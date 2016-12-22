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Танкер раздора

№ 12 (1095) 24 - 30 марта 2014 г.

Александр КРАСЬКО

"Морские котики" высадились на танкер Morning Glory и захватили судно.

Спецназ ВМФ США захватил северокорейское судно, перевозящее нефть из неподконтрольного Триполи порта.

Пентагон в прошлый понедельник сообщил об операции, которую провели бойцы подразделения "Морские котики". Они высадились на танкер Morning Glory под флагом Северной Кореи и захватили судно. Затем его направили обратно в Ливию. В результате операции никто не пострадал.

Напомним, отбытие Morning Glory из порта Эс Сидр с грузом сырой нефти привело к конфликту между центральным правительством и местными властями на востоке страны. Премьер-министр Али Зейдан был смещен с должности и улетел в Германию, опасаясь преследований.

Основной причиной конфликта между Триполи и самопровозглашенным федералистским правительством в Бенгази является распределение доходов от продажи нефти. Повстанцы требуют от Триполи большую долю в прибыли от экспорта "черного золота". Дело в том, что большая часть месторождений расположена именно на востоке, а доход от продаж поступает на запад, в столицу. Ситуация осложняется тем, что нефть является фактически единственным источником дохода для страны, которая со времени свержения Муаммара Каддафи оказалась в состоянии раздробленности и анархии.

Так как военных кораблей у Ливии практически нет, а значительная часть ВВС перешла на сторону повстанцев, Триполи никак не мог остановить танкер своими силами, поэтому помощи пришлось просить у американцев. Обама дал санкцию на проведение захвата.

"Я рада, что мы смогли ответить на просьбу Ливии о помощи в предотвращении нелегальной продажи нефти", - написала в твиттере посол США в Триполи Дебора Джонс.

При этом интерес к покупке груза, оцененного на сумму примерно 20 млн. USD, был. Власти города Ларнака на Кипре задержали двоих граждан Израиля и одного сенегальца, которые провели переговоры с командой танкера. По данным киприотов, потенциальные покупатели прилетели на остров на частном самолете, а затем наняли лодку и отправились на танкер. Полицейские перехватили их на обратном пути. Впрочем, суд отпустил их за отсутствием состава преступления, и все трое улетели в Тель-Авив.

Между тем "северокорейский след" в произошедшем вряд ли был. Сам танкер принадлежал египетской фирме, которая получила от Пхеньяна разрешение использовать флаг КНДР. При этом Северная Корея отозвала разрешение сразу же после конфликта в связи с перевозкой на судне контрабанды, что запрещено морским правом.

Сама Ливия оказалась на грани гражданской войны. Проблема заключается в том, что без Зейдана, которому каким-то образом удавалось помирить враждующие стороны, ни Триполи, ни федералисты в Киренаике не могут договориться. При этом у повстанцев есть определенное преимущество. В частности, конгресс резко потерял поддержку у населения, когда решил задержаться на своем месте дольше положенного - срок действия текущего созыва истек месяц назад, а новые выборы пройдут только летом.

Кроме того, федералисты могут вполне рассчитывать на поддержку с воздуха в случае войны - на их сторону перешли три авиабазы во главе с генералом Халифой Хифтаром, который призывает силой свергнуть нарушивший закон парламент. Большая часть стран Запада пока воздерживается от комментариев к ситуации. Великобритания и США осудили попытки федералистов продавать нефть самостоятельно. Однако дипломаты признают, что никакого воздействия на враждующие стороны они оказать не могут и вынуждены лишь призывать к мирному разрешению конфликта.

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