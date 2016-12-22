Александр КРАСЬКО

Доклад Майкла КИРБИ занял 400 страниц.

К преступлениям немецких нацистов докладчики ООН приравняли масштабы нарушений прав человека в Северной Корее.

В прошлый вторник, 18 февраля, глава комиссии ООН по правам человека в Северной Корее Майкл Кирби написал письмо главе КНДР Ким Чен Ыну. В нем северокорейского вождя предупреждали о том, что его могут судить в Международном уголовном суде.



"Комиссия хочет обратить ваше внимание на тот факт, что ее члены рекомендуют ООН передать доклад по ситуации в Корейской Народной Демократической Республике в Международный уголовный суд, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности, в числе которых можете быть и вы", -- писал Кирби.



По результатам года работы комиссия пришла к выводу, что в КНДР систематически совершались преступления, сопоставимые с преступлениями нацистской Германии. В их числе были пытки, казни, аресты без суда и следствия, лишение пищи и полное подавление любого свободомыслия. Чтобы это выяснить, комиссия опросила более 300 перебежчиков из Северной Кореи.



По словам Кирби, ранее бывшего судьей в Австралии, между преступлениями Пхеньяна и преступлениями нацистов можно "провести множество параллелей". В частности, он привел слова одного из бывших заключенных северокорейского концлагеря, которому приходилось сжигать тела погибших товарищей и использовать получившуюся золу в качестве удобрения.



"Когда представляешь себе такое, приходят воспоминания о конце Второй мировой войны, ее ужасах, шоке и стыде. В жизни бы не подумал, что мне придется пролить свет на нечто подобное", -- заявил Кирби. Он также добавил, что теперь международное сообщество знает весь масштаб преступлений режима КНДР и что к ответственности могут быть привлечены сотни человек.



Доклад занял 400 страниц. В его выводе говорится, что существует множество доказательств преступлений против человечности, которые продолжают происходить в Северной Корее. "Эти преступления не являются "перегибами" со стороны государства. Они являются неотъемлемым компонентом политической системы, которая далеко ушла от идеалов, на которых была основана. Жестокость, природа и масштабы этих преступлений демонстрируют ситуацию, аналогов которой в мире нет".



Официальный Пхеньян не дал разрешения на работу комиссии на своей территории. Кроме того, доклад в КНДР назвали "продуктом враждебной политики США при поддержке ЕС и Японии".



Доклад рекомендует открытие процесса по КНДР в Международном уголовном суде. И хотя Северная Корея не является его участником, в исключительных случаях Совет Безопасности ООН может расширить его полномочия и юрисдикцию.



Впрочем, такое решение почти наверняка заблокирует Китай, который остается единственным союзником КНДР. Кроме того, Пекин высылает обратно всех граждан Северной Кореи, которые сбегают на его территорию. Это вызывает критику и обвинения в нарушении международных законов о беженцах. Впрочем, в последнее время действия Пхеньяна все больше злят Пекин. В частности, последнюю серию санкций против КНДР, вызванную ядерными и ракетными испытаниями, Китай поддержал.



На пресс-конференции по поводу доклада у Кирби спросили, изменит ли его работа что-либо в Северной Корее. Судья рассказал, что в 90-х он занимался расследованиями преступлений "красных кхмеров" в Камбодже за несколько лет до начала судов над ними. "Сбор и запись свидетельских показаний иногда приносят плоды с запозданием", -- сказал Кирби.