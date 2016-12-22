Новогоднее помилование

Александр КРАСЬКО

Михаил Ходорковский после освобождения прибыл в Берлин.

Михаила Ходорковского выпустили на свободу "в связи с болезнью матери".

В прошлый четверг президент России Владимир Путин объявил, что опальный олигарх Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании и будет прощен. "Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, ходатайство о помиловании. Он этого не делал. Но совсем недавно он написал такую бумагу и обратился ко мне с прошением о помиловании, -- сказал глава государства. -- Он ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать", -- сообщил президент после пресс-конференции.



Не откладывая дело в долгий ящик, уже на следующий день Путин подписал указ о помиловании. И в тот же день Служба исполнения наказаний отчиталась об освобождении экс-главы ЮКОСа.



За все 10 лет, что Ходорковский провел за решеткой, он не признал вину ни по одному пункту предъявленных ему обвинений. Напомним, его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и хищении 350 млн. тонн нефти. При этом, как сам заключенный, так и многие эксперты и международные организации называли процесс политическим.



Так, правозащитники из Amnesty International признали Ходорковского узником совести, такого же мнения придерживается и ПАСЕ. По их мнению, поводом для суда стало нарушение неформального договора между Путиным и олигархами -- последние сохраняют свое состояние в обмен на отказ от участия в политике.



С другой стороны, Европейский суд по правам человека хоть и усмотрел некоторые нарушения в проведении процесса, счел его обычным уголовным делом.



В любом случае, процесс Ходорковского стал самым громким за все время президентства Путина. Сам олигарх стал "заключенным номер один" и одним из главных критиков правительства. Содержание его под стражей нанесло России значительный репутационный ущерб. РФ даже предлагали исключить из "Большой восьмерки", хотя резолюция об этом прошла только комитет по внешней политике.



Ранее Ходорковский категорически отказывался подавать прошение о помиловании. По его мнению, это означало бы признание себя виновным в том, чего он не совершал.



"Нынешняя власть почему-то считает "раскаяние" обязательным условием помилования. Я не страдаю от излишней гордости, но признаваться в несуществующих преступлениях для меня неприемлемо. Лжесвидетельство -- грех. Я никогда не признаю вины в преступлении, которого я не совершал. В то же время хочу заметить, что российская Конституция не связывает президента при принятии им решения о помиловании требованием признания осужденным своей вины", -- говорил опальный олигарх.



Такие заявления рассматривались специалистами по конституционному праву. В итоге юристы пришли к мнению, что признания действительно не требуется, хотя по закону для помилования все же нужно сперва подать прошение о нем.



Официально помилование Ходорковского не связано с освобождением обвиняемых и заключенных по другим громким делам. Напомним, из тюрьмы также выпустят активистов Greenpeace, арестованных по делу об акции у нефтяной платформы "Приразломная", и двух участниц группы Pussy Riot. Однако в западной прессе эти действия называют попыткой улучшить имидж России в преддверии Олимпиады-2014.



Теперь возникает вопрос, что будет делать Ходорковский на свободе. Ранее он говорил журналистам, что когда (и если) его выпустят, он будет вести тихую жизнь. Однако в оппозиции многие его рассматривают как человека, который может объединить противников режима. Хотя если версия о политическом характере приговора подтвердится, такие действия могут вернуть олигарха туда, откуда его недавно выпустили.



Вскорк стало известно, что Михаил Ходорковский после освобождения прибыл в Берлин. Об этом сообщило министерство иностранных дел Германии.



Как сообщил из Берлина корреспондент Би-би-си Стивен Эванс, отбытию Ходорковского из России способствовало германское посольство в Москве. В берлинском аэропорту его встретил представитель МИД Германии.