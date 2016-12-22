От базовой арендной — назад к базовой?

Сергей ДАВЫДОВ

Рост ставки базовой арендной величины обогнал инфляцию. Фото С. Костина

Базовая арендная величина с 1 апреля увеличится на 59,3%.

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 13 марта подписал постановление Совета министров № 172, в соответствии с которым с 1 апреля 2013 года повышается размер базовой арендной величины.



Если с 1 апреля 2012 года она составляет 54 тыс. BYR за квадратный метр площади, то с 1 апреля 2013 года ее размер увеличится до 86 тыс. BYR, или на 59,3%.



В соответствии с Указом президента № 150 от 29 марта 2012 года предполагалось, что базовая арендная величина ежегодно устанавливается Советом министров Беларуси с учетом инфляции за предыдущий год.



По данным Белстата, инфляция в 2012 году в Беларуси составила 21,8%. Исходя из привязки базовой арендной величины к инфляции можно было предположить, что эта величина с 1 апреля 2013 года составит около 66 тыс. BYR. Однако рост ставки базовой арендной величины оказался более значительным и она приблизилась к уровню базовой величины - 100 тыс. BYR.



Желание повысить ставки на аренду помещений, находящихся в госсобственности (а именно на них распространяется действие базовой арендной величины) высказал управляющий делами президента Виктор Шейман на совещании у президента 7 февраля 2013 года. Он отметил, что на данный момент арендная плата в объектах, которые принадлежат главному хозяйственному управлению Управделами президента, в 2-3 раза ниже действующих в Минске коммерческих предложений. В. Шейман отметил, что в ГХУ широко практикуется заключение договоров таким образом, что отдельные коммерческие структуры получают необоснованные привилегии, ряду коммерческих фирм площади предоставлены без проведения аукциона на право заключения договора аренды.



Кроме того, у отдельных зданий и помещений, сдаваемых в аренду, "удручающее состояние".



"Складывается впечатление, что это допускается умышленно для оправдания низких сумм арендной платы. Определенная финансовая бесхозяйственность проявляется сплошь и рядом: там недобор, здесь недостача, что выливается в солидные суммы", - сказал В. Шейман.



Повысить арендную плату за пользование государственными помещениями приказал на совещании президент А. Лукашенко.



"Что касается аренды зданий и помещений, именем революции привести все в соответствие с рыночной стоимостью! В Минске сегодня проблем сдать площади в аренду нет. Но главное, что в аренду за копейки сдаем, а они пересдают в субаренду в 3-4 раза выше", - сказал А. Лукашенко и поручил Комитету госконтроля обратить на это внимание.



Очевидно, что повышение базовой арендной величины увеличит нагрузку на бизнес, который хотя и смог пережить давление кризиса, но все еще чувствует себя не очень уверенно.



Об этом свидетельствуют и данные, приведенные В. Шейманом на совещании 7 февраля. По его словам, в течение 2012 года задолженность арендаторов увеличилась на 207 млн. BYR и достигла почти 3 млрд. BYR, из которых 70% являются просроченными. В 2011 году списана с балансовых счетов как невозможных к взысканию задолженность по арендным договорам на сумму 547 млн. BYR, в 2012 году - 215 млн. BYR, при этом ни на кого не был возложен контроль за обоснованностью списания и не принято должных мер по возврату.



Отметим, что базовая арендная величина была введена в начале 2012 года для компенсации резкого роста арендной платы для бизнеса в связи с повышением базовой величины, к которой были привязаны ставки аренды. Исходя из ставки базовой арендной величины с учетом понижающих и повышающих коэффициентов рассчитывается арендная плата на арендные взаимоотношения, где арендодателем выступает государственный орган или компания с долей государства не менее 50%.



Примечательно, что Указ № 150, принятый в 2012 году, предусматривает исчерпывающий перечень случаев, когда для получения здания или помещения в аренду необходимо проводить аукцион.



Во-первых, если арендаторы работают в населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. человек. Во-вторых, если помещения сдаются для реализации подакцизных товаров, ювелирных изделий, осуществления лотерейной, риэлтерской, страховой, банковской деятельности, деятельности в сфере игорного бизнеса, деятельности по организации и проведению электронных интерактивных игр.



Но предусмотрен ряд исключений, когда аукционов можно не проводить. Например, если аукцион уже проводился, но был признан несостоявшимся. Или помещения сдаются под размещение промышленных или сельскохозяйственных производств, для оказания бытовых услуг, размещения объектов общественного питания с количеством посадочных мест не более 25. Также без аукциона можно получить в пользование помещение под магазин площадью не более 25 кв. м.



Если помещение сдается на условиях почасовой аренды, то аукцион также не нужен. Преимущественное право аренды помещения без проведения аукциона закрепляется также за прежним арендатором, который выполнил свои обязанности по заключенному ранее договору аренды.



Поэтому не исключено, что, учитывая недовольство нового управляющего делами президента, пользующегося значительным доверием А. Лукашенко, арендные отношения в части аукционов также могут быть пересмотрены. И бизнес может забыть об "арендной либерализации", с которой начался 2012 год.