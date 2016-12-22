Оптимизм не по средствам

Алина ЛЕПЕШКИНА

Способен ли белорусский малый бизнес участвовать в приватизации?..

Главы бизнес-союзов Беларуси скептически смотрят на перспективы развития экономики и участия в ней малого бизнеса.

На все вопросы, которые звучали на протяжении последних недель на встречах и совещаниях, среди которых и заседание Совета по развитию предпринимательства 26 февраля, и заседание президиума Совета министров с участием президента 1 марта, можно дать один ответ: всему быть, ничего не миновать. Скептические настроения бизнеса в отношении каких-либо изменений к лучшему прервал разве что Нацбанк, снизив ставку рефинансирования.



На следующий день после 14-й Ассамблеи деловых кругов Беларуси, когда страсти чуть поулеглись, на вопросы, относительно того, как будет развиваться белорусская экономика, способен ли белорусский малый бизнес участвовать в приватизации и каким будет реальный рост ВВП, ответили главы бизнес-союзов.





Владимир КАРЯГИН, председатель "Минского столичного союза предпринимателей и работодателей":



- Можно ожидать некоторых улучшений показателей ВВП по сравнению с прошлым годом, но здесь есть много условий: любое вмешательство в частный бизнес, любой конфликт или скандал отворачивает от нас инвесторов.



Большое значение имеет и то, будет ли принят закон о государственно-частном партнерстве, по которому мы могли бы принимать большие средства в инфраструктурные долгосрочные проекты. По этому поводу пока нет внятной позиции правительства. И это в то время, когда наши соседи активно развиваются в этом направлении.



Стоит отметить и процессы, наиболее актуальные в Год бережливости, а именно: удастся ли сдержать аппетиты тех, кто привык годами "пилить" бюджет и вкладывать деньги в неэффективные проекты.



Остроту последним встречам президента со своими подчиненными, а также совещанию по деятельности Совета по развитию предпринимательства придала тема приватизации. Этот вопрос остается в тени: разговор об общенациональной собственности идет за спиной бизнеса. Вероятно, в Санкт-Петербурге, куда президент поедет завтра (15 марта. - Прим. авт.), будут вестись переговоры по приватизации 5 предприятий.





Александр КАЛИНИН, председатель Белорусского союза предпринимателей:



- Государство взяло курс на то, что на предприятиях, акции которых были проданы, восстанавливается государственный контроль. И решение о владельческом надзоре, которое обещают принять, резко снижает интерес к таким акциям. Непонятна перспектива их доходности, а также то, как будет проводиться линия руководства этими компаниями.



Малый бизнес, в свою очередь, сейчас особенно нуждается в приватизации малых производственных помещений, потому что в большинстве своем они находятся в условиях аренды. А заниматься в таком положении модернизацией оборудования рискованно: вдруг договор аренды не будет продлен.



Отсюда вытекает и разговор о росте ВВП. 8-9% роста без каких-то радикальных структурных реформ - труднодостижимая цифра. Но то, что государство взяло курс на развитие производственного предпринимательства, конечно, вселяет оптимизм. Бизнес будет участвовать в модернизации страны после соответствующих решений в финансовом секторе. В частности, если Нацбанком будет проведена взвешенная политика и в обозримом будущем кредитные ресурсы станут доступнее, то есть ставки по валютным и рублевым кредитам сблизятся.





Виктор МАРГЕЛОВ, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:



- В приватизации будет участвовать узкий круг всем известных предприятий, которые заинтересованы что-то купить. У остального белорусского бизнеса нет на это денег.



Реализация прогноза по ВВП зависит от многих факторов, в первую очередь внешнеэкономических, в том числе - как будет развиваться экономика, прежде всего российская, как пройдет модернизация и насколько сбалансированной окажется в этом году наша экономика.



Что касается вклада малого бизнеса в обеспечение прогноза, то мы понимаем, что сегодня увеличить долю таких предприятий в общей массе, не вписывая их в существующую государственную экономику, не получится. Мы должны органически дополнять друг друга и улучшать. А для этого нам необходимо провести ряд мероприятий, не прописанных еще ни в одних планах или нормативных актах.





Анатолий ШУМЧЕНКО, председатель РОО "Перспектива":



- Никаких оснований для роста ВВП нет. В этом году, если растворителей не будет, таких показателей экономика не достигнет. Все уже привыкли к словоблудию. Проси больше - получишь меньше: по такому принципу и живем. Прогнозируемый рост достижим лишь в условиях стран с рыночной экономикой, демократическими ценностями и так далее. И то, что МАЗ в этом году перешел на четырехдневку, притом что склады завалены, - показательно.



Недавний опрос, который "Перспектива" проводила среди предпринимателей, показал, что на сегодняшний день белорусский бизнес истощен различными штрафами, проверками, и проводимой политикой до такой степени, что говорить об инвестировании в ценные бумаги компаний не приходится. Только белорусские олигархи могут между собой распределять эти акции. Кроме них, единственный, кто конкурентоспособен на нашем рынке в части приватизационных процессов, - это российский бизнес.



Если говорить о развитии страны в целом, сегодня необходимо снижать налоги, давать свободу малому бизнесу. Но власть долгосрочными перспективами не мыслит, она мыслит краткосрочно. Так, аренда по-прежнему находится в руках у монополистов. К тем же "близким" целям ведет и деятельность Министерства по налогам и сборам.