Поделились опытом

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№ 15 (850)
13-19 апреля 2009 г.
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№ 15(850) 13-19 апреля 2009 г.
Хотя белорусская делегация в составе трех человек приняла участие лишь в первых днях работы ассамблеи (она проходила с 5 по 10 апреля в Аддис-Абебе), визитом она довольна.
"Мы принимали участие в подобном мероприятии впервые, - рассказал журналистам 9 апреля на пресс-конференции В. Андрейченко. - Мы приняли участие в заседании трех комитетов, я выступил с речью, был проведен ряд двусторонних переговоров. Особенно тщательно мы отслеживали, в каком контексте упоминается Беларусь. Могу сказать, что ничего плохого про нашу страну не говорили. Хотя и представитель Франции выступал, и США...".
Основной темой заседаний ассамблеи МПС стал, безусловно, мировой кризис. По инициативе Венесуэлы и Канады в повестку дня ассамблеи был внесен вопрос о смягчении социальных последствий кризиса. Как оказалось, руководитель белорусской делегации В. Андрейченко подготовил доклад именно на эту тему.
По мнению В. Андрейченко, учитывая прогнозы МОТ и Всемирного банка об увеличении количества безработных в мире до 52 млн. человек, а количества людей, живущих за чертой бедности (доход менее 2 USD в день) - до 100 млн., Беларусь с социальными последствиями кризиса справляется неплохо. И при корректировке бюджета ни одна социальная статья не пострадает. А за счет перераспределения средств инновационных фондов белорусские предприятия смогут решить свои проблемы: более 3,5 трлн. BYR будет выделено на покупку белорусской техники для переоснащения белорусских же предприятий.
"То есть будет осуществлена попытка продать продукцию внутри страны, - счел нужным пояснить спикер. - Таким образом, и производители техники немного разгрузят свои запасы, и другие предприятия обновят парк оборудования".
Что касается двусторонних переговоров, то они состоялись с представителями Эфиопии, Малайзии и Норвегии. В итоге белорусские делегаты предложили коллегам из Малайзии и Норвегии организовать визит их бизнесменов в Беларусь (с целью изучения возможностей инвестирования, разумеется).
А с руководством нижней палаты парламента Эфиопии В. Андрейченко обсудил вопросы расширения экономического сотрудничества. По мнению белорусского спикера, товарооборот между Беларусью и Эфиопией "находится на крайне низком уровне - около 2,2 млн. USD в год". При этом потенциал для развития экономического взаимодействия между двумя государствами есть. Например, в Эфиопии организовано предприятие по сборке белорусских тракторов. В 2008 году собрано 78 тракторов, в 2009-м на сборку уже поступило 15 машинокомплектов.
С представителями стран ЕС переговоры запланированы не были. "В Беларусь в последнее время и так очень много представителей из евроструктур приезжает, - мотивировал председатель ППНС. - Но вообще, потепление со стороны европейских государств, например Польши, очень чувствовалось".
Одной из целей участия в ассамблее МПС было распространение обращения белорусского парламента к участникам Киотского протокола, касающееся ратификации белорусской поправки (речь идет о включении Беларуси в приложение "В", в котором устанавливаются количественные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу).
Для вступления белорусской поправки в силу, необходимо, чтобы ее ратифицировали 70% парламентов, подписавших Киотский протокол, то есть 90 государств. Всего документ подписали 140 стран. Предлагаемую Беларусью поправку ратифицировали 13 государств.
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