Вена - лучший город для жизни и работы

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Готика Вены всегда привлекает туристов.

Очередной список самых желанных городов на свете, который ежегодно составляет консалтинговая компания Mercer, прокомментировал журналист британской газеты Саймон Боуэрз.

В первую очередь бросается в глаза то, что, несмотря на высокие налоговые ставки, 13 городов в первой двадцатке оказались расположены в континентальной Европе.



На первое место, потеснив прошлогоднего лидера, Цюрих, вышла столица Австрии Вена. Также в числе наиболее желанных городов - Копенгаген, Брюссель, Франкфурт-на-Майне и Берлин, а за пределами Европы - Ванкувер, Оттава, Торонто, Окленд, Веллингтон, Сидней и Мельбурн. Из городов США в числе наиболее привлекательных были признаны Гонолулу, Сан-Франциско и Бостон.



Британская столица заняла всего лишь 38-е место, прежде всего из соображений безопасности и загрязненности. Глазго и Бирмингем разделили 56-ю позицию.



Исследование учитывало такие параметры, как качество системы здравоохранения, почтовой службы, пробки на дорогах, преступность, цензура, загрязненность и даже разнообразие и качество ресторанов и театров.



Стоимость жилья тем не менее не учитывалась. Целью работы было предоставить информацию национальным правительствам и частным компаниям, желающим перенаправить своих сотрудников в зарубежные филиалы.