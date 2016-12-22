Пора домой

Александр КРАСЬКО

Президент США приказал Пентагону разработать план завершения афганской кампании к концу 2014 года.

К выводу войск из Афганистана приказал готовиться Барак Обама.

В прошлый вторник президент США приказал Пентагону разработать план завершения афганской кампании к концу 2014 года. К следующему январю все американские военные должны будут вернуться на родину.



Белый дом не раз заявлял, что хотел бы присутствия минимального контингента на афганской территории. Однако Кабул отказывается подписывать соглашение, позволяющее такой исход. Так что после формального окончания боевых действий в ноябре американцам придется уйти. При этом повторяется иракская ситуация 2011 года, когда местное правительство разрешило США оставить лишь небольшое количество военных.



Обама даже лично звонил своему афганскому коллеге, чтобы убедить того подписать соглашение. Однако Хамид Карзай был непреклонен. Поэтому, как заявил глава Пентагона Чак Хейгел, "будет благоразумно подготовить план организованного вывода войск к концу года". Этот план будет необходим и для координации с союзниками по НАТО.



Помимо полного вывода 37.000 американских солдат, Пентагон рассмотрит и другие варианты. Например, разовые контртеррористические операции на афганской территории и участие США в подготовке афганских солдат и полицейских.



"Одна из причин такого шага (создания планов. -- Прим. ред.) -- участие мистера Хейгела в саммите министров обороны стран -- участниц НАТО, на котором будет рассматриваться в том числе наличие войск в Афганистане после 2014 года", -- сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.



Ранее администрация президента подвергалась критике за недостаточно плотное сотрудничество с афганскими коллегами. Однако в Белом доме не считают, что отсутствие общения привело к отказу Карзая подписать соглашение. "Абсурдно думать, что Карзай не подписал соглашение потому, что мы не предлагали это сделать", -- заявил Д. Карни.



При этом даже если Вашингтон и Кабул договорятся насчет присутствия американских военных в Афганистане, размер контингента и его задачи все еще остаются под вопросом. Представители Белого дома считают, что чем дольше ситуация остается неопределенной, тем менее значительным будет американское военное присутствие.



В последнее время афгано-американские отношения несколько ухудшились. Так, командир американского контингента в Афганистане генерал Джозеф Данфорд резко критиковал своих местных коллег за освобождение 65 заключенных, которых США обвиняли в работе на "Талибан". Сам Данфорд заявил, что у них руки "в крови афганцев и американцев".



Кроме того, генерал считает, что если не оставить в стране хотя бы 10.000 американских военных, афганская армия не справится с талибами, которых НАТО не смогло победить за 12 лет войны.



Вывод войск будет осложнен тем, что авиабазы в Афганистане используются также для запуска беспилотников на территорию Пакистана, где укрывается значительное количество талибов. Возможно, с аэродрома в Кандагаре американцы запускают дроны-шпионы в Иран, хотя эта информация никем не подтверждена. В любом случае потеря доступа к авиабазам в Афганистане может заставить американцев искать альтернативные варианты в странах Средней Азии. Однако этот процесс будет сопряжен со значительными имиджевыми рисками, так как многие государства региона Вашингтон критикует за нарушение прав человека.



Прямых комментариев по поводу проблемы авиабаз Пентагон не дал. Однако пресс-секретарь американского ВМФ Элиза Смит заявила, что США "будут делать все возможное, чтобы бороться с терроризмом и защищать свои интересы".