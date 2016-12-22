Не более четырех лет окупаемости

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Льготное финансирование экономически эффективных проектов предлагает НЕФКО.

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) предлагает белорусским субъектам хозяйствования воспользоваться системой льготного финансирования экономически эффективных проектов "Чистое производство". Об этом говорится в сообщении НЕФКО, размещенном на сайте Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского.



Проекты "Чистое производство" направлены на финансовую поддержку мероприятий по модернизации производства, позволяющих сократить потребление сырья и энергоресурсов на единицу продукции.



НЕФКО предлагает займы в евро на льготных условиях, однако не через банки-корреспонденты (таким образом, например, осуществляются программы торгового финансирования), а напрямую предприятиям Беларуси. Важное условие - чтобы в уставном фонде кредитуемого предприятия контролирующим партнером не выступало государство.



НЕФКО предоставляет кредиты на сумму не более 500 тыс. EUR. Льготное финансирование должно покрывать не менее 90% общей стоимости проекта. При этом срок окупаемости проекта должен составлять не более 4 лет. Заем может выдаваться на 5 лет (1 год на строительство объекта и 4 года на выход проекта на окупаемость).



Заем выдается под 6% годовых, причем ставка включает налог на доходы нерезидента в размере 10%. Дополнительные платежи и комиссии к объявленной ставке включаться не будут. Однако заемщик будет вынужден понести дополнительные расходы по оформлению обеспечения займа в виде стоимости независимой оценки в случае залога, комиссии банка при банковской гарантии и т. д. Условие НЕФКО: залоговое обеспечение принимается в размере 125% от суммы займа, однако подход к обеспечению является гибким.



Потенциальным заемщиком может выступать компания, работающая в течение 3 лет на момент подачи заявки. Кредитор будет изучать финансовое положение организации за последние 3 года по бухгалтерским балансам с учетом индивидуального подхода.



В заявке на получение финансирования заемщику достаточно указать примерные сведения. Более полные сведения будут содержаться в бизнес-плане, который нужно подготовить после того, как заявка на получение финансирования будет одобрена НЕФКО.



"Несмотря на кажущееся большое количество условий, данная форма финансового сотрудничества наиболее выгодна в первую очередь тем, что предприятие финансирует проект за счет средств НЕФКО, выплачивая заем и проценты по нему не своими деньгами, а за счет сэкономленных (в случае модернизации) либо заработанных (в случае нового строительства) средств", - говорится в сообщении НЕФКО.



В сообщении также отмечается, что срок выдачи займа привязан к сроку окупаемости, дается отсрочка на время строительства. Кроме того, процентная ставка значительно ниже ставок белорусских банков, а также эффективных ставок зарубежных банковских и финансовых организаций.



Ставка по займам НЕФКО может быть сопоставимой с условиями зарубежных банков, однако после прохождения денег через белорусских посредников (банки или страховые компании) стоимость заемных ресурсов возрастает до 11-15%. Кроме того, низкие ставки по кредитам, выделяемым зарубежными компаниями, могут выдаваться на условиях связанного финансирования, но в данном случае у заемщика отсутствует возможность самостоятельного выбора товара, что чаще всего не способствует приобретению наиболее современного и эффективного оборудования.



В сообщении отмечается, что НЕФКО готова рассмотреть предложения по каждому предприятию, нуждающемуся в привлечении средств на финансирование проектов, и оказать помощь в подготовке материалов на получение займа.

Справка "БР"

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) - это международная финансовая организация, основанная в 1990 году пятью странами Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. НЕФКО предоставляет кредиты и инвестиционный капитал с целью улучшения состояния окружающей среды Северного региона. Корпорация предоставляет инвестиции и финансирует проекты в России, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Молдове и Беларуси; климатические проекты НЕФКО выполняются по всему миру.