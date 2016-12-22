Удар по имиджу

Иван КНЯЗЕВ

Специалисты по регистрации попали под сокращение.

Проблема регистрации субъектов хозяйствования в Минске до сих пор не урегулирована.

Очереди на регистрацию субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в управлении регистрации и лицензирования остаются большими. По словам юристов, в день очередь на регистрацию предприятий в Минске достигает 30 человек.



Сложности с регистрацией субъектов хозяйствования обусловлены тем, что с 1 июля Мингорисполком передал полномочия по регистрации от районных администраций единому регистрационному центру, расположенному по адресу: пл. Свободы, 8 в столице. В самом Мингорисполкоме проблему оценивают здраво: ситуация сложна, однако у предпринимателей есть возможность записаться на регистрацию дистанционно. Правда, очередь по записи составляет неделю.



Причина переноса функций регистрации из районных администраций в единую городскую банальна: сокращение персонала госорганов. Под сокращение попали в том числе специалисты по регистрации.



В Минюсте отмечают, что формального повода для переноса процедуры регистрации из районных администраций Минска в единый центр нет. По-прежнему в Минске действует документ, который предполагает делегирование функций регистрации на уровень районов города.



Минюст провел в середине июля внеплановую проверку соблюдения процедуры регистрации в Минске, в ходе которой "инспекторы" посетили все районные администрации. В результате Мингорисполкому было поручено в течение месяца разрешить проблему с процедурой регистрации в столице.



Дело в том, что в соответствии с Декретом № 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" именно Мингорисполком определен в качестве регистрирующего органа на территории Минска. И почти сразу после принятия декрета орган исполнительной власти столицы принял решение делегировать свои функции в части регистрации районным администрациям.



Эксперты опасаются, что ситуация с регистрацией в Минске может отрицательно повлиять на имидж Беларуси как страны, в которой можно легко и быстро зарегистрировать свой бизнес. В рейтинге



Doing Business 2013 Беларусь заняла 9-е место по простоте регистрации бизнеса. Учитывая, что значительная часть частных предприятий сконцентрирована именно в белорусской столице, имиджевый эффект от проблем с регистрацией в Минске очень велик.