Бомбы в ответ на бомбы

Александр КРАСЬКО

Несмотря на обвинения во враждебных действиях, Тель-Авив вряд ли будет активно способствовать свержению Асада.

Израильская авиация нанесла удар по позициям сирийской армии в ответ на подрыв четырех соотечественников.

Израильские боевые самолеты в прошлую среду сбросили бомбы на артиллерийскую батарею и штаб сирийских правительственных войск возле города Кунейтра. Представители ЦАХАЛа заявили, что налет был совершен в ответ на пограничный инцидент, в результате которого четыре израильских десантника получили ранения. Солдаты подорвались на закопанном в землю фугасе. В происшествии Тель-Авив обвинил официальный Дамаск.



В результате авиаудара один сириец погиб, еще семеро получили ранения. Пресс-служба сирийской армии предупредила, что "агрессивные действия Израиля подрывают стабильность и безопасность региона". При этом точной информации о том, кто подорвал солдат ЦАХАЛа, еще нет. Впрочем, министр обороны Израиля Моше Яалон недвусмысленно дал понять, что считает виновным сирийское правительство.



"Мы не потерпим нарушений нашего суверенитета и нападений на наших солдат и гражданских лиц. Мы жестко и решительно ответим всем, кто действует против нас. Любой, кто пытается нам навредить, - законная цель. Мы также считаем, что режим Асада несет ответственность за все, что происходит на его территории. И если он продолжит сотрудничать с террористами, которые пытаются повредить государству Израиль, мы заставим его дорого за это заплатить и пожалеть о своих действиях", - заявил министр.



Тель-Авив старался избегать прямого вмешательства в сирийский конфликт. Израильские самолеты несколько раз атаковали различные цели на сирийской территории, однако военные заявляли, что ракеты и бомбы были направлены на конвои с оружием и склады движения "Хизбалла". Данная группировка является союзником президента Башара Асада и одним из главных врагов Израиля. Кстати, именно "Хизбалла" может быть виновником подрыва израильских бойцов. В конце февраля ВВС Израиля разбомбили очередной конвой с оружием для группировки, а "Хизбалла" пообещала отомстить.



Однако израильтяне признают опасность, которая исходит с сирийской территории. Так, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял об обнаружении и устранении агентов "Моссада", действовавших в приграничных районах. Кроме того, израильские военные организовали лечение раненых сирийцев на Голанских высотах. При этом раненых расспрашивают о численности, позициях и вооружении группировок вроде "Исламского государства Ирака и Леванта" и "Фронта аль-Нусра".



Несмотря на обвинения во враждебных действиях, Тель-Авив вряд ли будет активно способствовать свержению Асада. Хотя его отношения с Израилем далеки от дружественных, он, по крайней мере, предсказуем. Да и открытых боевых действий Тель-Авив и Дамаск не вели с 1974 года, когда было подписано перемирие, до 2011-го, когда началось восстание. Граница между странами была образцом спокойствия и находилась под наблюдением миротворцев ООН.



Между тем, если к власти придут боевики из "Фронта аль-Нусра" или того хуже - "Исламского государства Ирака и Леванта", которых даже коллеги-джихадисты предали анафеме за чрезмерный радикализм, Израиль получит еще одного заклятого врага прямо на своей границе.