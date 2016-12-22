Новая чума

Александр КРАСЬКО

Пока нет причин полагать, что вирус распространился за пределы Африки.

Эпидемия лихорадки Эбола дошла до столицы Гвинеи. 59 из 80 зараженных человек умерли.

По сообщениям ООН, случаи геморрагической лихорадки были зафиксированы в Конакри, столице Гвинеи. Хотя изначально люди заболевали в южных провинциях на границе с Либерией и Сьерра-Леоне, эпидемия дошла и до центральных районов.



Министерство здравоохранения Гвинеи зафиксировало 80 случаев заражения. Причем 59 больных уже скончались. А из Конакри на юг направилась специальная комиссия под руководством министра здравоохранения. Кроме того, правительство запретило употреблять в пищу летучих мышей, которые считаются переносчиками вируса. До сих пор не известно, как именно происходит передача возбудителя от животного к человеку, или какие именно виды являются природными резервуарами вируса. Однако власти решили перестраховаться.



В 2012 году случаи лихорадки Эбола были зафиксированы в Конго и Уганде. Тогда погибли несколько десятков человек.



Эпидемия лихорадки привлекла внимание организации "Врачи без границ". Ее сотрудники зафиксировали 49 случаев, включая 29 смертей. Анализы 6 из них подтвердили диагноз. В остальных случаях присутствие вируса Эбола "крайне вероятно", заявила консультант организации по тропическим болезням доктор Эстер Штерк.



"Многие из умерших были связаны, вступали в контакт друг с другом. Это типично для вспышек лихорадки Эбола", - заявила Штерк.



Ученые пока не выяснили, какой из штаммов вируса является причиной эпидемии. Это важно, т.к. позволяет установить масштаб опасности: одни разновидности вируса имеют летальность в 25%, другие - до 90%. Стоит отметить, что лекарства от лихорадки Эбола до сих пор не существует, хотя в последнее время появилось несколько многообещающих прототипов вакцин.



Профессор Питер Пиот, один из наиболее известных специалистов по тропическим болезням, в статье для "The Independent" заявил, что вирус Эбола вызывает эпидемии только при несоблюдении гигиены. "Это болезнь бедности и пренебрежения системой здравоохранения", - писал профессор.



Эпидемию в Гвинее он назвал типичным случаем. "Каждая вспышка начинается с людей, живущих рядом с джунглями, затем формируются очаги инфекции возле местных больниц, где отсутствие ресурсов приводит к плохой гигиене, а также в домохозяйствах и на похоронах", - заявил Пиот.



Так, во время эпидемии в Заире в 1976 году врачи установили, что люди заражались через контакт с телесными жидкостями больных и нестерильные иглы в больницах. Благодаря международной команде ученых, вспышку удалось остановить и выработать план действий на случай аналогичных происшествий.



Пока нет причин полагать, что вирус распространился за пределы Африки. На прошлой неделе врачи Канады изолировали недавно прибывшего из Либерии пациента с подозрением на лихорадку Эбола, однако впоследствии диагноз не подтвердился. Схожих вирусов (Марбургский, Ласса и Крым-Конго) также обнаружено не было.