демсилы. "Оптимальный вариант - чтобы этот человек не представлял какую-либо политическую структуру, так как это всегда делает консолидацию и соглашения более проблематичными", - пояснил политик.



То есть желательно, чтобы единый кандидат был беспартийным. Впрочем, добавил А. Янукевич, это требование не столь категоричное: человек, представляющий какую- либо политическую структуру, также может рассматриваться в качестве возможного единого кандидата.



Наконец, единый кандидат должен быть способным взять на себя ответственность за результаты президентской кампании. При этом, подчеркнул А. Янукевич, речь идет "не только и не столько" о Площади и способности единого кандидата "идти до конца": сегодня подобные разговоры звучат несколько нелепо. Речь идет прежде всего о понимании того, что политические шаги единого кандидата будут влиять на судьбу демократических сил и в целом Беларуси.



А. Янукевич отметил, что в 2015 году оппозиция должна избежать неудачного сценария, повторявшегося в ходе последних президентских кампаний: некоторая консолидация демсил под выборы, ставка на Площадь ("как минимум как на демонстрацию того, что в стране есть большое количество сторонников перемен") и, наконец, разгон Площади с той или иной степенью жестокости. После этого традиционно наступает сильнейшая апатия, происходит разочарование в лидерах, неверие в целесообразность борьбы и, как следствие, сужение круга демократических активистов.



"То есть очень важно стремиться к выдвижению единого кандидата, однако при этом нельзя допустить повтора того сценария, который, совершенно очевидно, не работает. Вместе с обсуждением кандидатуры единого кандидата, с точки зрения Партии БНФ, очень важно, чтобы происходило обсуждение альтернативного сценария", - пояснил А. Янукевич.



Если же договориться о едином кандидате не получится, то Партия БНФ будет стремиться найти взаимопонимание хотя бы в кругу идейно близких оппозиционных структур, стоящих на национально-демократических позициях.



При этом сама Партия БНФ не будет торопиться с выдвижением кандидата в президенты, тем более что, как уже было сказано, в партии считают, что кандидат должен быть фигурой, приемлемой для максимально широкого круга людей, и желательно беспартийным. Однако в случае, если найти такого человека не получится, вариант выдвижения собственного кандидата не исключен.