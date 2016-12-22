Ни компромата, ни котиков

Александр КРАСЬКО

Турецкие власти заблокировали доступ к YouTube из-за записи секретного совещания. При этом подобные меры против Twitter уже отменил суд.

В прошлый четверг правительство Турции продолжило кампанию против социальных медиа и перекрыло доступ к популярному видеохостингу YouTube. Поводом для этого стало появление на сервисе аудиозаписи тайных переговоров членов правительства. Турецкое бюро телекоммуникаций, ответственное за блокировку, назвала свои действия "превентивным административным вмешательством". Причем, согласно местным законам, этот орган имеет право блокировать любой сайт без судебного предписания. С 2007 по 2010 годы YouTube уже блокировался на территории Турции.



Более продвинутые пользователи, впрочем, смогли просматривать столь популярные ролики с котиками и политическими скандалами благодаря использованию виртуальных частных сетей (VPN) и изменению настроек DNS.



Компания Google, которой принадлежит заблокированный сервис, выпустила заявление. В нем сообщалось, что никаких технических сложностей YouTube не испытывает, а с источником проблемы разбираются представители фирмы.



Скандальная запись, ставшая причиной блокировки, содержала переговоры по поводу возможного применения силы в Сирии. В совещании принимали участие глава внешней разведки Хакан Фидан, министр иностранных дел Ахмет Давутоглу вместе с заместителем Феридуном Синироглу, а также заместитель начальника генерального штаба Ясар Гюрель. Источник Reuters в правительстве Турции сообщил, что запись представляет "угрозу национальной безопасности", а YouTube могут разблокировать, если она будет удалена.



Ранее в социальных сетях уже появлялись записи переговоров членов правительства, обличающие масштабную коррупцию. Премьер-министр Реджеп Эрдоган назвал записи подделкой, созданной для шантажа. В их появлении он обвинил своего бывшего союзника Фетхуллу Гюлена - мусульманского священника, который сейчас живет в США. "Он совершает предательство. Публикация этой записи - трусливый, аморальный и злодейский поступок. Кому выгодно шпионить на этом совещании?", - сказал Эрдоган в своем выступлении перед сторонниками в городе Диярбакыр.



Тем временем, суд в Анкаре признал незаконными подобные меры, введенные против сервиса микроблогов Twitter. Напомним, сайт был заблокирован 21 марта после того, как Эрдоган пообещал "уничтожить" его. Именно в Twitter появлялось большинство разоблачительных записей.



Действия Анкары осудили чиновники ЕС и США, а также представители правозащитных организаций по всему миру. Критики обвинили Эрдогана в диктаторских замашках и подавлении свободы слова.



"Мы исполним решение суда. Оно может нам не нравиться, но мы его выполним", - заявил заместитель премьер-министра Бюлент Арынч.



Сама компания Twitter приняла соломоново решение. С одной стороны, она активно способствовала снятию блокировки путем поддержки иска. С другой - доступ к аккаунту @oyyokhirsize ("не голосуйте за вора"), на котором появлялись скандальные записи, был закрыт для посетителей из Турции.



Скандал с записями очень сильно ударил по рейтингу правящей партии. В преддверии выборов в местные органы власти, которые пройдут 30 марта, он вполне может повлиять на расстановку сил на турецкой политической арене.