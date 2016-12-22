Африка утратила кумира

Александр КРАСЬКО

Последний раз Мандела выступал на публике в 2010 году, когда в ЮАР проходил чемпионат мира по футболу.

Нельсон Мандела -- выдающийся правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира -- скончался в Йоханнесбурге.

В прошлый четверг в своем доме умер первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела. Политик уже достаточно давно страдал от легочной инфекции, которая в итоге и стала причиной смерти. На тот момент Манделе было 95 лет.



Свои соболезнования семье и народу великого политика выразили многие мировые лидеры. Наследник британского престола принц Чарльз назвал Манделу "воплощением мужества и примирения". Американский президент Барак Обама заявил, что он показал, "на что способен человек, когда им движет надежда, а не страх". А генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил "самоотверженную борьбу за равенство, свободу и права человека".



С 2001 года, когда у Манделы диагностировали рак предстательной железы, он стал значительно больше времени проводить с семьей. Хотя иногда правозащитник все же появлялся на мероприятиях Африканского национального конгресса. Последний раз Мандела выступал на публике в 2010 году, когда в ЮАР проходил чемпионат мира по футболу.



Почти треть своей жизни -- 27 лет -- Мандела провел в тюрьме. Как и у многих других политических заключенных, условия его содержания были хуже, чем у уголовников. Однако он продолжал правозащитную деятельность. Даже когда президент Бота предложил ему свободу в обмен на прекращение политической борьбы, Мандела ответил отказом. В итоге сменивший Бота Фредерик де Клерк освободил лидера АНК. А затем Мандела сам возглавил Южную Африку.



За время своего президентства Нельсон Мандела сделал многое для искоренения неравенства. Он инициировал ряд законов, которые улучшили условия труда; дал трем миллионам людей доступ к питьевой воде и телефонной связи, ввел обязательное образование для детей, уравнял людей всех рас при получении государственной помощи и достиг значительных успехов в борьбе с последствиями апартеида.



Тем не менее многие из его инициатив провалились. Частично из-за нехватки опыта, частично из-за саботажа со стороны "старой гвардии", сохранившейся от предыдущей администрации. Мандела возглавлял ЮАР всего один президентский срок -- 5 лет. После ухода с этого поста он переключился на гуманитарную деятельность, в частности на борьбу со СПИДом. Для ЮАР эта проблема до сих пор остается крайне актуальной -- по оценкам ООН, в стране более 5 миллионов носителей ВИЧ.



Что любопытно, до 2008 года Манделе был запрещен въезд в США, за исключением штаб-квартиры ООН. Это связано с его деятельностью в качестве главы "Копья нации" -- боевого крыла АНК, ранее признанного террористической группировкой. Хотя сам нобелевский лауреат писал в автобиографии, что, по его наблюдениям, вооруженная борьба против апартеида не принесла бы результатов. Да и акции свои он и его соратники планировали таким образом, чтобы никто не пострадал. Своими целями они выбирали объекты, символизирующие угнетение, например паспортные столы "только для белых".



Несмотря на то что Мандела, как и все люди, не был идеален, он оставил значительный след в истории. Его запомнят как стойкого и мужественного человека, готового бороться за права своего народа.