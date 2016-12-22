Вышли на улицы

Четверг
22 декабря 2016
20:16
№ 8 (1091)
24 февраля – 2 марта 2014 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
№ 8 (1091) 24 февраля - 2 марта 2014 г.
В Каракасе и других крупных городах Венесуэлы продолжаются демонстрации и столкновения с полицией. К студентам уже присоединились представители среднего класса и даже бедняки, которые ранее считались наиболее лояльной правительству частью населения.
Президент Николас Мадуро обвинил в происходящем США и местных "фашистов", при этом изгнав из страны трех американских дипломатов. Однако, судя по обстоятельствам жизни в Венесуэле, у граждан этой страны достаточно поводов выйти на улицы и без подстрекательства иностранных заговорщиков.
Во-первых, экономика страны находится в весьма плачевном состоянии. Инфляция достигает 55%, периодически происходят отключения электроэнергии, а дефицит товаров первой необходимости стал практически нормой жизни. И это притом что Венесуэла обладает огромными запасами нефти.
Да, определенные экономические успехи были. В частности, с 2007 по 2011 год 38% венесуэльских бедняков стали жить лучше - и теперь таковыми не считаются. Однако соседние страны справились с бедностью ничуть не хуже. В Бразилии тот же показатель составил 44%, в Перу - 41%, а в Уругвае - 63%.
Во-вторых, уровень преступности достиг ужасающих масштабов. В Каракасе количество убийств составляет 122 на 100.000 жителей. Это больше, чем в Багдаде или Мехико. В результате жители стараются лишний раз не выходить из дома.
В-третьих, жесткие действия полиции по разгону мирных протестов приводят к эскалации конфликта и более масштабному насилию. Помимо применения полицией спецсредств вроде слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль, правительство использует бригады своих сторонников, чтобы запугивать оппозицию. Впрочем, нельзя назвать протестующих абсолютно мирными. В частности, независимые источники подтверждают массовое мародерство и грабежи госучреждений.
Кроме того, существуют доказательства того, что США действительно поддерживают оппозицию. "Мы все знаем, кого Америка поддерживает. Они даже не пытаются это скрывать: в федеральном бюджете на 2014 год заложены 5 млн. USD на финансирование оппозиции в Венесуэле. И это только верхушка айсберга, лишь часть тех сотен миллионов долларов, выделенных за последние 15 лет", - заявил директор Центра экономических и политических исследований Марк Вайсброт.
Главной фигурой протестов является Леопольдо Лопес, бывший мэр и один из лидеров оппозиции. В прошлую среду он добровольно сдался властям, рассчитывая, что его несправедливый арест поднимет народ на борьбу. Частично он добился успеха, так как с того момента число столкновений с полицией выросло. Сейчас ему готовятся предъявить обвинения в поджоге и заговоре с целью захвата власти. Ранее прокуратура планировала обвинить его в терроризме, однако отказалась от этой идеи.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения