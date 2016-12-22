Попытка диалога

Татьяна МАНЕНОК

Уровень доверия бизнеса к власти сейчас катастрофически низкий



Поставленная правительством амбициозная цель - увеличить в ближайшее время долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны более чем в 2 раза (до 50%) - без системных институциональных изменений и при сегодняшнем отношении власти к предпринимательству недостижима.

В этом были солидарны участники 14-й Ассамблеи деловых кругов, которая прошла 13 марта в бизнес-центре столичной гостиницы "Виктория".



Ассамблея деловых кругов инициирована бизнес-сообществом Беларуси. Организаторами ее выступили ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей", союз юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" (РКП) при поддержке Совета по развитию предпринимательства Беларуси.



Вызовы для аутсайдера.



В этом году бизнес-центр едва вместил всех желающих принять участие в работе ассамблеи. Это представители более чем 60 организаций бизнес-сообщества, эксперты, представители госорганов, гражданских организаций, дипломатического корпуса, Ассоциации промышленников Австрии, Польско-белорусской торгово-промышленной палаты, Литовской конфедерации работодателей и т. д.



По словам председателя президиума РКП Владимира Карягина, это мероприятие заметили лет 7 назад, когда ведущие бизнес-ассоциации страны "решили говорить одним голосом, формулировать Национальную платформу бизнеса и в системном виде представлять это власти".



Он не стал скрывать, что на начальном этапе эти предложения вызывали скепсис, многие говорили, что диалога власти и бизнеса не получится.



Тем не менее власть услышала ряд предложений бизнеса: заработали первые третейские суды, "резко поднялся" рейтинг Doing business, в рейтинге по легкости ведения бизнеса страна поднялась со 129-го на 58-е место и поставлена задача войти в число 30 лучших, "случилась революция" в контрольной деятельности, была, наконец, принята Директива № 4 о либерализации предпринимательской деятельности.



Правда, как было отмечено, 34 пункта этой директивы до сих пор не реализованы или реализованы поверхностно.



Бизнес-сообщество считает, что не решаются системные проблемы, которые тормозят развитие малого и среднего бизнеса в стране. Это прежде всего неравные условия для развития частного и государственного секторов экономики, что выражается в процедурах, тендерах, доступе к ресурсам и т. д.



В стране не развиты финансовый рынок, механизмы антимонопольного контроля, корпоративное управление - в этом Беларусь проигрывает даже своим партнерам по таможенной "тройке". Более того, нельзя найти информацию о реальных участниках рынка товаров и услуг, что является питательной средой для недобросовестной конкуренции. "Эту информацию нельзя даже купить", - посетовал В. Карягин.



Еще одна проблема - дефицит профессиональных менеджеров. Россия в свое время отправила на обучениев Германию 10 тысяч человек и 50 тысяч - в Америку. "Нам тоже недостает 20 тысяч современных профессиональных менеджеров, отметил В. Карягин и с трибуны ассамблеи обратился к представителям посольств Германии и США с просьбой помочь Беларуси в решении этого вопроса.



Вызовом для белорусского бизнеса являются также высокий регуляторный пресс и издержки ведения бизнеса - они выше, чем в России и Казахстане.



В. Карягин признался, что поначалу воспринимал предложенную идею интеграции стран "тройки" как игры чиновников. Но сейчас в этой идее он видит позитивный замысел его конструкторов: создание экономического союза, либерализация торговли, свободный рынок капитала и т. д. Он обратил внимание, что в новом интеграционном объединении "не все будет решать Беларусь", - часть полномочий перейдет наднациональному органу. В ЕЭК уже созданы 16 консультативных советов, в которых работают предприниматели, но доминируют там российские и казахстанские представители бизнеса.



"А где наши ассоциации?" - задал вопрос В. Карягин. Оказывается, чтобы профессионально лоббировать свои интересы, нужно привлекать экспертов и платить им за работу. "У Шохина (Александр Шохин - глава Российского союза промышленников и предпринимателей. - Прим. Т. М.) 2 тысячи экспертов работают за деньги, а мы денег не имеем даже на командировки, не говоря уже об оплате работы экспертов", - заметил В. Карягин.



ЕЭП - серьезный вызов для белорусской экономики. "Это как большое футбольное поле, и выиграет на нем та команда, которая играет более профессионально", - подчеркнул он.



А на что может рассчитывать Беларусь? По налоговому законодательству в таможенной "тройке" она - худшая; институты, стимулирующие конкуренцию в стране, находятся в зачаточном состоянии; "танцевать" вокруг инвестора, как заметил один из выступающих, в Беларуси с каждым годом становится все труднее (сказываются последствия национализации "Коммунарки" и "Спартака").



Кроме того, белорусский бизнес несет на себе тяжкий крест перекрестного субсидирования в энергетике, в то время как государство уходит от контроля за тарифами естественных монополий.



Министр экономики: бизнес и государство разделять нельзя.



Министр экономики Николай Снопков (который, кстати, первый раз участвовал в работе ассамблеи), принявший на себя как представитель власти основной удар критики, перенес ее стоически.



Он подчеркнул, что экономическая устойчивость страны и ее способность противостоять внешним вызовам "возможна только при взаимном дополнении интересов бизнеса и государства".



Поэтому, как заявил министр, "с сегодняшнего дня он старается не отделять государство и бизнес", и призвал бизнес-сообщество занять аналогичную позицию. "Я пригласил бы вас попытаться рассуждать об этих двух составляющих развития государства как о едином целом и взаимопроникающих друг в друга системах", - сказал Н. Снопков.



Малый и средний бизнес он назвал фундаментом развития национальной экономики, подчеркнув, что стратегическая цель государства - довести долю этого сектора в ВВП до 50%.



Чтобы достичь этой цели, "нужны качественные изменения в развитии делового сообщества на базе основополагающих тезисов: государство и есть бизнес-сообщество, бизнес-сообщество - это и есть государство". "Как только мы с вами прекратим отделять эти понятия и будем работать вместе, думаю, мы достигнем гораздо больших результатов. Это уже происходит", - считает Н. Снопков.



При этом он подчеркнул, что основные инициативы должны исходить, прежде всего, от бизнеса, поскольку он видит проблемы изнутри.



Министр согласился с тем, что белорусские власти не в полной мере выполнили Директиву № 4, которая была направлена на развитие предпринимательской инициативы.



"Мы проведем работу над ошибками и, думаю, воплотим все основные тезисы Директивы № 4 в жизнь по экономическому смыслу", - заявил Н. Снопков и заверил деловые круги Беларуси в готовности Минэкономики подготовить необходимые нормативные условия для развития бизнес-среды в стране.



Невольно бросилось в глаза, что министр на этот раз акцентно делал ссылку на Минэкономики, как будто подчеркивал границы своей компетенции.



Главный бич - собственность.



Оппонировал министру экономики председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) Александр Швец. Он заметил, что власть декларирует цель увеличить долю присутствия малого и среднего бизнеса в формировании ВВП страны, хотя это и не цель вовсе, а лишь "индикатор эффективности и конкурентоспособности страны".



Сейчас доля этого бизнеса в ВВП, согласно официальной статистике, составляет 24%. Но увесистая доля в этоом бизнесе принадлежит нескольким компаниям, которые в прошлом году занимались нефтяным и "растворительным" бизнесом. Если их долю вычесть, то получится, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны сейчас гораздо меньше 20%.



Что нужно сделать, чтобы придать такой неимоверный толчок бизнесу, который позволит увеличить эту цифру до 50%?



"Без системных институциональных изменений в экономике это невозможно в принципе", - подчеркнул председатель БНПА.



По его словам, первый ключевой аспект таких изменений - это вопрос собственности. "Невозможно модернизироваться и развиваться на базе арендных площадей", - подчеркнул А. Швец.



Парадоксально, но факт: в стране огромная доля госсобственности, а предприятиям малого и среднего бизнеса приходится арендовать помещения. С 1 апреля размер базовой арендной ставки вырастет на 60% - с 54 тыс. до 86 тыс. BYR. Увеличение базовой арендной ставки, как известно, раскручивает инфляцию, и это не увязывается со словами президента, заявившего о контроле за инфляцией как одной из главных задач, заметил выступающий.



Уровень доверия власти к бизнесу сейчас чрезвычайно низкий, подчеркнул далее А. Швец. Самый главный бич нашего государства - собственность. В качестве примера он привел ожидаемое в скором времени решение о введении изменений в правила владельческого надзора в ОАО.



"Нам говорят, что представитель государства на предприятиях без госдоли, созданных в процессе приватизации, нужен для защиты прав миноритарных акционеров. Но давайте говорить прямо. Государство, воспользовавшись тем, что на собрания акционеров не приходит львиная доля миноритариев, аккумулирует приличный пакет акций у себя и будет проводить в жизнь нужные решения, в том числе о проведении допэмиссий акций", - отметил А. Швец.



Очевидно также, что никакой прорыв в развитии бизнеса невозможен, если не развивать промышленную кооперацию малого и среднего бизнеса с отечественными гигантами. Но психология руководителей госпредприятий сегодня такова, что это вряд ли возможно. "Если он будет заподозрен в каких-то отношениях с частником, то могут возникнуть проблемы", - отметил А. Швец.



Чтобы развивался малый и средний бизнес, частные компании и госпредприятия также должны иметь равный доступ к материальным и финансовым ресурсам, а значит, на равных участвовать в тендерах, - сейчас здесь приоритет имеют госпредприятия.



Еще одна проблема - судебная система. "Я не буду утверждать, зависимые или независимые у нас суды. Но, как показывает практика, решения хозяйственных судов совпадают с содержанием служебных записок госорганов", - отметил выступающий.



По его словам, "для решения большинства проблем в диалоге бизнеса и государства нужна политическая воля самой власти". Но, как отметил А. Швец, в ближайшее время в стране, скорее всего, ничего не будет меняться. "Пока сигналов к системным изменениям нет", - заключил выступающий.



Советы от банкира.



Член Совета по развитию предпринимательства Виктор Маргелов обратил внимание еще на одну весьма болезненную проблему для бизнеса - кредитную политику. Высокие процентные ставки фактически положили малый и средний бизнес на лопатки, не позволяя ему развиваться.



Выступающий при этом эмоционально заметил, что даже предупреждение президента с помощью "автомата" ликвидировать экономический эгоизм коммерческих банков успехом не увенчалось. Сложившаяся в стране кредитная политика плодит иждивенцев, подчеркнул В. Маргелов: зачем работать, если можно отдать деньги в банк и на этом хорошо заработать, да еще и госгарантии получить?



Зампредседателя правления Нацбанка Сергей Дубков парировал прозвучавшую критику весьма оригинально. В ответ он рассказал свой любимый анекдот, который, видимо, должен был провести определенные параллели с уровнем прозвучавшей критики. Некое сообщество проводит собрание, на повестке 2 вопроса, рассказал банкир, - ремонт крыши завода и строительство коммунизма, однако ввиду отсутствия досок собрание сразу переходит ко второму вопросу.



Анекдот от профессионального банкира хоть и рассмешил аудиторию, однако вряд ли удовлетворил. Желающие попытались задать вопросы, но все попытки вступить в диалог с представителем Нацбанка председательствующий на ассамблее В. Карягин решительно пресек.



Признав существующие проблемы доступа частного бизнеса к банковским кредитам из-за их дороговизны, С. Дубков, кроме уже известных истин, добавить ничего не смог. Деньги, как было сказано, должна генерировать экономика, то есть субъекты хозяйствования, а для этого они должны быть рентабельными, снижать свою зависимость от энергии и сырья, повышать доходность и развивать экспорт.



Вот почему, как подчеркнул далее банкир, снижение в этом году стоимости кредитных ресурсов для бизнеса до 5-7%, как предложено в Национальной платформе ведения бизнеса Беларуси-2013, будет прежде всего зависеть от макроэкономической ситуации, в первую очередь - во внешней торговле и на валютном рынке, а также от уровня фактически складывающейся в стране инфляции.



При этом он достаточно жестко заметил, что конкретных предложений от бизнеса, кроме оптимизации налоговой системы, не услышал.



Более того, он напомнил, как летом прошлого года Нацбанк обратился с конкретной просьбой к бизнес-ассоциациям помочь регулятору увидеть проблемы в методологии, касающиеся отношений комбанков и клиентов. С большим трудом Нацбанку удалось получить реакцию бизнес-сообществ. По словам С. Дубкова, их ответы просто поразили регулятора. Они звучали примерно так: "замечаний нет" или "высокие ставки по кредитам". "Получается, что у нас нет ответной связи с клиентами", - сделал вывод банкир.



При этом он призвал бизнес-сообщество "перестать заниматься сектантством". "Только в том случае, если бизнес станет единым контрагентом для государства, он сможет достучаться до органов власти", - подчеркнул С. Дубков.

Справка "БР"

В проект Национальной платформы бизнеса Беларуси включено более 100 предложений, сгруппированных тематически: добросовестная конкуренция, эффективная дебюрократизация, регуляторная оптимизация, честная приватизация, полноценная модернизация, ответственное партнерство. Авторы выделили эти разделы как наиболее важные и предложили пути решения.

Предложения и поправки в текст платформы 2013 года, поступившие от участников Ассамблеи деловых кругов, а также по почте, будут переработаны и до 30 марта изданы в виде брошюры, после чего итоговый вариант платформы планируется направить президенту Беларуси, а также распространить среди высших государственных чиновников не только Беларуси, но и России и Казахстана - стран Таможенного союза.