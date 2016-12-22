Провокация молитвой

Александр КРАСЬКО

В минувшую среду, 26 февраля, религиозный аспект арабо-израильского конфликта обострился.

Обсуждение вопроса доступа к мечети Аль-Акса вызвало бурю возмущения у ближневосточных мусульман.

В минувшую среду, 26 февраля, религиозный аспект арабо-израильского конфликта обострился, когда депутаты парламента Иордании единогласно проголосовали за то, чтобы выслать израильского посла. Причиной таких действий стали дебаты в Кнессете, на которых обсуждалась возможность предоставить доступ иудеям к мечети Аль-Акса, которая считается одним из наиболее почитаемых мест в исламе.



Результат голосования в иорданском парламенте не значит, что дипломатические отношения между Тель-Авивом и Амманом прекратятся. На правительство это решение никак не повлияет. Однако оно демонстрирует, насколько задеты оказались ближневосточные мусульмане.



Мечеть Аль-Акса, как упоминалось выше, является одним из священных мест в исламе. Однако ранее на этом месте стояли иерусалимские иудаистские храмы, один из которых был разрушен в 586 году до н.<N>э., а второй -- в 70 году н.<N>э. Ортодоксальные иудеи хотели бы построить там третий храм. Именно их представитель -- правый радикал и депутат от правящей партии "Ликуд" Моше Фейглин -- инициировал обсуждение "потери суверенитета над Храмовой горой". Консервативные депутаты Кнессета уже давно пытаются каким-то образом нарушить статус-кво, когда контроль над спорной мечетью передан Иордании, а евреям запрещено там молиться и демонстрировать израильский флаг.



До голосования по скандальному предложению дело не дошло -- вмешался премьер-министр Нетаньяху. Его действия поддержали более миролюбивые израильтяне, которые не хотят обострения конфликта. "Нетаньяху заслуживает похвалы за то, что впервые выступил против пироманьяков из своей партии", -- заявил глава НГО Terrestrial Jerusalem Даниэль Сейдеманн, который является одним из самых последовательных критиков израильского премьера.



Между тем сам факт обсуждения привел к акциям протеста возле спорной мечети. По данным иерусалимской полиции, около 100 палестинцев забрасывали полицейских камнями. В результате стражи порядка вынуждены были разогнать протестующих. Ежедневник "Аль-Кудс" сообщил о 22 раненных светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Однако полицейские опровергли информацию о применении спецсредств и заявили только о 3 задержанных.



Пресс-секретарь Организации освобождения Палестины назвала дебаты в Кнессете "провокацией против мусульман всего мира". Она также предупредила о масштабных негативных последствиях таких действий и сравнила израильских правых с крестоносцами.



"Любая террористическая организация может свободно демонстрировать свои символы на Храмовой горе, а государство Израиль -- нет. Чтение псалмов может стать причиной ареста. Полицейские даже рекомендуют снимать кипы. Я призываю правительство Израиля остановить дискриминацию и унижение евреев на Храмовой горе", -- заявил в парламенте Моше Фейглин.



Его коллега Мири Регев предложила организовать посещение Храмовой горы по тому же принципу, по которому работает Пещера патриархов в Хевроне. В этом месте, священном для иудеев и мусульман, для представителей разных религий выделено разное время для молитвы.



"Никто не сомневается в том, что евреи имеют право подниматься на Храмовую гору. Мы обсуждаем дипломатическую мудрость подобного шага. Те члены парламента, которые призывают идти на Храмовую гору, хотят подорвать отношения с мусульманским миром и повредить дипломатическому процессу", -- заявила глава партии "Мерец" Захава Галон. Ее фракция примечательна тем, что предпочитает мирные методы разрешения конфликта.



Ранее Храмовая гора уже становилась причиной повышенных трений между арабами и израильтянами. Так, в 2000 году Ариэль Шарон, бывший лидером оппозиции, поднялся туда, чем спровоцировал "вторую интифаду".