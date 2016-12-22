Вена - лучший город для жизни и работы

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№ 19 (854)
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№ 19(854) 11 — 17 мая 2009 г.
В первую очередь бросается в глаза то, что, несмотря на высокие налоговые ставки, 13 городов в первой двадцатке оказались расположены в континентальной Европе.
На первое место, потеснив прошлогоднего лидера, Цюрих, вышла столица Австрии Вена. Также в числе наиболее желанных городов - Копенгаген, Брюссель, Франкфурт-на-Майне и Берлин, а за пределами Европы - Ванкувер, Оттава, Торонто, Окленд, Веллингтон, Сидней и Мельбурн. Из городов США в числе наиболее привлекательных были признаны Гонолулу, Сан-Франциско и Бостон.
Британская столица заняла всего лишь 38-е место, прежде всего из соображений безопасности и загрязненности. Глазго и Бирмингем разделили 56-ю позицию.
Исследование учитывало такие параметры, как качество системы здравоохранения, почтовой службы, пробки на дорогах, преступность, цензура, загрязненность и даже разнообразие и качество ресторанов и театров.
Стоимость жилья тем не менее не учитывалась. Целью работы было предоставить информацию национальным правительствам и частным компаниям, желающим перенаправить своих сотрудников в зарубежные филиалы.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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