Разоружить нельзя терпеть

Александр КРАСЬКО

Из примерно 20.000 вигилантов оружие зарегистрировали лишь 1.400 человек.

Решить проблему ополченцев, которых они не могут контролировать, пытаются мексиканские власти.

Когда жители штата Мичоакан, который фактически находился под управлением наркокартеля "Рыцари ордена тамплиеров", начали вооруженную борьбу с преступниками, их поддержали люди по всей Мексике. Сегодня "Тамплиеры" практически уничтожены, их лидеры убиты, арестованы или скрываются в горах. Однако правительство опасается, что сами ополченцы окажутся настолько же неуправляемыми и опасными.



"Суть проблемы с группами самообороны в том, что правительство не может их разоружить, ведь тогда власть снова захватят "Тамплиеры". Но и терпеть их существование тоже нельзя", - заявил политолог Алехандро Опе. По его мнению, лучшим выходом было бы включить часть вигилантов в состав правоохранительных органов, при этом укрепляя полицию в целом. Это позволило бы устранить необходимость в народном ополчении. Однако, как считает Опе, правительство пускает все на самотек.



В Мехико действительно не обращали особого внимания на вигилантов, пока они не начали активные действия по уничтожению "Тамплиеров". В Мичоакан были направлены значительные силы полиции и армии. Однако от их первоначальной цели разоружить ополченцев пришлось отказаться. Отряды самообороны отказывались сдавать оружие, объясняя это тем, что иначе их убьют наркоторговцы. Тогда правительственные войска помогли вигилантам разгромить картель. Сегодня двое оставшихся лидеров "Тамплиеров" скрываются в горах.



Однако теперь опасения вызывают сами ополченцы. Уже не раз появлялись сообщения о том, что они требовали дань с местных жителей. Кроме того, ходят слухи об их связях с другими криминальными группировками. Вигиланты отрицают подобные обвинения, при этом пытаясь решить множество внутренних конфликтов.



Так, на прошлой неделе отряд под руководством Луиса "Симон эль Американо" Торреса предпринял попытку арестовать другого известного вигиланта Иполито Мора. Его обвиняли в убийстве двоих ополченцев Торреса. Мора удалось сбежать на вертолете, однако его задержали полицейские.



Еще один глава ополченцев Хосе Мирелес заявил в интервью журналу Proceso, что правительство предало его и его коллег, с которыми раньше сотрудничало. В 1980 году Мирелес был арестован по обвинению в наркоторговле. Сам вигилант утверждает, что полиция сфабриковала дело против него, чтобы получить награду от американских властей. Он также предупредил о том, что не намерен сдаваться: "Никто не смеет наезжать на Мичоакан, даже чертово правительство. Если оно хочет войны, оно получит войну".



Другие значимые лидеры вигилантов сохранили хорошие отношения с правительством. "У нас нет проблем с государством. Вместе с ним мы на 80% выбили организованную преступность из Мичоакана", - заявил Эстанислао Бельтран. По его словам, количество убийств и похищений значительно снизилось с тех пор, как "Тамплиеры" были разгромлены.



Однако даже Бельтран признает, что из примерно 20.000 вигилантов оружие зарегистрировали лишь 1.400 человек. Официальная регистрация оружия является одним из условий формального принятия ополченцев в правоохранительные органы в качестве "Корпуса сельской самообороны".



"Вмешательство правительства сыграло положительную роль, учитывая его неспособность самостоятельно справиться с проблемой организованной преступности. Однако я не вижу законодательных мер, которые помогли бы сохранить достигнутые результаты", - заявил в интервью The Guardian эксперт по организованной преступности Эдгардо Бускалия.