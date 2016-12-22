Площадка для старта

Ольга КАСПЕРОВИЧ

Франчайзинг — один из наиболее эффективных инструментов ведения бизнеса.

Рынок франчайзинга в Беларуси остается свободным.

Об этом говорилось на форуме "Франчайзинг Беларусь 2013", который недавно впервые собрал в Минске более 200 предпринимателей и экспертов, в том числе из России и Украины.



Для того чтобы создать успешный бизнес, необходимо найти жизнеспособную модель, минимизировать риски старта бизнеса, поверить в свои силы и заручиться поддержкой окружения. Все это входит в поле франчайзинга - комплексной предпринимательской деятельности.



Все уже придумано.



"Во всем мире франчайзинг давно зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных инструментов ведения бизнеса. Свыше 40% товаропроводящей сети приходится на долю франчайзинговой системы", - рассказал на форуме директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Александр Груздов.



Однако, по мнению экспертов, рынок комплексной предпринимательской деятельности в Республике Беларусь находится пока на стадии становления. "Вместе с тем франчайзинг может стать инструментом активизации предпринимательства в Беларуси. Наличие широкого круга компаний-партнеров позволяет игрокам на рынке франчайзинга получать комплексные и качественные услуги в решении вопросов", - считает директор департамента.



Тормозящим моментом в развитии франчайзинга в нашей стране стало то, что до 2005 года в Беларуси отсутствовала законодательная возможность заключать подобного рода договоры. И лишь со вступлением в силу закона, который ввел в Гражданский кодекс новую редакцию главы, ситуация начала улучшаться. В главе 53 "Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)" ГК РБ прописаны условия заключения и действия подобного рода договоров, обязанности правообладателей (франчайзеров) и пользователей (франчайзи).



Партнер Международной юридической компании "Арцингер и партнеры" Александр Корсак высказал свои предположения по поводу низкой популярности заключения договоров франчайзинга белорусскими бизнесменами: "Во-первых, отсутствуют достаточные знания правового и экономического характера. Во-вторых, это нежелание и неготовность сторон брать на себя ответственность. И, в-третьих, отсутствие дополнительных стимулов: налоговых льгот и преференций".



На сегодня одна из самых успешных и известных проданных в Беларуси франшиз - это "Милавица". Белорусская компания имеет более 500 торговых точек за рубежом, работающих по франчайзинговой системе. В каталоге же ассоциации франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" имеется более 60 франчайзинговых предложений и более100 потенциальных франчайзи.



По словам руководителя ассоциации "Белфранчайзинг" Ольги Леонтьевой, за период с февраля 2005 года по февраль 2013 года в нашей стране было зарегистрировано 135 договоров франчайзинга. Причем наибольший рост наблюдался в 2008-м, 2010-м и в прошлом году - в пределах 30 договоров.



"Однако даже если увеличить эту цифру с учетом незарегистрированных в Национальном центре интеллектуальной собственности, но реально действующих отношений, в 3-4 раза, все равно это не показатель для современного развития франчайзинга. Рынок действительно совершенно свободен, особенно в регионах. Поэтому и привлечение иностранных брендов, и развитие национальных является первоочередной задачей для развития данного инструмента в нашей стране", - отметила в своем выступлении О. Леонтьева.



Делать то, что нравится.



Своим опытом работы франчайзи, правда, пока не зарегистрированным в Национальном центре интеллектуальной собственности, поделился с участниками форума учредитель салона для собак в Беларуси "Милорд" Георгий Пармон.



Его партнером является одноименная российская динамично развивающаяся компания. Когда речь зашла о роялти, ежемесячных выплатах франчайзеру, Г. Пармон о точных цифрах умолчал. Сказал только, что, так как его салон был пилотным проектом российской компании, то и роялти он выплачивает на льготных условиях. Теперь российский "Милорд" имеет 7 салонов в Москве и 8 действующих франшиз по России. Белорусская же компания занимается вопросом создания собственной франшизы в рамках белорусского рынка, а в 2013 году планирует открыть еще 3 салона в регионах. Вопрос: найдутся ли в этих регионах потребители эксклюзивных услуг салона типа SPA-процедур, озонового массажа или декоративного маникюра для четвероногого друга?..



В России договоры коллективной концессии давно уже не новинка. Российская ассоциация франчайзинга в этом году отметит 15-летие. По ее данным, в России на конец прошлого года было 890 франчайзеров и 27 тысяч франчайзи. В Украине это 480 и более 22 тысяч соответственно. Сравнивать эти числа с белорусскими - 42 франчайзера, из которых продолжают действовать 32, и всего лишь 121 франчайзи - нет смысла. Впрочем, количество в бизнесе - не показатель качества. Директор Украинской ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос считает, что "сеть, которая состоит из 10-15 франчайзи, более целостная, гибкая и активная, чем франчайзинговая сеть, объединяющая десятки или сотни франчайзи".



Мировые же данные, правда, на конец 2010 года показывают, что в сфере коллективной предпринимательской деятельности в 75 отраслях экономики заняты 16 с половиной тысяч франчайзеров, свыше 1млн. 200 тысяч франчайзи. Объем продаж составляет свыше 1,5 трлн. USD.



"Если вы адекватный и сознательный предприниматель, то у вас есть шанс и возможность договориться с франчайзером о работе в сети", - считает украинский эксперт А. Кривонос. Учитывая ту заинтересованность, которую проявили белорусские предприниматели на форуме, и обилие вопросов к экспертам, остается надежда, что Беларусь в скором времени перестанет топтаться в кулуарах и станет полноценным актором на рынке мирового франчайзинга.