Аграрии вздохнут легче

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

В последние годы материальная база АПК существенно обновилась

Межведомственная комиссия по реформированию агропромышленного комплекса Беларуси ознакомила журналистов с итогами своей работы.

АПК Беларуси полностью обеспечил потребности страны в продуктах питания и экспортировал продукции на 5,8 млрд. USD, сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.



В последние годы материальная база АПК существенно обновилась, долги хозяйств, соответственно, возросли, но результаты работы "снизились, ухудшились", признался министр. Наблюдается снижение эффективности в отрасли. Чтобы конкурировать хотя бы на рынке ТС, нужно поднять эффективность села. Межведомственная рабочая группа наработала документы, которые как раз и позволят это сделать, уверен министр. Разработаны проекты указов президента и директива № 5, которые являются "главной нормативной базой, чтобы поднять экономику".



Проект указа "Об основных направлениях государственной аграрной политики до 2020 года" определит главные направления аграрной политики и условия ее осуществления.



Второй проект - указа "О мерах по повышению эффективности работы АПК " позволит создать предпосылки для повышения экономических результатов неэффективных предприятий. Например, стимулируются условия для создания агрокомбинатов, присоединения неэффективно работающих хозяйств к эффективным. Эффективные же хозяйства в этом случае получают ряд льгот и преференций. Это могут быть отсрочки по оплате кредитов, компенсация части кредитов за счет бюджета, уменьшение налоговой нагрузки, налоговой базы на сумму инвестиций, вложенных в присоединенные производства.



Министр уверен, что создавать агрокомбинаты надо "под определенное лицо, являющееся стратегом развития АПК, масштабной личностью, которая понимает, как вывести хозяйство на более высокий уровень". Таким людям будут выплачиваться бонусы и повышаться зарплаты на размер установленных коэффициентов. Для остальных же хозяйств проект предусматривает возможность расчета по кредиту с начала выхода объекта на проектную мощность. Предприятие вместе с банком сможет согласовать сроки выплаты основного долга, государство обязуется компенсировать потери банков по инвестиционным проектам. Сельхозпредприятиям, реализующим инвестпроекты, будут предоставлены отсрочки по платежам за кредит.



Третий проект - указ "О некоторых мерах по реорганизации колхозов". По словам министра, до конца 2016 года 347 колхозов в Беларуси будут преобразованы в другие правовые формы. Это позволит "конкретизировать отношения собственности", создаст условия работникам для приобретения акций своего предприятия, а также для привлечения инвестиций через продажу пакета акций. Можно будет образовать долю государства на предприятии при получении государственной поддержки.



Директива № 5 будет называться "О мерах по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций и престижа работы в агропромышленном комплексе".



Как заявил заместитель министра финансов Владислав Татаринович, документы, которые планируется принять в течение этого года, коснутся организации и оптимизации внутрихозяйственных расчетов, четко разграничат меры бюджетной поддержки сельского хозяйства, например по мелиорации и подъему плодородия, и меры поддержки производителей. Будет усовершенствован механизм субсидирования села - как на единицу площади, так и на единицу продукции, что должно стимулировать хозяйства производить больше. Разработан механизм по рассрочке инвестиционных кредитов и платежей в бюджет.



В нынешнем году, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия, Беларусь планирует собрать не менее 9 млн. тонн зерна. В прошлом году было собрано 7,6 млн. тонн , что на 17,6% меньше, чем в 2012 году.