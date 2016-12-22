Краж можно избежать

Чтобы не испортить себе приятные летние месяцы, не испытать негативных эмоций, нужно заранее побеспокоиться о сохранности своего имущества.

Каждый год с наступлением лета актуальной становится тема безопасности и сохранности домашнего имущества. Связано это прежде всего с тем, что многие хозяева квартир и домов все чаще оставляют жилье без присмотра, уезжая на дачи или в отпуск.

Заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь в Минске, полковник милиции Владимир Янушкевич напоминает, что лето -- это любимое время для воров, потому что увлеченные отдыхом люди теряют бдительность. Как показывает практика, от воров не спасают ни коды на дверях подъездов, ни домофоны.

Несмотря на то, что общее количество квартирных краж несколько снизилось по сравнению с прошлым годом, тем не менее любую кражу легче предотвратить, чем потом искать украденное. Полностью обезопасить свое имущество позволит подключение квартиры на пульт вневедомственной охраны, причем сделать это можно как на время командировки или отпуска, так и на постоянной основе.

Процедура приема под охрану довольно проста. Необходимо обратиться с заявлением в отдел охраны своего района. В ходе обследования инспектор-инженер предложит все варианты блокировки уязвимых мест.

Департамент охраны, помимо квартир, охраняет также коттеджи, гаражи и другие места хранения личного имущества граждан при отсутствии телефона при помощи радиосистемы. Автомобиль -- вещь очень дорогая, а затраты на централизованную вневедомственную охрану гаража в месяц не превышают средств, которые владельцы тратят, чтобы один раз помыть машину.

Практика показывает, что стикер с надписью "Милиция. Объект охраняется Департаментом охраны" заставляет злоумышленников изменить преступные намерения и "облагодетельствовать" своим вниманием другой объект.

Если соблюдать эти нехитрые требования, то вероятность оказаться в числе потерпевших практически равна нулю.

Установив охранную сигнализацию, вы выбираете наиболее эффективный способ защитить себя, своих детей и имущество, подчеркивает В. Янушкевич.