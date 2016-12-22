Контрабанду поборет цена

П. Л.

В борьбе с нелегальным трафиком белорусских сигарет таможенники уповают на повышение цен.

Плановое задание по сбору таможенных платежей в бюджет на первое полугодие 2013 года выполнено на 100,15%. В бюджет поступило около 25 трлн. BYR. Выполненным планом похвастали представители Государственного таможенного комитета на пресс-конференции в преддверии Дня таможенника.



По состоянию на 15 сентября от деятельности таможенных органов в казну поступило более 35 трлн. BYR. Причем часть этих денег была выручена благодаря своевременному выявлению контрабанды и других таможенных правонарушений.



По данным ГТК, с начала 2013 года на границе зафиксировано более 13 тыс. нарушений законодательства, за попытки уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено 23 уголовных дела. Стоимостный объем изъятых контрабандных товаров увеличился по сравнению с предыдущим годом на 37%. По фактам контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено 27 уголовных дел, из незаконного оборота изъято более 95 кг наркотических средств и психотропных веществ.



При отработке наркотрафика сотрудники ГТК особое внимание уделяют методу контролируемой поставки, который позволяет не только изъять наркотики из оборота, но и найти организаторов. Так, с начала года вместе с правоохранительными органами таможенники провели 9 контролируемых поставок, в результате которых изъяли более 6,5 кг наркотических и психотропных веществ.



В целом таможенники констатируют осложнение ситуации на границе в связи с интеграционными процессами. "Мы наблюдаем тенденцию роста таможенных правонарушений, - отметил заместитель начальника управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями ГТК Владимир Цариков. - Попытки провезти историко-культурные ценности или новые вещи под видом гуманитарных грузов не прекращаются, из года в год их число увеличивается".



В последнее время, по его словам, на границе с Польшей активизировался нелегальный ввоз ювелирных изделий, в основном серебра, но также и золота.



По-прежнему большой проблемой таможенники называют контрабанду табака. Но тут они несколько путаются в тенденциях: с одной стороны, утверждают, что объемы незаконных поставок растут, с другой - что в 2013 году в количественном выражении контрабанда сигарет снизилась.



"Что касается выявленной контрабанды сигарет, то, к сожалению, ее объемы в текущем году - 38 млн. штук сигарет - несколько снизились. То есть в прошлом году было несколько больше выявлений. Это свидетельствует, наверное, не о том, что мы стали хуже работать, а о том, что меры, предпринятые ГТК совместно с МВД и КГБ, создают реальное препятствие к перемещению табачных изделий в страны Евросоюза", - попытался объяснить диалектику статданных по контрабанде зампредседателя ГТК Сергей Борисюк.



В помощь правоохранительным органам он призвал: цены. "Ну а реальным фактором, который изменит географию контрабанды сигарет, может послужить такой инструмент, как увеличение их стоимости на территории ТС", - поделился мнением представитель таможни.



Исходя из ценового фактора можно предположить, что к нынешнему снижению объемов контрабанды приложили руку Минфин и МНС, которые регулярно повышают ставки акцизов на табачные изделия.



Это автоматически ведет к росту цен. Для примера: по данным Белстата, год назад пачка отечественных сигарет с фильтром стоила в среднем 3.823 BYR, в августе этого года - уже 6.718 BYR. В самом дешевом ценовом сегменте - без фильтра - сигареты за год подорожали более чем в два раза.



В свете борьбы с контрабандой предложение Минфина затормозить темпы роста ставок акцизов на табачные изделия и алкоголь таможенников не обрадует.





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