Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Естественные монополии контролируют только "сверху".

Решение "выжать деньги" из российских потребителей отражает резкие изменения в финансовом положении госмонополии РФ, пишет аналитик информагентства Джон Дэли.

В условиях нынешнего глобального экономического спада, наверное, ни одна компания мира не несет таких финансовых потерь, как российский государственный газовый концерн "Газпром".



Отчаянно пытаясь обзавестись ликвидностью в ситуации, когда цены на энергоносители падают из-за мировой рецессии, "Газпром" подумывает о повышении расценок для самой потенциально волатильной категории клиентов - российских потребителей. Этот шаг чреват рисками для нынешнего руководства страны - президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, однако из-за сокращения доходной базы у энергетического гиганта может просто не остаться другого выбора.



Разрыв между субсидируемыми внутренними ценами на газ в России и тарифами, по которым платят за него зарубежные клиенты "Газпрома", огромен. В прошлом году, когда концерн разрабатывал ценовую политику на I квартал 2009 г., официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил в радиоинтервью 27 декабря, что российские потребители будут платить за тысячу кубометров по 65 USD, а европейские клиенты - по 260-300 USD.



Теперь перенесемся на четыре месяца вперед. Уже после ценовых споров с Украиной и Туркменистаном, 27 апреля сотрудник пресс-службы правительства на условиях анонимности сообщил агентству "Интерфакс", что российское Министерство энергетики подготовило новый прогноз социально-экономического развития страны на 2009-2012 гг. Согласно ему в 2010 г. внутренние тарифы на газ могут повыситься на 5% для корпоративных клиентов и на 10% для граждан.



Небольшим утешением для российских потребителей может служить тот факт, что этот документ корректирует более жесткие выводы предыдущего прогноза на 2009-2011 гг., подготовленного Минэнергетики в августе прошлого года, где говорилось, что в 2010 г. тарифы должны повыситься на 27,7% для промышленных предприятий и на 30% для населения.



Столь же суровый прогноз касался и цен на электроэнергию: для промышленных предприятий они должны были повыситься на 22% в 2010 г. и еще на 18% в 2011 г., а для граждан - соответственно на 25 и 40%. Однако предлагаемые в прогнозе цифры повышения тарифов одобрены не были.



Подобное повышение чревато политическими рисками, поскольку субсидируемые энергетические цены - одна из последних финансовых "подушек безопасности", оставшихся у населения в результате последовательного сокращения социальных льгот, которое проводилось с 1991 г.



Хотя "Газпром" решительно навязывал клиентам в бывших советских республиках и Восточной Европе неоднократное повышение расценок, призванное обеспечить переход к мировым ценам на газ, тарифы для граждан в самой РФ в основном не подвергались подобной капиталистической "шоковой терапии". Осторожность властей связана со стремлением избежать политических рисков, не провоцировать многострадальных российских потребителей, большинство из которых в последние 18 лет не увидели никакого серьезного повышения уровня жизни и в то же время вынуждены наблюдать, как беззастенчиво швыряются деньгами нувориши-миллиардеры, разбогатевшие на энергетических поставках.



Кризис также вынудил правительство временно приостановить планы по либерализации российского оптового рынка энергоносителей. Их реализация может быть отложена на полгода, как сообщил в неофициальной беседе источник, близкий к российскому Министерству экономического развития.



По данным Федеральной службы по тарифам, на сегодняшний день энергетический рынок либерализован на 30%, но к 1 июля этот показатель должен увеличиться до 50%, и вряд ли данное решение теперь будет приостановлено. В следующем месяце Министерство экономического развития должно официально представить свой прогноз правительству; его обсуждение состоится в конце мая.



Решение "выжать деньги" из российских потребителей отражает резкие изменения в финансовом положении "Газпрома", основанного в 1989 г. Сегодня концерн является крупнейшей российской компанией и занимает первое место в мире по добыче газа; в его системе заняты 432.000 работников. В 2007 г., меньше двух лет назад, "Газпром" занимал шестое место в списке 500 крупнейших корпораций мира, составляемом FT: его рыночная капитализация равнялась 245 млрд. USD.



Главный акционер "Газпрома" - российское государство (ему принадлежит 50,01% акций концерна). В прошлом году глава "Газпрома" Алексей Миллер уверенно предсказывал повышение цен на нефть до 250 USD за баррель; в результате капитализация концерна должна была вырасти до триллиона долларов, выводя его на первое место среди корпораций мира.



Несмотря на оптимистические прогнозы А. Миллера, в самой России доходы "Газпрома" ограничиваются мерами госрегулирования, обязывающими его поставлять сырье на внутренний рынок по ценам, установленным правительством.



Поскольку "Газпром" занимает первое место в стране по объему налоговых выплат в государственную казну, выводы, содержащиеся в прогнозе Министерства энергетики, позволяют предположить, что Москва сегодня готова "подкорректировать" внутренние цены для получения дополнительных доходов в условиях падения мировых цен на энергоносители, даже несмотря на то, что их повышение может спровоцировать брожение в обществе.



По любым меркам, мировая рецессия сильно ударила по российской экономике. По данным Центробанка, в этом году российские частные и государственные структуры должны выплатить по внешней задолженности более 152 млрд. USD.



В стране растет безработица: по оценке Минэкономразвития, в этом году количество безработных должно увеличиться до 7,6-7,8 млн. человек, а не до 6 млн., как прогнозировалось раньше. Недавно Федеральная служба госстатистики обнародовала данные, согласно которым число безработных в I квартале 2009 г. составило 7,1 млн. человек, или 9,5% трудоспособного населения страны.



В том, что касается планов "огорошить" тающую армию трудящихся повышением цен, рыночные силы уже вносят коррективы в расчеты властей. По данным российского некоммерческого партнерства "Совет рынка", потребление электроэнергии в стране за неделю с 17 по 23 апреля сократилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. Наиболее зловеще выглядит тот факт, что энергопотребление сократилось в 49 из 64 регионов, охваченных ценовыми зонами оптового рынка. Если предполагаемое повышение цен станет реальностью, потребление электроэнергии, несомненно, снизится еще больше.



Рекламный лозунг "Газпрома" гласит: "Мечты сбываются!". Если содержащиеся в прогнозе новые тарифы будут утверждены, российские потребители, скорее всего, воспримут действия концерна уже как сбывшийся кошмар, а не мечту.