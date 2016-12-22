УСН приобретает популярность

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

По итогам января 2013 года количество индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, возросло до 92,6 тыс. человек.

Численность плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения за три года возросла в два раза.

Об этом во время online-конференции на сайте БЕЛТА заявила заместитель начальника главного управления - начальник управления налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Петренко.



По ее словам, на 1 января 2013 года упрощенную систему применяли 87,4 тыс. ИП, что на 19,6% больше по сравнению с показателями на 1 января 2012 года. Доля плательщиков УСН в общей численности индивидуальных предпринимателей возросла с 26% в 2010 году до 37,5% в 2012 году.



По итогам января 2013 года количество индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, возросло до 92,6 тыс. человек. Это на 18,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.



А доля ИП, применяющих упрощенную систему, увеличилась до 39,4% в общем количестве работающих в Беларуси индивидуальных предпринимателей.



Т. Петренко отметила, что положительная динамика наблюдается и по поступлениям налога при упрощенной системе. В 2012 году от предпринимателей, применяющих УСН, в бюджет поступило 814,3 млрд. BYR, что в сопоставимых ценах составило 114,1% к предыдущему году. В общем объеме поступлений от индивидуальных предпринимателей их доля составила 36,1% (в 2010 году этот показатель составлял 27,8%).



По данным на 1 января 2013 года, на учете в налоговых органах состоял 232.851 индивидуальный предприниматель. Это на 6,2%, или на 13.566 человек больше по сравнению с 1 января 2012 года.



Т. Петренко подчеркнула, что с 1 января 2013 года в упрощенной системе налогообложения произошли значимые изменения.



"Сегодня применяется ставка в размере 5% от валовой выручки для тех, кто применяет упрощенную систему без уплаты НДС, и 3% для плательщиков, применяющих упрощенную систему с уплатой НДС. Плательщики, не уплачивающие НДС и осуществляющие розничную торговлю приобретенными товарами, применяют ставку в размере 3% выручки от реализации товаров. Однако применять эту ставку они могут в том случае, если размер валовой выручки в течение года не превысит 4,1 млрд. BYR", - сказала Т. Петренко. Ранее ставки налога по упрощенной системе налогообложения составляли 7% без НДС и 5% с НДС.



Кроме того, произошло изменение критериев валовой выручки при применении упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС - с 3,4 млрд. до 8,2 млрд. BYR. Также с 3,4 млрд. до 4,1 млрд. BYR увеличен критерий валовой выручки для желающих вести учет в книге учета доходов и расходов.



Также для плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения введена обязанность уплачивать имущественные налоги при наличии обстоятельств, предусмотренных Налоговым кодексом.



"В частности, налог на недвижимость будут уплачивать индивидуальные предприниматели, у которых общая площадь капитальных строений, зданий, сооружений, их частей и машино-мест превышает 1,5 тыс. кв. м, а земельный налог - предприниматели, у которых площадь земельных участков превышает 0,5 га. При этом учитываются объекты недвижимости и земельные участки, используемые в предпринимательской деятельности", - сказала Т. Петренко.



В 2012 году в отношении индивидуальных предпринимателей проведено 22.376 проверок, что на 0,8% больше по сравнению с 2011 годом. Нарушения установлены в 22.140 случаях (темп роста - 101,3%). По результатам контрольных мероприятий доначислено платежей в бюджет на сумму 29.316,9 млн. BYR , взыскано (с учетом остатков невзысканных сумм на начало года) 28.371,7 млн. BYR (или 97,4% от причитающихся к уплате в бюджет сумм).



Наибольшее количество проверок проведено в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, - 10.061, на 176 проверок больше, чем в 2011 году. При этом нарушения установлены в 9.614 случаях. В результате доначислено в бюджет 12.912,2 млн. BYR платежей (или 78,7% общего объема доначислений по данному виду деятельности). Взыскано с учетом остатков невзысканных сумм на начало года 10.791,7 млн. BYR (или 80,1%).



В отношении ИП, осуществляющих оптовую и розничную торговлю автомобильными деталями и иными принадлежностями для автомобилей, в 2012 году проведено 1.206 проверок (темп роста к 2011 году - 102,7%). Нарушения установлены в 1.173 случаях. В результате доначислено в бюджет платежей на сумму 3.859,4 млн. BYR, или на 49,1% больше, чем в 2011 году. Взыскано с учетом остатков невзысканных сумм на начало года 2.319,9 млн. BYR.



Кроме того, в прошлом году проведено 1.048 проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю строительными материалами, сантехническим оборудованием.



"При этом, несмотря на снижение количества проверок в сравнении с 2011 годом (на 138) и уменьшение числа проверок, в результате которых установлены нарушения (на 144 единицы - до 1. 014 случаев), размер доначислений увеличился в сопоставимых ценах на 73,6%. Взыскано с учетом остатков невзысканных сумм на начало года 3.170,8 млн. BYR (темп роста в сопоставимых ценах - 100,7%)", - сказала Т. Петренко.