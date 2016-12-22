"ЭТА" уже не та

Александр КРАСЬКО

Группировка "ЭТА" планирует перейти исключительно к политическим методам достижения независимости для Страны Басков.

Группировка баскских сепаратистов отказывается от вооруженной борьбы.

Источники сразу нескольких иностранных СМИ сообщили, что группировка "ЭТА", известная своими террористическими актами на территории Испании, планирует перейти исключительно к политическим методам достижения независимости для Страны Басков. Однако руководство организации может затянуть этот процесс, чтобы добиться уступок от Мадрида.



За несколько десятилетий боевики "ЭТА" убили более 800 человек. На данный момент группировка располагает значительными запасами оружия, спрятанного в тайниках на территории Франции. Причем сепаратисты обладают целым спектром вооружений -- от пистолетов до ракет класса "земля -- воздух". По данным The Guardian, "ЭТА" может раскрыть местоположение своих тайников в качестве жеста доброй воли.



Между тем испанское правительство во главе с Мариано Рахоем категорически отказывается от переговоров с сепаратистами и требует безоговорочной сдачи. Даже несмотря на то, что еще два года назад радикальные баски объявили об одностороннем прекращении огня со своей стороны. За это время по обвинению в связях с "ЭТА" были арестованы 530 человек. В том числе на прошлой неделе одного подозреваемого арестовала полиция Лондона, а Мексика экстрадировала в Испанию еще двоих. Мадрид отказывается обсуждать какие-либо меры по облегчению им режима заключения.



После объявления перемирия двум лидерам "ЭТА" -- Давиду Пла и Иратсе Сорсабаль -- дали политическое убежище власти Норвегии. Однако Осло вскоре отменил свое решение из-за отсутствия какого-либо развития в сторону мирного урегулирования конфликта. Где сейчас находятся Пла и Сорсабаль, неизвестно.



Один из основателей "ЭТА" Хулен Мадарьяга заявил, что сторонники организации окончательно отказались от террористических методов. Однако он призвал своих товарищей избежать "унизительной" сдачи оружия в руки испанской полиции. "Психологически это будет важно для нашего народа", -- заявил Мадарьяга, который оставил группировку более 20 лет назад. "Я рад, что "ЭТА" изменилась. Уже в 90-х было очевидно, что ее методы отвращают людей от наших целей", -- добавил бывший боевик.



Премьер-министр Страны Басков Иниго Уркулла и его Партия баскских националистов (ПБН) поддержали решение "ЭТА" о разоружении. "Чем быстрее они это сделают, тем лучше", -- заявил пресс-секретарь ПБН Хозу Эркорека.



"Время постановок закончилось", -- заявил испанский министр внутренних дел Хорхе Фернандес Диас. Он также предупредил, что, несмотря на разоружение, "ЭТА" постарается получить как можно больше политического капитала, чтобы сохранить влияние на процессы в Стране Басков.



Между тем сообщение о мирных планах сепаратистов пришло как нельзя вовремя для Рахоя. Его правительство подвергается критике за "мягкость" по отношению к "ЭТА". Дело в том, что недавно Мадрид выполнил решение Европейского суда по правам человека и выпустил из тюрем 50 ветеранов-сепаратистов. Основным источником этих нападок является правая партия Vox, которая набирает популярность и на выборах в Европарламент может составить серьезную конкуренцию правящей Народной партии.



Кстати, одним из наиболее примечательных активистов Vox является бывший полицейский Антонио Ортега Лара, который провел в плену у "ЭТА" полтора года.



Между тем далеко не все считают, что с разоружением сепаратистской организации проблема будет решена. "Они идут на жесты доброй воли потому, что им больше ничего не остается. Маловероятно, что "ЭТА" продолжит убивать, но проблема просто так не исчезнет. Многие баскские сепаратисты все еще считают правомерным применение насилия. Именно легитимность насилия является самой большой проблемой", -- заявил политолог из Университета Сан-Хуан Рохелио Алонсо. Он также выразил опасения, что наиболее радикальная часть "ЭТА" продолжит террористические акты самостоятельно.



Теперь наибольшие трения с центральным правительством в Мадриде вызывают каталонцы. В то же время Страна Басков имеет широкую автономию. Местное правительство имеет полный контроль над образованием, здравоохранением, охраной порядка, судами и многими другими аспектами общественной жизни.