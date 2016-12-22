Не порывать с Россией, равняться на ЕС

Вячеслав КОЛЬЧИН

Предприниматели предлагают ЕЭК учитывать особый статус ИП при принятии решений, затрагивающих их интересы.

Белорусское бизнес-сообщество представило Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) свои предложения по регулированию деятельности предпринимателей техническими регламентами Таможенного союза. Об этом говорится в пресс-релизе Республиканской конфедерации предпринимательства.



Заседание подкомитета по устранению избыточных барьеров в сфере внешней торговой деятельности и подкомитета по устранению избыточных барьеров в сфере взаимной торговли и инвестиционной деятельности Консультативного комитета по вопросам предпринимательства ЕЭК прошло в Москве 2 августа.



По данным пресс-службы Республиканской конфедерации предпринимательства, большинство присутствующих представителей предпринимательских структур, бизнес-союзов, представителей крупных фирм поддерживают предложения аналитического центра белорусского бизнес-сообщества снизить для малого бизнеса издержки, связанные с получением сертификатов и деклараций.



Эксперты предлагают также гармонизировать законодательство в этом вопросе с ЕС.



Как отметил на заседании директор аналитического центра по изучению проблемных вопросов деятельности ИП Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович, дополнительно ужесточать контроль за техническим регламентом в такой степени, как это происходит сейчас, нет необходимости.



По его словам, гарантией безопасности продукции в первую очередь должна служить ответственность производителя и того, кто "выпускает товар в обращение". За выпуск в обращение небезопасной продукции национальными законодательствами уже предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.



Поэтому, считает А. Змитрович, "нужно направить все силы на устранение первичной причины выпуска в обращение небезопасной продукции, а не бороться со следствием, когда это неэффективно и затратно". Иначе пострадают добросовестные предприниматели, в том числе и производители.



Если оставлять применение техрегламента, то для субъектов малого предпринимательства должны быть упрощены процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР и снижены затраты по стоимости исследований образцов продукции. По мнению А. Змитровича, следует учитывать небольшие масштабы малого бизнеса по сравнению с крупными предприятиями.



А. Змитрович также предлагает всю контрольно-ревизионную деятельность в области технического регулирования возложить на комитеты по стандартизации стран - участниц Таможенного союза. Государственным органам предлагается внести изменения в действующее законодательство и пересмотреть соразмерность санкций за нарушение исполнения требований техрегламентов малым бизнесом.



Также необходимо создать достаточную лабораторную базу для исследований образцов продукции и предоставить предпринимателям возможность проводить исследования по принципу "одного окна".



А. Змитрович также предлагает при изменении схем оценки исследований продукции учитывать их эффективность, в том числе и влияние на бизнес, особенно малый.



При этом важно учесть опыт ЕС, где в решении № 768/2008 от 9 июля 2008 года законодательно закреплено правило учитывать особую ситуацию малых предприятий в плане административной нагрузки (пункт № 50). Там учитываются соразмерность масштабов, характер мелкосерийности производства и внедряются наиболее подходящие процедуры оценки соответствия.



"Это решение предусматривает гибкость, не выдвигая при этом бесполезные и ненадлежащие промежуточные решения", - отмечает А. Змитрович. Он указывает, что необходимо предпринять определенные шаги для уменьшения рисков поступления на рынок стран - участниц ТС нелегального товара по серым схемам в случае упрощения процедуры получения сертификатов соответствия ТС.



В частности, предлагается создать в органах по стандартизации и сертификации стран ТС единую электронную базу данных о товарах, прошедших сертификацию внутри таможенного пространства.



"Предлагаем на время введения ТР ТС сформировать экспертный совет (группу) от малого бизнеса стран - участниц ТС для проработки проблемных вопросов и наблюдения за приведением национального законодательства в соответствие с современными условиями ведения бизнеса в рамках ТС. Также он должен ежегодно помогать составлять отчеты в части "оценки регулирующего воздействия" по утвержденному механизму принятия решений", - отметил А. Змитрович.



Эксперт подчеркивает, что на данный момент Россия не является основной страной по поставкам товара малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Беларусь. Основной объем товара поступает в Беларусь из Украины, Польши и стран Балтии. При этом ужесточение требований к качеству продукции, которые содержатся в техрегламенте, по мнению А. Змитровича, может еще больше отвернуть белорусских предпринимателей от закупок в России.



"Если не изменить ситуацию по этому вопросу в ближайшее время, то следует ожидать роста напряженности в предпринимательской среде, а 2014 год в РБ является предвыборным годом президентской кампании, где всякие ужесточения и необоснованные проверки могут привести к непредсказуемым результатам", - отмечает А. Змитрович.