Кредит без обязательств

Александр КРАСЬКО

Новую версию идеи Меркель также встретили в штыки.

Предложения Ангелы Меркель по введению "контрактов о реформировании" встретили ожесточенное сопротивление в Брюсселе.

Двухдневный саммит глав государств ЕС начался с ожидаемого противостояния по поводу немецкого предложения о введении законодательно обязывающих контрактов, по условиям которых члены Еврозоны должны были бы проводить структурные реформы в экономике. Ангела Меркель, автор предложения, продемонстрировала, что если оно не будет принято, Германия не пойдет на компромисс в вопросе создания банковского союза.



Берлин уже достаточно давно добивается введения таких контрактов. Однако в последнее время немцы смягчили свою позицию. Ранее условия договора предусматривали реформы пенсионного обеспечения, образования и рынка труда под угрозой иска в Европейском суде. Выдвигалось и требование прописать в конституции "потолок заимствования".



Теперь же странам, которые согласятся пойти на заключение контракта о реформах предлагается финансовый стимул в виде дешевых кредитов или более мягких требований к бюджету. Займы по ставкам ниже рыночных будут предлагаться небольшим странам, которым сложнее брать в долг на внешних рынках. При этом Меркель заявляет, что размер таких кредитов будет невелик -- на них предлагается выделить около 20 млрд. EUR.



"Мы хотим, чтобы контракты стали обязывающими. Мы думаем, что стоит отойти от текущей системы, основанной на рекомендациях", -- заявил в интервью The Guardian анонимный немецкий дипломат. При этом вышеупомянутые рекомендации никто не спешит выполнять. По данным Европейского центробанка, страны-члены ЕС применили лишь 10% того, что им посоветовала Еврокомиссия.



Первоначальный вариант предложения называли "немецкой смирительной рубашкой". Но новую версию идеи Меркель также встретили в штыки.



Северные государства, в частности, Нидерланды, Финляндия и Австрия, выступают против предложения немецкого канцлера из-за его потенциально негативного эффекта на единство Евросоюза. По их мнению, подобные действия могут помешать формированию бюджета и в целом отрицательно сказаться на взаимоотношениях внутри ЕС. Южные же страны, которые сильнее пострадали от кризиса, хотят получать деньги без обязательств провести зачастую непопулярные реформы, которые могут привести к протестам. Кроме того, многие государства против частичной потери самостоятельности в результате заключения контракта. Кроме того, пока неясно, откуда будут взяты средства на "платежи солидарности" для государств-участников контракта.



"Это немецкий взгляд на реформы. Все остальные государства против такого подхода. Вокруг предложения много споров. Так что дебаты будут долгими и сложными", -- сообщил другой анонимный источник The Guardian.



В любом случае, немцы ясно дали понять, что создание общеевропейского банковского союза зависит от того, будет ли принято их предложение. И, похоже, что "тактика салями", как называют методику действий Меркель немецкие журналисты, будет применяться и далее.