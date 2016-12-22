Поддался на уговоры

Александр КРАСЬКО

На данный момент Абдель Фаттах аль-Сиси является практически единственным сильным кандидатом на президентский пост.

Фельдмаршал Абдель Фаттах аль-Сиси оставил военную службу и заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Командующий египетской армией Абдель Фаттах аль-Сиси официально ушел со своего поста, чтобы выставить свою кандидатуру на президентских выборах. "Я смиренно выражаю свое намерение бороться за пост президента Арабской республики Египет. Эту великую честь может мне дать только ваша поддержка. Если мне будет дано возглавить эту страну, я обещаю, что вместе мы - народ и правительство - добьемся стабильности, безопасности и надежды для Египта", - заявил экс-фельдмаршал в своем телевизионном выступлении.



Будет ли аль-Сиси баллотироваться в президенты, мировые СМИ обсуждали уже достаточно давно. Сам военный поначалу отрицал такую возможность, или отвечал двусмысленными заявлениями. Однако в последнее время появлялось все больше свидетельств того, что экс-фельдмаршал собирается возглавить Египет.



Сначала 90% проголосовавших египтян поддержали новую Конституцию. Потом Аль-Сиси получил повышение в звании - в армии Египта существует традиция давать новый ранг главнокомандующему, прежде чем тот оставит службу. Кроме того, Верховный военный совет страны призвал аль-Сиси выставить свою кандидатуру на выборах, а плакаты с его изображением висят по всему Каиру.



Напомним, с тех пор как военные свергли президента-исламиста Мохаммеда Мурси, Абдель Фаттах аль-Сиси фактически стал главой страны. Официально обязанности президента исполняет экс-глава Конституционного суда Адли Мансур. При этом он отрицает любую возможность возобновления военной диктатуры. По словам Мансура, эпоха "президентов-фараонов" давно закончилась.



Тем не менее, существует значительная вероятность возврата к прошлому. Если аль-Сиси пойдет на выборы, серьезной конкуренции ему не будет. Наиболее крупная политическая организация -- движение "Братья-мусульмане" -- разгромлена и объявлена вне закона. Вся ее верхушка арестована, включая экс-президента Мохаммеда Мурси, которого обвиняют в убийстве и пособничестве террористам. Многие активисты либеральных партий также оказались в тюрьме.



Вообще методы аль-Сиси демократичными не назовешь. В ходе столкновений с протестующими полицейские убили более 1.000 человек. К тому же его правительство постоянно критикуют за аресты журналистов, в том числе иностранных. По меньшей мере, 19 корреспондентов находятся в заключении. Особенно египетский режим недолюбливает сотрудников "Аль-Джазиры" -- их большинство среди арестованных и обвиняемых в сотрудничестве с террористами.



На данный момент аль-Сиси является практически единственным сильным кандидатом на президентский пост. Более-менее примечательным кандидатом является лишь Хамдин Саббахи, прославившийся защитой прав рабочих.



Однако участие в выборах может иметь и негативные последствия для репутации аль-Сиси. Дело в том, что в случае его победы, ему придется решать все те же проблемы, с которыми безуспешно боролись его предшественники, в частности, со слабой экономикой и радикальным исламизмом. При этом программа, объясняющая, как экс-фельдмаршал собирается поднимать Египет, до сих пор не представлена.