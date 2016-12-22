Вышли на улицы

Александр КРАСЬКО

Главной фигурой протестов является Леопольдо Лопес, бывший мэр и один из лидеров оппозиции.

В Венесуэле продолжаются массовые протесты против правительства Мадуро.

В Каракасе и других крупных городах Венесуэлы продолжаются демонстрации и столкновения с полицией. К студентам уже присоединились представители среднего класса и даже бедняки, которые ранее считались наиболее лояльной правительству частью населения.



Президент Николас Мадуро обвинил в происходящем США и местных "фашистов", при этом изгнав из страны трех американских дипломатов. Однако, судя по обстоятельствам жизни в Венесуэле, у граждан этой страны достаточно поводов выйти на улицы и без подстрекательства иностранных заговорщиков.



Во-первых, экономика страны находится в весьма плачевном состоянии. Инфляция достигает 55%, периодически происходят отключения электроэнергии, а дефицит товаров первой необходимости стал практически нормой жизни. И это притом что Венесуэла обладает огромными запасами нефти.



Да, определенные экономические успехи были. В частности, с 2007 по 2011 год 38% венесуэльских бедняков стали жить лучше - и теперь таковыми не считаются. Однако соседние страны справились с бедностью ничуть не хуже. В Бразилии тот же показатель составил 44%, в Перу - 41%, а в Уругвае - 63%.



Во-вторых, уровень преступности достиг ужасающих масштабов. В Каракасе количество убийств составляет 122 на 100.000 жителей. Это больше, чем в Багдаде или Мехико. В результате жители стараются лишний раз не выходить из дома.



В-третьих, жесткие действия полиции по разгону мирных протестов приводят к эскалации конфликта и более масштабному насилию. Помимо применения полицией спецсредств вроде слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль, правительство использует бригады своих сторонников, чтобы запугивать оппозицию. Впрочем, нельзя назвать протестующих абсолютно мирными. В частности, независимые источники подтверждают массовое мародерство и грабежи госучреждений.



Кроме того, существуют доказательства того, что США действительно поддерживают оппозицию. "Мы все знаем, кого Америка поддерживает. Они даже не пытаются это скрывать: в федеральном бюджете на 2014 год заложены 5 млн. USD на финансирование оппозиции в Венесуэле. И это только верхушка айсберга, лишь часть тех сотен миллионов долларов, выделенных за последние 15 лет", - заявил директор Центра экономических и политических исследований Марк Вайсброт.



Главной фигурой протестов является Леопольдо Лопес, бывший мэр и один из лидеров оппозиции. В прошлую среду он добровольно сдался властям, рассчитывая, что его несправедливый арест поднимет народ на борьбу. Частично он добился успеха, так как с того момента число столкновений с полицией выросло. Сейчас ему готовятся предъявить обвинения в поджоге и заговоре с целью захвата власти. Ранее прокуратура планировала обвинить его в терроризме, однако отказалась от этой идеи.