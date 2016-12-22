Вывести конкурентоспособную продукцию в мировые бренды

Ольга КАСПЕРОВИЧ

Все определяется инновационностью.

ЗАО "Инжиниринговый центр импортозамещения" было создано в июле этого года с участием Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени проф. М. С. Кунявского.

О том, с какой целью создавался центр и что войдет в его компетенцию, корр. "БР" рассказал директор центра Александр КУЦЕВ.



- Александр Георгиевич, в чем заключается суть деятельности центра?



- Задуман он как инжиниринговый инновационный информационно-аналитический центр импортозамещения, деятельность которого должна быть основана на обеспечении бизнес-сотрудничества разных субъектов хозяйствования (разных форм собственности, размеров и т. п.), включая развитие кооперационных связей, субконтрактинга, аутсорсинга и внедрение научно-технических разработок.



В том числе он должен стать информационным центром по вопросам внедрения инноваций в стране. Сейчас мы решаем вопрос информационных источников и источников финансирования. Концепция информационной составляющей деятельности центра уже прорисована.



И главное: задача центра - доведение продуктов (импортозамещающих товаров и технологий) до постановки на производство. Мы не собираемся теоретизировать или оказывать консультационные услуги общего характера. В этом наши производители не нуждаются. Стержнем нашей деятельности станут разработка конструкторской и технологической документации, организация производства, в том числе на условиях аутсорсинга. Таким образом, мы беремся за разработку продукта либо организацию его производства, не требуя предоплаты.



Если проще, мы - помощники при производстве и продаже нового продукта, о котором производитель ранее и не догадывался либо не было необходимых интеллектуальных ресурсов, технической базы для организации производства.



- Если ваш центр будет содействовать созданию малых и средних предприятий, то чем по данному направлению он отличается от бизнес-инкубатора?



- Инжиниринговый центр импортозамещения от бизнес-инкубатора отличается тем, что для нас создание нового предприятия становится возможным или необходимым при реализации конкретного импортозамещающего проекта. А бизнес-инкубаторы призваны быть площадками, микросредами для развития любых бизнес-структур.



- В Министерстве торговли Беларуси отмечают, что отечественные производители должны постоянно увеличивать выпуск конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, а также наращивать ее экспортные поставки. Какой вклад в решение этой задачи внесет Инжиниринговый центр импортозамещения?



- Представляется, что проблема импортозамещения - отнюдь не головная боль Минторга, а важнейший вопрос экономики Беларуси. Наша республика, не являясь эмитентом конвертируемых денежных знаков, вынуждена их обменивать на товары. Потому и отечественная продукция обязана быть экспорто-ориентированной и конкурентоспособной. Емкость национального рынка невелика, какой товар ни возьми. Соответственно, затевая его производство, необходимо рассчитывать на продажи за пределами страны. Да и в рамках страны, как в семье, лучше, когда доходы превышают расходы. Вот вся экономика импортозамещения "на пальцах".



- Министр торговли Валентин Чеканов считает, что белорусским товарам не хватает "хорошей, мощной, агрессивной, активной рекламы". Каким образом центр импортозамещения уделит этому моменту внимание?



- Согласен с министром, однако в нашем центре вопрос поставлен шире: "Белорусским товарам не хватает хорошего, мощного, агрессивного и активного маркетинга". Я убежден, что товар необходимо создавать "от продажи". То есть зная, какое количество денег от его продажи может быть получено. В наше время оценка рыночной судьбы товара обязательна. Поэтому центр с удовольствием берется за содействие маркетингу уже производимой конкурентоспособной продукции.



- Чем сейчас занимается центр?



- Необходим большой объем информационной и аналитической работы для того, чтобы действительно стать центром. Мы уже заключили несколько договоров по продвижению на внешние рынки производимой в республике продукции. Готовим совместный проект с одним из облисполкомов: нам нужна конкретная информация о ситуации на предприятиях, им - конкретное обеспечение производства продукции.



Радует, что откликаются не только малые частные предприятия, имеющие узкую нишу и производящие специализированный товар, но и большие, как правило, в свое время прошедшие процессы приватизации (преобразования).



- Александр Георгиевич, на ваш взгляд, что целесообразно производить самим и в продовольствии, и в промышленности, а от импорта чего все-таки не следует отказываться?



- Я далек от представления, что в стране необходимо организовать натуральное хозяйство или закрыть для товаров границы во имя увеличения положительного сальдо внешнеэкономической деятельности. Не то сейчас время. Мир переходит в информационный век, мы еще штурмуем постиндустриальный.



Нецелесообразно начинать производство того, что не займет по продукту место в мировой десятке.



По моему убеждению, такому предприятию, как МАЗ, импортозамещение нужно условно. Нет у нас предпосылок для технологических прорывов по созданию белорусского автомобильного двигателя или конструкторских потенций по разработке инновационной коробки передач. И не надо. Пусть бы наши МАЗы, собранные из комплектующих лучших мировых производителей, отстаивали и расширяли имеющиеся рынки, просто увеличивая количество поступающей в страну валюты.



Возможности сельского хозяйства и, соответственно, продуктов его переработки ограничены количеством тепла и солнца. Тем не менее у нас вполне может производиться высококачественная продукция. Но мы как покупатели знаем, что предпочтение отдаем товарам известных, брендовых производителей. Вывести конкурентоспособную продукцию в мировые бренды - вот достойная задача.



В промышленности все определяется техническим уровнем и инновационностью. Есть области производства, где мы отстаем "на века". Такие продукты придется импортировать. Но в инновационных сферах, в программировании у страны есть хороший потенциал.



- Даст ли импортозамещение для экономики страны реальные эффективные результаты?



- Я бы не брался за столь непростую сферу, как импортозамещение, если бы не верил в достижимость реальных результатов. Другое дело, что я вижу проблему широко: пути ее решения и в маркетинге, и в развитии малого бизнеса, и в аутсорсинге, и во внедрении научно-технических разработок, и в повышении инновационности продукции. Золотого ключика нет, только комплекс взаимосвязанных действий.



Прогноз прост: у страны нет другого пути, кроме укрепления своей позиции в мировой экономике. То есть прогноз оптимистичный!