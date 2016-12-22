Баумгертнера вернули домой

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№ 49 (1082) 16-22 декабря 2013 г.
"Басманный суд Москвы изменил сегодня меру пресечения Баумгертнеру на домашний арест до 20 января 2014 года", - сообщил 10 декабря агентству ИТАР-ТАСС представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.
ЭПИ "Российское агентство правовой и судебной информации" (РАПСИ) передает, что в отношении В. Баумгертнера "применено стационарное контрольное устройство (электронный браслет), с помощью которого будет осуществляться контроль за выполнением им условий домашнего ареста". По словам С. Цыганкова, до этого гендиректор "Уралкалия" содержался в СИЗО № 5 Москвы в камере с еще тремя другими заключенными.
В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин рассказал журналистам, что ходатайство об изменении меры пресечения подавало следствие. "Оно (ходатайство. - Прим. П. Б.) было подано с учетом личности Баумгертнера, а также с учетом того, что ранее белорусский суд избирал меру пресечения в виде домашнего ареста, а также с учетом того, что, по мнению следствия, эта мера адекватна содеянному", - цитирует БЕЛТА В. Маркина.
Басманный суд Москвы запретил В. Баумгертнеру покидать место жительства без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, адвокатов и следователя. Кроме того, гендиректору ОАО "Уралкалий" запрещено пользоваться какими-либо средствами связи.
Сама же компания разместила на официальном сайте (uralkali.com) сообщение, в котором приветствует изменение меры пресечения В. Баумгертнеру. "Компании неизвестны какие-либо сведения, которые заставили бы ее изменить свою позицию в отношении генерального директора. Компания и совет директоров продолжают внимательно следить за развитием ситуации и предпримут все необходимые действия для защиты интересов "Уралкалия" и его акционеров", - говорится в сообщении ОАО "Уралкалий".
Напомним, 20 ноября Генпрокуратура Беларуси дала согласие на выдачу В. Баумгертнера России, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По версии следствия, обвиняемый, выполняя функции председателя наблюдательного совета ЗАО "Белорусская калийная компания", злоупотреблял своими полномочиями. Это повлекло причинение существенного вреда и тяжкие последствия для ЗАО "БКК" и ОАО "Беларуськалий" (см. "БР" № 46/2013).
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