Собираясь в Украину

Павлюк БЫКОВСКИЙ

МИД Беларуси рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок в Украину. Рассмотрим, на что нужно обратить внимание, если поездка все-таки должна состояться.

В распространенных 21 февраля белорусским внешнеполитическим ведомством рекомендациях упомянуты "события" (дипломаты избегают оценок), блокирование автотрасс, подъездов к международному аэропорту "Борисполь", обстрелы транспортных средств и мародерство.



Между тем уже с 19 февраля ГП "Минсктранс" автобусные маршруты из Минска в Киев стал осуществлять только до Чернигова (подробнее см. на официальном сайте minsktrans.by). Точно так же поступили и их гомельские коллеги. (Из Чернигова в Киев можно было добраться поездом или на маршрутном такси). Автобусное сообщение на момент написания материала не было восстановлено. В справочной вокзала "Центральный" говорили, что "Киев не принимает автобусы".



В этом была часть правды, так как после начала 19 февраля "антитеррористической операции", которую впоследствии Верховная рада признала антиконституционной, на подъездах к украинской столице были установлены блок-посты, правоохранительные органы досматривали транспорт и ограничивали въезд в город, в том числе и рейсовым автобусам. Для выезда из Киева была открыта одна полоса.



В то же время железнодорожное и авиасообщение между Минском и Киевом не было прервано, хотя в самой Украине 19-20 февраля поезда между Киевом и западными областями задерживались на много часов либо не ходили совсем. В четверг в 14 часов "Укрзалiзниця" (uz.gov.ua) уведомила о возобновлении железнодорожного сообщения, но 21 февраля сообщила о задержке поездов как в западном, так и в восточном направлениях на 3-8 часов, которые объясняла "незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".



Таким образом, если имеется необходимость в осуществлении поездки, то следует рассмотреть несколько альтернативных вариантов и следить за развитием событий.



При использовании личного автотранспорта нужно иметь в виду, что в четверг был запрещен въезд в Киев бензовозов и ближайшие АЗС работали в 20 км от украинской столицы. В пятницу дефицит топлива сохранился.



В Киеве метро было закрыто с 18 февраля. 20 февраля городские власти заявили о восстановлении его работы, но пересадочные станции и ряд станций в центре Киева не работали на вход вплоть до вечера пятницы.



Перед поездкой рекомендуется сделать копию паспорта и хранить ее отдельно от других документов.