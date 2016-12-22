Новая чума

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№ 13 (1096)
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№ 13 (1096) 31 марта - 6 апреля 2014 г.
По сообщениям ООН, случаи геморрагической лихорадки были зафиксированы в Конакри, столице Гвинеи. Хотя изначально люди заболевали в южных провинциях на границе с Либерией и Сьерра-Леоне, эпидемия дошла и до центральных районов.
Министерство здравоохранения Гвинеи зафиксировало 80 случаев заражения. Причем 59 больных уже скончались. А из Конакри на юг направилась специальная комиссия под руководством министра здравоохранения. Кроме того, правительство запретило употреблять в пищу летучих мышей, которые считаются переносчиками вируса. До сих пор не известно, как именно происходит передача возбудителя от животного к человеку, или какие именно виды являются природными резервуарами вируса. Однако власти решили перестраховаться.
В 2012 году случаи лихорадки Эбола были зафиксированы в Конго и Уганде. Тогда погибли несколько десятков человек.
Эпидемия лихорадки привлекла внимание организации "Врачи без границ". Ее сотрудники зафиксировали 49 случаев, включая 29 смертей. Анализы 6 из них подтвердили диагноз. В остальных случаях присутствие вируса Эбола "крайне вероятно", заявила консультант организации по тропическим болезням доктор Эстер Штерк.
"Многие из умерших были связаны, вступали в контакт друг с другом. Это типично для вспышек лихорадки Эбола", - заявила Штерк.
Ученые пока не выяснили, какой из штаммов вируса является причиной эпидемии. Это важно, т.к. позволяет установить масштаб опасности: одни разновидности вируса имеют летальность в 25%, другие - до 90%. Стоит отметить, что лекарства от лихорадки Эбола до сих пор не существует, хотя в последнее время появилось несколько многообещающих прототипов вакцин.
Профессор Питер Пиот, один из наиболее известных специалистов по тропическим болезням, в статье для "The Independent" заявил, что вирус Эбола вызывает эпидемии только при несоблюдении гигиены. "Это болезнь бедности и пренебрежения системой здравоохранения", - писал профессор.
Эпидемию в Гвинее он назвал типичным случаем. "Каждая вспышка начинается с людей, живущих рядом с джунглями, затем формируются очаги инфекции возле местных больниц, где отсутствие ресурсов приводит к плохой гигиене, а также в домохозяйствах и на похоронах", - заявил Пиот.
Так, во время эпидемии в Заире в 1976 году врачи установили, что люди заражались через контакт с телесными жидкостями больных и нестерильные иглы в больницах. Благодаря международной команде ученых, вспышку удалось остановить и выработать план действий на случай аналогичных происшествий.
Пока нет причин полагать, что вирус распространился за пределы Африки. На прошлой неделе врачи Канады изолировали недавно прибывшего из Либерии пациента с подозрением на лихорадку Эбола, однако впоследствии диагноз не подтвердился. Схожих вирусов (Марбургский, Ласса и Крым-Конго) также обнаружено не было.
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