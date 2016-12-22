Выкуп помещений, как и выкуп невесты

Ольга КАСПЕРОВИЧ

Процедура нервная, дорогая и, к сожалению, не всегда оправданная



Поправки в Указ президента № 294 от 4 июля 2012 года о порядке распоряжения госимуществом подготовило Министерство экономики совместно с бизнес- сообществом Беларуси и иными структурами.

На прошлой неделе проект проходил процедуру согласования в Совете по развитию предпринимательства в Беларуси.



Уже в который раз бизнес-сообщество старается создать упрощенные условия для выкупа предпринимателями арендуемых государственных помещений. Но каждый раз процесс напоминает медленно заживающую рану. Подготовленный проект - это уже четвертый его вариант.





Председатель ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Владимир КАРЯГИН отметил, что 5 из 7 предложений объединения будут внесены в проект документа. Главное, что теперь положения не несут в себе двусмысленности, трактуются четко и однозначно.



Так, внесено предложение Минского столичного союза предпринимателей об ответственности арендодателя за необоснованный отказ от продажи арендуемого (находящегося в безвозмездном пользовании) имущества (согласно ст. 23.82 КоАП "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").



В случае, если причиной отказа в выкупе помещения стал инвестпроект и он не реализуется арендодателем в течение полугода, предприниматель теперь будет иметь право повторно обратиться к арендодателю за приобретением помещения в собственность даже при отсутствии арендных отношений на момент повторного обращения.





"В целом нас устраивает последний вариант проекта. В нем уже предусмотрен достаточно жесткий механизм принуждения государственных предприятий к продаже помещения арендатору в случае, если предприятие не имеет на него своих инвестиционных планов. Заложен механизм, каким образом можно оспорить отказ в продаже помещения, и ряд других изменений", - сообщил корреспонденту "БР" сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор МАРГЕЛОВ.



Но остаются в документе несколько сомнительных моментов. Один из них - это выкуп помещений с неотделимыми улучшениями в том случае, когда у предпринимателя нет полного пакета документов, подтверждающих, что именно он улучшил состояние помещения. Так, если предприниматель за время аренды здания, к примеру, произвел его ремонт, но документа, подтверждающего это, нет, при выкупе помещения он обязан будет выплатить его полную сумму стоимости. Получается, арендатор должен заплатить за свой же ремонт.



Все попытки внести изменения по этому вопросу, по словам В. Маргелова, увенчались ответом властных структур, что "нет полномочий на включение такого изменения в действующее законодательство".



И, наверное, самый важный вопрос, волнующий бизнес-круги, - это существующая в стране государственная монополия на имущество.



"Оценивать государственное имущество могут оценочные организации только государственной формы собственности. А делают они это непомерно дорого. 1 кв. м площади у них выходит от 1,5 до 2 тыс. USD. Получается, что помещения, которым уже по 50 лет, стоят вдвое дороже, чем новые. Сильный ущерб это наносит производственным предприятиям, где такие помещения требуют модернизации. Тем не менее такие помещения в Минске стоят не менее 1 тысячи USD за кв. м", - отметил В. Маргелов.



По существующим ценам предприниматели неохотно спешат приобретать госимущество в собственность. Они понимают, что овчинка выделки не стоит. Да и не всегда располагают необходимой суммой для заключения сделки.



За прошлый год арендаторам было продано всего 4 объекта республиканской и несколько десятков - коммунальной собственности. В управлении по распоряжению имуществом республиканской собственности Государственного комитета по имуществу корреспонденту "БР" сообщили, что за семь месяцев текущего года оформлено чуть менее 50 сделок по передаче объектов государственной собственности. В. Карягин считает, что эта цифра очень мала.



"По-прежнему более 90% субъектов хозяйствования в Беларуси остаются арендаторами. Никто не хочет заключать серьезные сделки с предпринимателем без наличия собственных производственных площадей. В такой ситуации они не могут быть интересны инвестору", - отметил В. Карягин.



Он также убежден, что, передавая госимущество в собственность предпринимателям и осуществляя тем самым государственную поддержку развития бизнеса, одновременно реализуются интересы и государства, и бизнеса.



Улучшить ситуацию может стабильная экономическая перспектива. С другой стороны, не создав условия законодательно, сложно запустить процесс на практике.



"Очень надеемся, что проект указа скоро будет согласован и принят. Но гарантий, что и нынешний, четвертый, вариант проекта будет окончательным, нет", - констатировал В. Маргелов.