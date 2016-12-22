США опять грозит дефолт

Владимир ТАРАСОВ

Джейкоб ЛЬЮ бьет тревогу.

В бюджете США 17 октября закончатся деньги. Греция и Испания объявили о завершении многолетней рецессии их экономик.

В США в очередной раз повторяется история с увеличением верхней границы государственных заимствований. На прошедшей неделе министр финансов США Джейкоб Лью в письме председателю палаты представителей конгресса США Джону Бейнеру предупредил, что в бюджете страны деньги закончатся 17 октября, если конгресс не поднимет потолок заимствований, который сейчас составляет 16,7 трлн. USD.



К 17 октября правительство будет располагать только 30 млрд. USD, а ежедневные расходы бюджета в отдельные дни достигают 60 млрд. USD. Д. Лью считает, что любые попытки установить какой-то приоритет одних видов платежей по сравнению с другими фактически означают дефолт, только под другим именем.



Администрация президента США выступает за повышение потолка госдолга, но республиканское большинство в палате представителей хочет добиться сокращения расходов, в частности, на здравоохранение.



Действия министра финансов США привели к ослаблению курса доллара США по отношению к другим мировым валютам, но оно в целом было незначительным. Как показывает опыт, конгресс США и президент в подобной ситуации находят компромисс и повышают потолок долга. Последний раз угроза дефолта, связанная с отказом конгрессменов повышать потолок заимствований, возникала в 2011 году.



Против доллара были и некоторые другие факторы. В частности, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг (PMI) для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 52,1 пункта с 51,5 пункта в августе. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые полагали, что показатель вырастет до 51,7 пункта, что поддержало курс евро против доллара.



В то же время поддержку доллару США оказало заявление главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что ФРС может начать небольшое сворачивание программы выкупа облигаций и ипотечных бумаг уже в октябре текущего года.



К тому же 26 сентября вышли данные о состоянии рынка труда США, согласно которым, количество заявлений на пособие по безработице за неделю к 21 сентября составило 305 тыс., что оказалось лучше прогноза и предыдущего значения и стало минимальным за последние шесть лет.



Это привело к росту курса доллара, так как увеличило вероятность скорой отмены программы ФРС по количественному смягчению. В результате курс евро к доллару 26 сентября опустился немного ниже уровня 1,35 USD/EUR.



Рецессия в Греции и Испании завершается.



Проблема долгов на прошедшей неделе обсуждалась и в Европе. Пять европейских стран уже стояли на пороге дефолта и были спасены от него полностью и частично с помощью тройки международных кредиторов: МВФ, Еврогруппы и Европейского Центробанка. Это Португалия, Ирландия, Греция, Испания и Кипр.

Совет директоров МВФ 25 сентября одобрил выделение очередного транша Ирландии в размере 1 млрд. USD в рамках антикризисной программы. Предполагается, что страна сможет уже в конце текущего года обходиться без поддержки со стороны кредиторов.



Гораздо хуже обстоят дела в Греции, которой, по мнению многих экспертов, потребуется дополнительная помощь. Однако вице-премьер страны Эвангелос Венизелос 25 сентября заявил, что нужды в этом нет, требуется лишь перепрофилирование уже запланированной помощи. В связи с этим, по его мнению, в Греции не будет необходимости во введении новых мер бюджетной экономии. Безработица в Греции и так уже находится на уровне около 28%, а безработица среди молодежи составляет примерно 60%.



Э. Венизелос сказал, что Греция больше не ищет подаяний и может обеспечить свои нужды, вернувшись на долговой рынок уже в следующем году, договорившись о новых ставках и сроках возвращения существующей задолженности.



А 26 сентября министр финансов Греции Яннис Стурнарас заявил, что экономика страны стабилизировалась после шестилетней рецессии, так как ВВП Греции во II квартале текущего года по сравнению с I кварталом вырос. Правда, в текущем году еще ожидается снижение ВВП на 3,8%, тогда как прежде ожидалось сокращение на 4,2%.

Кроме того, за первую половину 2013 года был получен профицит бюджета (за вычетом выплат процентов) на уровне 2,57 млрд. EUR. Правда, это объясняется тем, что правительство не использовало все средства, полученные в виде международной помощи.



Я. Стурнарас также сообщил, что Греция может вернуться на финансовый рынок во второй половине 2014 года, если в первой половине возобновится рост экономики и сложится первичный (до уплаты процентов по долгу) профицит бюджета.



О завершении рецессии сообщил и глава испанского правительства Мариано Рахой. Он заявил, что испанская экономика в следующем году вырастет всего на 0,5-1% и пока рано рассуждать о том, когда в стране удастся снизить безработицу, которая сейчас превышает 26%. По его мнению, улучшение будет происходить постепенно, и Испания вышла из рецессии, но не из кризиса.



Рубль снова под давлением.



Наблюдавшееся в первой половине сентября укрепление российского рубля по отношению к доллару США на прошедшей неделе сменилось его ослаблением. Курс доллара США снова превысил уровень 32 RUB/USD. По мнению экспертов, к этому привел вывод средств зарубежных инвесторов с российского рынка, вызванный их беспокойством в связи с необходимостью повышения лимита уровня госдолга США.



Но за время укрепления рубля Центробанк России успел скупить довольно много валюты. За неделю 13-20 сентября золотовалютные резервы РФ увеличились на 11,9 млрд. USD, то есть на 2,4%, достигнув 515,9 млрд. USD. Это самый высокий показатель с 14 июня текущего года.



Нефтяные качели.



Появление новых надежд на сокращение уже в октябре текущего года программы скупки облигаций ФРС привело к снижению цен на золото. Но угроза дефолта США, несмотря на малую вероятность подобного развития событий, поддержала цены. В итоге на торгах в Лондоне 26 сентября золото продавалось по 1.333 USD за тройскую унцию против 1.349,25 USD за тройскую унцию 20 сентября.



На рынке нефти в начале недели цены также снижались. Тут главным фактором оказались надежды на улучшение отношений между США и Ираном. Кроме того, сохраняются ожидания успешного разрешения ситуации с ликвидацией арсеналов сирийского химического оружия, а Ливия сообщила о восстановлении работы на всех месторождениях на западе страны.



Тем не менее на торгах в Лондоне 26 сентября цена нефти вновь выросла до 109,09 USD за баррель, что эксперты объяснили влиянием технических факторов, то есть откатом цен после их снижения.









