Оплатим знания

Александр КРАСЬКО

ЕБРР поддержал белорусский малый и средний бизнес на сумму 168 тыс. EUR в рамках Программы деловых консультационных услуг (BAS).

Программа деловых консультационных услуг работает в Беларуси около года. В 2012 году участие в ней приняли 25 предприятий. Стоит отметить, что финансовая помощь по BAS предоставляется в виде возмещения затрат уже после того, как проект завершен. В прошлом году средства были перечислены шести компаниям. Остальные 19 участников программы получат деньги уже в этом году. В среднем ВАS компенсирует до 50% стоимости консалтингового проекта.



"В прошлом году к нам обратилось около 60 предприятий, но часть из них не соответствовала нашим требованиям. Мы подписали грантовые соглашения с 25 предприятиями, а остальные либо еще подбирают себе соответствующего консультанта, либо их проекты находятся в стадии проработки", - рассказала национальный менеджер BAS в Беларуси Ольга Кузнецова. По ее словам, 13 из предприятий-участников находятся в Минске, 5 - в областных центрах и 7 - в малых населенных пунктах.



К участию в программе допускаются предприятия с численностью сотрудников до 250 человек. Мажоритарный пакет такой компании должен принадлежать частным белорусским собственникам, а сама фирма должна иметь возможность оплатить от 25 до 75% стоимости консультационного проекта. Максимальная сумма помощи одному предприятию - 10.000 EUR.



В 2013 году программа планирует поддержать 35-40 проектов в разных сферах бизнеса. Результаты работы программы в 2012 году показали, что многие предприятия отказываются от использования профессиональных консультантов по причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Чтобы еще больше поддержать белорусский бизнес, руководство программы BAS решило увеличить средний процент субсидии для предприятий в 2013 году с 50 до 60%. Для предприятий из регионов такая поддержка составит до 75% затрат на консалтинговые услуги (если численность сотрудников фирмы не превышает 100 человек).



"В других странах, где программа работает достаточно давно, мы видим серьезные улучшения на рынке консалтинга. Согласно последнему ежегодному опросу консультантов, который мы проводим во всех 24 странах, где работают аналогичные программы, в ряде стран эффективность работы консультантов значительно повысилась. Предприятия постепенно демонстрируют готовность самостоятельно оплачивать услуги профессиональных консультантов, количество консультантов увеличивается, а сфера оказываемых услуг расширяется. Например, в 2008 году в Молдове было 28 консультантов, оказывающих услуги в области энергоэффективности. Сегодня же их более 60", - сказала Стела Мельник, глава региональной программы группы поддержки малого бизнеса ЕБРР, отвечающая за Беларусь, Молдову, Украину.



Развитие рынка консалтинговых услуг - одна из заявленных целей BAS. Причем после того как этот рынок сформируется и станет готов к устойчивой работе, программа будет свернута. К примеру, в Болгарии и Прибалтике эта цель уже была достигнута, поэтому BAS там больше не работает.

Справка "БР"

BAS - программа Европейского банка реконструкции и развития, финансируемая Европейским Союзом. Она содействует повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и выступает гарантом профессионального консалтинга в странах действия ЕБРР. Участие в программе BAS дает возможность компаниям определить потребности в развитии их бизнеса и получить финансовую помощь для реализации консалтинговых проектов в следующих сферах: исследование рынков, разработка стратегий и бизнес-планов; автоматизация бухучета, управленческого учета; внедрение систем CRM; автоматизация производства; подготовка к внедрению ISO; консультации в сфере энергоэффективности; технико-экономические обоснования; реорганизация/реструктуризация, налаживание дистрибуции/логистики и др. В Беларуси программа BAS действует с 2011 года.