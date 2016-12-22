Атланту нужна почва

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Нынешняя ситуация в экономике Беларуси заставляет государство в очередной раз обращаться за помощью к малому бизнесу. Формы обращений меняются, однако понимание государства относительно того, что именно малый бизнес способен содействовать ускоренному восстановлению послекризисной экономики или даже взять на себя часть нагрузки в самый разгар кризиса, остается.

Президент в очередной раз и с завидной периодичностью заявляет о необходимости раскрепостить деловую инициативу. На этот раз предлагается внести поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.



Если верить пресс-службе президента, то проект закона предусматривает исключение противоправности деяния при деловом риске, применение досудебного соглашения о сотрудничестве, внедрение уголовно-правовой компенсации, декриминализацию отдельных деяний, не представляющих большой общественной опасности, а также иные существенные преобразования в рассматриваемой сфере.



В сторону смягчения предлагается скорректировать ряд статей УК, оптимизировать сроки наказаний, ввести альтернативные виды ответственности.



Во что это выльется на практике, пока судить рано. Однако тот факт, что президент хочет создать тепличные условия для бизнеса, уже о чем-то говорит.



На данный момент государственные предприятия проводят директивную модернизацию, пользуясь льготными заемными средствами белорусских банков под гарантии правительства и тем самым истощая бюджет. Уже не боятся прогнозировать, что по итогам года Беларусь может столкнуться со значительным дефицитом бюджета. Вместе с проблемами внешней торговли, нестабильной ситуацией на финансовом рынке и уже назревшей необходимостью постепенно опускать курс белорусского рубля этот фактор сулит немалые сложности в предвыборном 2014 году.



Золотое правило малого бизнеса как в Беларуси, так и в других странах, - быть самодостаточным и максимально независимым от власти. Именно это всегда спасало предпринимателей в сложные времена, когда даже государственные предприятия могли надеяться только на себя. И именно эта особенность сильно раздражала государство во времена относительного спокойствия и стабильности.



Сейчас малый бизнес может выступить атлантом, который способен удержать небо от падения, если ему позволят иметь твердую почву под ногами.