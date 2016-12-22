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Упорство неопределенности

№ 11 (1044) 18-24 марта 2013 г.

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Беларусь более 20 лет не является социалистической страной. Официально мы - открытая социально ориентированная рыночная экономика. По сути же - открытая экономика социалистического типа с преобладающей долей государственного сектора.

То время, которое развитые страны использовали на развитие, Беларусь потратила на равнение на советские времена. Время, чтобы эффективно инвестировать в экономику, прошло очень давно, чтобы выгодно продавать крупные активы - недавно. И теперь каждый месяц существования белорусской экономической модели снижает конкурентоспособность конкретных предприятий (а значит, и их стоимость) и страны в целом.

Драйвер развивающейся экономики - малый и средний бизнес - в Беларуси по-прежнему отсутствует как полноценный экономический субъект. Вместо того чтобы пойти по пути малых открытых экономик и сделать ставку на этот сектор, Беларусь "завязалась" на сырьевые ресурсы, попытавшись составить конкуренцию великим державам, но став фактически придатком одной из них.

Что делать - непонятно. Государство колеблется, не желая принять твердое решение, отбросить неудачный опыт и пойти дальше. Это сказывается как на крупных, так и на небольших предприятиях. Ставки аренды то сдерживают, то они растут, цены то отпускают, то жестко контролируют, проверки становятся то жестче, то мягче. А существующий на сегодня уровень ставок по заемным средствам, который стал привычно недосягаемым для белорусского бизнеса, продолжает оставаться на прежнем уровне.

Система сдержек и противовесов в белорусской экономике не работает. Экономика управляется и контролируется административными указаниями, которые в 2011 году привели к крупнейшему в новом тысячелетии кризису в Беларуси. Текущая ситуация с каждым днем все больше начинает напоминать события двухлетней давности.

Разница лишь в том, что сегодня работает Единое экономическое пространство - проект, который стоит политической карьеры главам трех государств - Беларуси, Казахстана и, главным образом, России. Пока деньги есть, этот проект будет поддерживаться. Однако, несмотря на поступающие в Беларусь ресурсы из соседней страны, более ясными перспективы развития нашей экономики не становятся. А это значит, что ответа на простой вопрос "а что, если:" сейчас нет и в ближайшее время он не появится.

Переходный период продолжается. От чего - понятно, к чему - нет.

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