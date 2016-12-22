Садоводство, деревообработка и КГБ

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Освобождение чиновников от должности или от части полномочий содержится в пяти кадровых указах, подписанных 16 декабря президентом до своего отъезда в Сочи.

Первым по номеру идет Указ № 558 об освобождении Валерия Иванова от должности замглавы Администрации президента "в связи с переходом на другую работу".



Вряд ли на этот раз нужно ждать каких-то сенсаций, как это было при своевременном выводе из-под удара этого чиновника, освобожденного 25 июня от должности гендиректора ЗАО "Белорусская калийная компания" (за два месяца до ареста в Минске председателя наблюдательного совета этой компании, гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, злоупотребившего, по мнению Следственного комитета, своими полномочиями в ЗАО "БКК").





Валерий ИВАНОВ

В. Иванов чуть менее полугода пробыл заместителем главы Администрации президента. За это время он лишь успел высказаться за развитие садоводства на Полесье (18 октября во время посещения президентом ОАО "Туровщина") - все остальное осталось вне внимания общественности.



Планируется, что 26 декабря состоится общее собрание представителей уполномоченных потребительских обществ, на котором кандидатура В. Иванова будет предложена для избрания председателем правления Белкоопсоюза. Пока же БЕЛТА сообщает, что президент 16 декабря согласовал В. Иванова для избрания на эту должность, а глава Администрации президента Андрей Кобяков 17 декабря представил коллективу Белкоопсоюза в качестве нового руководителя.



Указывается, что на этой же церемонии вице-премьер Михаил Русый назвал В. Иванова человеком, "который знает, что делать. Полагаем, что в самое ближайшее время Белкоопсоюз станет тем, каким он был и каким его видит глава государства". А глава Администрации президента А. Кобяков расшифровал это видение: "Внимание необходимо акцентировать на создании и развитии мощностей по переработке закупаемой у населения сельскохозяйственной и дикорастущей продукции".



В общем, на новой должности В. Иванова дело так или иначе коснется садоводства.



Следующим по нумерации идет Указ № 559 об освобождении от должности заместителя управляющего делами президента Юрия Назарова "в связи с переходом к другому нанимателю". Другим нанимателем оказался Совет министров, издавший 17 декабря постановление № 1090 о назначении Ю. Назарова председателем концерна "Беллесбумпром".



Следует отметить, что после назначения в январе 2010 г. заместителем управделами президента Ю. Назаров курировал сферу сельского хозяйства, промышленности, охраны природы, а до этого в 2004-2010 годах был заместителем министра лесного хозяйства и вообще работает в лесной отрасли с 1983 года.



"Ю. Назаров глубоко знает развитие лесного хозяйства и комплексное использование сырьевых ресурсов, поэтому в вашей сфере он человек не новый", - сказал глава Администрации президента А. Кобяков, представляя 17 декабря нового руководителя концерна "Беллесбумпром".



По словам А. Кобякова, на модернизацию деревообработки направлено 2,5 млрд. USD кредитов и "недопустимо, чтобы от модернизации нажились посредники. Все то, что мы заработали на нашей модернизации, должно быть в копилке нашего государства".



Одновременно глава Администрации президента поставил задачу провести инвентаризацию и оптимизацию занимаемых предприятиями концерна площадей. "Не держите лишние территории у себя, их нужно обслуживать, вы знаете, какие здесь требования ставит президент, поэтому лучше передайте их своевременно местным исполнительным органам власти", - указал вектор приложения усилий А. Кобяков.



Три следующих кадровых указа (№ № 565, 566 и 567) касаются руководства Комитета госбезопасности, но не связаны с увольнениями. К профессиональному празднику генерал-майор Игорь Сергеенко в названии своей должности (первый заместитель председателя) лишился уточнения "по контрразведывательной деятельности", генерал-майор Игорь Бусько стал просто зампредседателя - без добавления "по кадровому обеспечению и организационной работе", а генерал-майор Иван Тертель - зампредседателя без указания специализации "по обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией".