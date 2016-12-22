Бабочка-долгожительница

Александр КРАСЬКО

Французские военные в основном поддерживают продление операции.

Парламент Франции продлил сроки операции в ЦАР чтобы "предотвратить геноцид".

В прошлый вторник французские парламентарии подавляющим большинством голосов (428 против 14 с 21 воздержавшимся) приняли решение продлить миссию своих военных в Центрально-Африканской Республике. Таким образом, депутаты признали, что вывод двухтысячного контингента будет худшим вариантом.



Напомним, три месяца назад Париж принял решение начать операцию "Сангарис" (название короткоживущей африканской бабочки), чтобы предотвратить религиозные и этнические столкновения в ЦАР. После быстрого разгрома исламистов в Мали Париж рассчитывал на очередную краткосрочную кампанию. Поэтому первоначально мандат миротворцев был выдан лишь на 4 месяца. Однако в связи со сложившейся ситуацией французы решили задержаться подольше.



Помимо солдат Пятой республики, в ЦАР введены 6.000 бойцов Африканского союза. ЕС также пообещал прибавить к этому контингенту тысячу человек. Однако формирование европейской группы еще даже не началось. При этом, по мнению ООН, этих сил явно недостаточно.



Во Франции мнения по поводу операции "Сангарис" разнятся. Сторонники ее указывают на спасенные жизни. "Если бы операция "Сангарис" не началась, в ЦАР начался бы геноцид. Французы должны были вмешаться", -- заявил телеканалу France 2 министр иностранных дел Лоран Фабиус. В то же время противники отмечают недостаточную эффективность военных. "Страна все еще в огне, проблемы остаются нерешенными. Мы избежали резни, но в ЦАР нет ни государства, ни полиции, ни школ", -- сказал в интервью France 24 депутат Эрик Верт.



Французские военные в основном поддерживают продление операции. Руководитель французских миротворцев генерал Франсиско Сориано заявил, что "Сангарис" необходима и принесет свои плоды. "Люди должны понимать, что за два месяца невозможно разрешить 20-летний конфликт в стране, где государство не отвечает запросам граждан", -- заявил офицер.



Между тем правительство ЦАР нуждается в помощи со стороны. И. о. президента Кэтрин Самба Панза попросила миротворцев задержаться до выборов главы государства в марте 2015 года.



За последний год ЦАР пережила два военных переворота. Сперва власть свергли мусульманские ополченцы "Селека", чей лидер Мишель Джотодия возглавил страну. Спустя 9 месяцев его, в свою очередь, свергли боевики группировок "Анти-балака", которые придерживаются христианских или анимистских верований. Международные правозащитные организации отмечали военные преступления, совершенные представителями обеих сторон.



Помимо чисто политических проблем, операция "Сангарис" вызывает и экономические. Поддержание миротворческого контингента в другой стране требует значительных средств. Париж добивается от своих европейских партнеров помощи в этом, но пока особых результатов достигнуто не было.