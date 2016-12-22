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Общество

Вена - лучший город для жизни и работы

№ 19(854) 11 — 17 мая 2009 г.

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Готика Вены всегда привлекает туристов.

Готика Вены всегда привлекает туристов.

Очередной список самых желанных городов на свете, который ежегодно составляет консалтинговая компания Mercer, прокомментировал журналист британской газеты Саймон Боуэрз.

В первую очередь бросается в глаза то, что, несмотря на высокие налоговые ставки, 13 городов в первой двадцатке оказались расположены в континентальной Европе.

На первое место, потеснив прошлогоднего лидера, Цюрих, вышла столица Австрии Вена. Также в числе наиболее желанных городов - Копенгаген, Брюссель, Франкфурт-на-Майне и Берлин, а за пределами Европы - Ванкувер, Оттава, Торонто, Окленд, Веллингтон, Сидней и Мельбурн. Из городов США в числе наиболее привлекательных были признаны Гонолулу, Сан-Франциско и Бостон.

Британская столица заняла всего лишь 38-е место, прежде всего из соображений безопасности и загрязненности. Глазго и Бирмингем разделили 56-ю позицию.

Исследование учитывало такие параметры, как качество системы здравоохранения, почтовой службы, пробки на дорогах, преступность, цензура, загрязненность и даже разнообразие и качество ресторанов и театров.

Стоимость жилья тем не менее не учитывалась. Целью работы было предоставить информацию национальным правительствам и частным компаниям, желающим перенаправить своих сотрудников в зарубежные филиалы.

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