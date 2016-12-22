Баумгертнера вернули домой

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Басманный суд Москвы запретил Владиславу Баумгертнеру покидать место жительства без письменного разрешения следователя.

Под домашний арест из СИЗО перевел гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера Басманный суд Москвы. Компания приветствует изменение меры пресечения ее руководителю.

"Басманный суд Москвы изменил сегодня меру пресечения Баумгертнеру на домашний арест до 20 января 2014 года", - сообщил 10 декабря агентству ИТАР-ТАСС представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.



ЭПИ "Российское агентство правовой и судебной информации" (РАПСИ) передает, что в отношении В. Баумгертнера "применено стационарное контрольное устройство (электронный браслет), с помощью которого будет осуществляться контроль за выполнением им условий домашнего ареста". По словам С. Цыганкова, до этого гендиректор "Уралкалия" содержался в СИЗО № 5 Москвы в камере с еще тремя другими заключенными.



В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин рассказал журналистам, что ходатайство об изменении меры пресечения подавало следствие. "Оно (ходатайство. - Прим. П. Б.) было подано с учетом личности Баумгертнера, а также с учетом того, что ранее белорусский суд избирал меру пресечения в виде домашнего ареста, а также с учетом того, что, по мнению следствия, эта мера адекватна содеянному", - цитирует БЕЛТА В. Маркина.



Басманный суд Москвы запретил В. Баумгертнеру покидать место жительства без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, адвокатов и следователя. Кроме того, гендиректору ОАО "Уралкалий" запрещено пользоваться какими-либо средствами связи.



Сама же компания разместила на официальном сайте (uralkali.com) сообщение, в котором приветствует изменение меры пресечения В. Баумгертнеру. "Компании неизвестны какие-либо сведения, которые заставили бы ее изменить свою позицию в отношении генерального директора. Компания и совет директоров продолжают внимательно следить за развитием ситуации и предпримут все необходимые действия для защиты интересов "Уралкалия" и его акционеров", - говорится в сообщении ОАО "Уралкалий".



Напомним, 20 ноября Генпрокуратура Беларуси дала согласие на выдачу В. Баумгертнера России, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По версии следствия, обвиняемый, выполняя функции председателя наблюдательного совета ЗАО "Белорусская калийная компания", злоупотреблял своими полномочиями. Это повлекло причинение существенного вреда и тяжкие последствия для ЗАО "БКК" и ОАО "Беларуськалий" (см. "БР" № 46/2013).