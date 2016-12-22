УСН приобретает популярность

Четверг
22 декабря 2016
17:46
№ 11 (1044)
18-24 марта 2013 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
№ 11 (1044) 18-24 марта 2013 г.
Об этом во время online-конференции на сайте БЕЛТА заявила заместитель начальника главного управления - начальник управления налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Петренко.
По ее словам, на 1 января 2013 года упрощенную систему применяли 87,4 тыс. ИП, что на 19,6% больше по сравнению с показателями на 1 января 2012 года. Доля плательщиков УСН в общей численности индивидуальных предпринимателей возросла с 26% в 2010 году до 37,5% в 2012 году.
По итогам января 2013 года количество индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, возросло до 92,6 тыс. человек. Это на 18,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
А доля ИП, применяющих упрощенную систему, увеличилась до 39,4% в общем количестве работающих в Беларуси индивидуальных предпринимателей.
Т. Петренко отметила, что положительная динамика наблюдается и по поступлениям налога при упрощенной системе. В 2012 году от предпринимателей, применяющих УСН, в бюджет поступило 814,3 млрд. BYR, что в сопоставимых ценах составило 114,1% к предыдущему году. В общем объеме поступлений от индивидуальных предпринимателей их доля составила 36,1% (в 2010 году этот показатель составлял 27,8%).
По данным на 1 января 2013 года, на учете в налоговых органах состоял 232.851 индивидуальный предприниматель. Это на 6,2%, или на 13.566 человек больше по сравнению с 1 января 2012 года.
Т. Петренко подчеркнула, что с 1 января 2013 года в упрощенной системе налогообложения произошли значимые изменения.
"Сегодня применяется ставка в размере 5% от валовой выручки для тех, кто применяет упрощенную систему без уплаты НДС, и 3% для плательщиков, применяющих упрощенную систему с уплатой НДС. Плательщики, не уплачивающие НДС и осуществляющие розничную торговлю приобретенными товарами, применяют ставку в размере 3% выручки от реализации товаров. Однако применять эту ставку они могут в том случае, если размер валовой выручки в течение года не превысит 4,1 млрд. BYR", - сказала Т. Петренко. Ранее ставки налога по упрощенной системе налогообложения составляли 7% без НДС и 5% с НДС.
Кроме того, произошло изменение критериев валовой выручки при применении упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС - с 3,4 млрд. до 8,2 млрд. BYR. Также с 3,4 млрд. до 4,1 млрд. BYR увеличен критерий валовой выручки для желающих вести учет в книге учета доходов и расходов.
Также для плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения введена обязанность уплачивать имущественные налоги при наличии обстоятельств, предусмотренных Налоговым кодексом.
"В частности, налог на недвижимость будут уплачивать индивидуальные предприниматели, у которых общая площадь капитальных строений, зданий, сооружений, их частей и машино-мест превышает 1,5 тыс. кв. м, а земельный налог - предприниматели, у которых площадь земельных участков превышает 0,5 га. При этом учитываются объекты недвижимости и земельные участки, используемые в предпринимательской деятельности", - сказала Т. Петренко.
В 2012 году в отношении индивидуальных предпринимателей проведено 22.376 проверок, что на 0,8% больше по сравнению с 2011 годом. Нарушения установлены в 22.140 случаях (темп роста - 101,3%). По результатам контрольных мероприятий доначислено платежей в бюджет на сумму 29.316,9 млн. BYR , взыскано (с учетом остатков невзысканных сумм на начало года) 28.371,7 млн. BYR (или 97,4% от причитающихся к уплате в бюджет сумм).
Наибольшее количество проверок проведено в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, - 10.061, на 176 проверок больше, чем в 2011 году. При этом нарушения установлены в 9.614 случаях. В результате доначислено в бюджет 12.912,2 млн. BYR платежей (или 78,7% общего объема доначислений по данному виду деятельности). Взыскано с учетом остатков невзысканных сумм на начало года 10.791,7 млн. BYR (или 80,1%).
В отношении ИП, осуществляющих оптовую и розничную торговлю автомобильными деталями и иными принадлежностями для автомобилей, в 2012 году проведено 1.206 проверок (темп роста к 2011 году - 102,7%). Нарушения установлены в 1.173 случаях. В результате доначислено в бюджет платежей на сумму 3.859,4 млн. BYR, или на 49,1% больше, чем в 2011 году. Взыскано с учетом остатков невзысканных сумм на начало года 2.319,9 млн. BYR.
Кроме того, в прошлом году проведено 1.048 проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю строительными материалами, сантехническим оборудованием.
"При этом, несмотря на снижение количества проверок в сравнении с 2011 годом (на 138) и уменьшение числа проверок, в результате которых установлены нарушения (на 144 единицы - до 1. 014 случаев), размер доначислений увеличился в сопоставимых ценах на 73,6%. Взыскано с учетом остатков невзысканных сумм на начало года 3.170,8 млн. BYR (темп роста в сопоставимых ценах - 100,7%)", - сказала Т. Петренко.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения