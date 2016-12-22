Публичный модельный закон

Иван КНЯЗЕВ

Бизнес и государство ударили по рукам.

Проект модельного закона о публично-частном партнерстве разработан в СНГ.

Группа санкт-петербургских ученых разработала проект модельного закона о публично-частном партнерстве.



Как указывает в пояснительной записке к проекту закона руководитель рабочей группы по его разработке, доктор юридических наук, заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Попондопуло, проект закона о публично-частном партнерстве разработан "с учетом рекомендаций международных организаций, опыта правового регулирования публично-частного партнерства тех стран, в которых приняты и действуют аналогичные законы".



Модельный закон о публично-частном партнерстве является базисом, который призван оказать государствам СНГ помощь в формировании собственного законодательства в области публично-частного партнерства. Проект модельного закона носит рекомендательный характер и прописывает возможные варианты правового регулирования публично-частного партнерства.



Название модельного закона свидетельствует о том, что участниками публично-частного партнерства могут быть не только государственные образования (в этом случае можно было бы вести речь о государственно-частном партнерстве, о чем сейчас все чаще говорят в Беларуси), но и муниципальные и другие публичные образования.



Согласно проекту модельного закона публично-частное партнерство - это юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения государственных, муниципальных и иных общественно значимых задач, которое осуществляется через реализацию инвестиционных проектов на объектах, находящихся в сфере публичного интереса и контроля.



При этом согласно проекту модельного закона отношения, которые не предполагают передачу частному партнеру большего объема рисков по сравнению с закупкой товаров или оказанием услуг для публичных нужд, не могут считаться публично-частным партнерством.



В документе прописано, что иностранные компании при участии в проектах публично-частного партнерства должны пользоваться национальным режимом наравне с местными игроками рынка.



Документ предусматривает, что публично-частное партнерство может реализовываться в договорной, корпоративной и других формах. При этом в договорной форме оно реализуется через заключение соглашения о публично-частном партнерстве, в корпоративной - через основание компании, с которой публичный партнер заключает соглашение о публично-частном партнерстве.



В проекте модельного закона прописано, что подготовка проекта публично-частного партнерства должна осуществляться на основе финансово-экономических расчетов, которые отражают рациональность и эффективность осуществления проекта ПЧП. Одновременно указывается на социальный характер публично-частного партнерства: публичные услуги, которые обеспечиваются объектом публично-частного партнерства, должны быть доступны для граждан в пределах прожиточного минимума.



При заключении соглашения о публично-частном партнерстве модельный закон рекомендует учитывать, что, если законодательством предусмотрено финансирование предоставления товаров, работ или услуг за счет средств бюджета в полном объеме, соглашением о публично-частном партнерстве не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ и услуг за счет потребителей.



В модельном законе о ПЧП указывается, что соглашение о партнерстве может заключаться только при проведении конкурса. Исключения составляют случаи экстренного наступления потребности в определенных товарах, работах и услугах. Также вне конкурса могут реализовываться проекты, стоимость которых не превышает сумму, определенную в законодательстве, или которые обеспечивают обороноспособность или безопасность государства. Исключением могут быть случаи, когда проект ПЧП реализуется на частной земле.



Процедуры выбора частного партнера должны соответствовать принципам открытости и прозрачности, равного недискриминационного отношения ко всем участникам процедур, равного доступа участников к информации, полноты и достаточности критериев отбора частного партнера.



Такими критериями могут выступать технико-экономические показатели объекта публично-частного партнерства, сроки создания или реконструкции объекта, гарантии качества, объем финансирования со стороны государства, объем собственных средств частного партнера, обеспечение исполнения партнерами обязательств по своим договорам, предельные цены, риски и т. д.



Можно рассчитывать, что модельный закон о публично-частном партнерстве послужит базисом для соответствующего закона Беларуси, который разрабатывается с 2010 года, однако никак не может дойти до парламента.



В июне 2013 года правительство в очередной раз одобрило концепцию закона о государственно-частном партнерстве.



Как отметил, представляя концепцию закона, первый заместитель министра экономики Анатолий Филонов, документ должен стать основой правовой базы, стимулирующей развитие в Беларуси всех форм государственно-частного партнерства.



Основной целью подготовки документа является содействие привлечению инвестиций в экономику страны, обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности государства, развитие наукоемких производств, совершенствование технологических процессов, развитие объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.



На этапе рассмотрения Государственной думой находится проект закона о государственно-частном партнерстве в России. Однако, как отмечают российские эксперты, существует большая вероятность, что многие из прогрессивных идей, заложенных в модельном законе о ПЧП, найдут свое отражение в российском законодательном акте.



Этого нельзя сказать о белорусском опыте. По крайней мере, пока проект белорусского закона о государственно-частном партнерстве войдет в стены Палаты представителей, модельный закон может поменяться, как и сами подходы к государственно-частному партнерству.