Когда хобби становится бизнесом

Ольга КАСПЕРОВИЧ

Амбициозность в деле - только плюс.

Чтобы открыть свое дело, иногда достаточно просто осознать, что у тебя для этого есть начальные знания, считает молодой программист.

Специальности, связанные с программированием, не теряют популярности среди белорусских абитуриентов последних лет. Как и в любом деле, находятся здесь и самородки. Например, вместо того чтобы пойти на специальный факультет и, как говорится, пусть меня научат, они всему учатся сами. Историей первой пробы своих сил в предпринимательстве делится студент 3-го курса Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ Антон РЯБЫЙ.



- Антон, с чего началось твое увлечение веб-разработками?



- Когда родители купили компьютер, я, как и все мальчики средних классов, никогда не отказывался поиграть в PC-игры. Со временем мне стало интересно, как они устроены. Начал копаться в исходном коде, анализировал его, пытался внести какие-нибудь изменения. Именно тогда я и вовлекся в мир компьютерных технологий. Через несколько лет, опробовав многие сферы компьютерной деятельности, остановился на веб-разработке. Я почувствовал, что нашел себя и свое призвание, каждый день уделял много времени изучению теории и практики. Когда учился в Любанской гимназии, даже был стипендиатом Международного Алферовского фонда поддержки образования и науки за создание сайтов. С тех пор и продолжаю этим заниматься. Думаю, эта сфера будет еще актуальна на протяжении многих лет, так как она постоянно развивается, так сказать, в геометрической прогрессии.



- А как же специальные знания? Будущие специалисты обычно отдают 5 лет студенческой жизни, чтобы познать хитрости профессии.



- В моем случае могу с уверенностью сказать: никаких специальных курсов мне не понадобилось, разве что информатика в школе помогла увереннее владеть компьютерными программами. Главное - это желание, стремление заниматься тем, что нравится. Лишь бы человек умел работать с компьютером, мог найти любую интересующую его информацию.



- Как любит говорить современная молодежь, Google тебе в помощь.



- И это тоже. Конечно же, знание английского языка существенно облегчает жизнь, многое становится понятнее. Лично я иностранный язык использую каждый день: читаю всевозможные документы, технические задания, при серфинге зарубежных сайтов и общении с клиентами.



- Насколько мне известно, после окончания школы среди вариантов было и поступление на специальность "Веб-журналистика" в Институте журналистики БГУ. Почему не сложилось? Ведь веб-журналист с отличным знанием интернет-технологий, наверное, мечта для любого сетевого издания.



- Да, я собирался поступать на веб-журналистику, но не жалею, что передумал. Это не совсем то, что мне нужно. Я не хочу просто подстраиваться под готовую систему управления сайтом и писать статьи. Меня интересует процесс работы с сайтами изнутри, то есть когда я сам создаю условия работы с сайтом для конечного пользователя.



- И тогда ты решил заняться бизнесом. С какими трудностями ты столкнулся при оформлении в качестве индивидуального предпринимателя?



- Была единственная проблема - возраст. На момент регистрации, три года назад, мне было 17 лет, поэтому приняли решение пройти процедуру эмансипации (признание несовершеннолетнего полностью дееспособным). Для этого я устроился на работу разработчиком сайтов в известную консалтинговую фирму. Вся процедура регистрации заняла около двух недель. В итоге я зарегистрировал "Студию Антона Рябого" (AR Studio) и занимался созданием сайтов, а также графическим дизайном, фото- и видеосъемкой, обработкой фото и видео. Из консалтинговой фирмы, естественно, уволился. Никакого стартового капитала не использовал. В моем деле, разработке веб-приложений, это совсем не нужно, разве что пустить в ход деньги на рекламу своих услуг.



- Откуда ты черпал знания по предпринимательской деятельности?



- Изначально я об этом ничего не знал. Существенно помогли в фирме, где я работал. Просматривал в Интернете законодательную базу, статьи, форумы о том, какие документы нужно собрать, куда обратиться, чтобы зарегистрировать ИП.



- Чем сейчас занимаешься?



- Работаю программистом в отделе разработки дизайна программного обеспечения в компании, которая занимается поставкой услуг в области разработки проектного (заказного) программного обеспечения и решений в Центральной и Восточной Европе. Учиться в вузе, работать и вести дела как индивидуальный предприниматель одновременно не было возможности. В бизнесе есть бюрократические моменты: нужно вести книгу учета доходов и расходов, заполнять налоговые декларации, составлять платежные поручения для банков и т. д. Средств на содержание персонала, который бы всем этим занимался, у меня нет, поэтому пришлось ликвидировать ИП. Но, думаю, это ненадолго. В планах - через несколько лет создать холдинг сайтов и получать пассивный доход. Несмотря на то что моя работа - мое хобби, как ни странно, я не хочу быть привязан к ней по 8 часов в сутки.



- Антон, как тебе удается совмещать в принципе несовместимые вещи: обучение теологии и работу над программным обеспечением?



- Многие удивляются: как это гуманитарий с такой узконаправленной специальностью, как теология, является программистом! На самом деле не важно, кто ты по специальности, в каком вузе учишься и учился ли вообще. Важно, как я уже говорил, стремление заниматься любимым делом, а время всегда найдется. Главное - эффективно использовать его и правильно расставить жизненные приоритеты, возможно, чем-то ради этого пожертвовав.



- Что можешь пожелать молодым людям, которые еще раздумывают: открывать свой бизнес или нет?



- Наверное, это спорный вопрос, и в каждом конкретном случае будут разные решения. Одно могу сказать точно: если молодые люди чувствуют, что их база знаний и ресурсов для собственного дела достаточна, если они уверены в своих силах и готовы решать проблемы, связанные с их бизнесом, - конечно, попробовать стоит. Но вместе с тем они должны быть готовы к трудностям. В Беларуси бизнес пока развит не так хорошо, как в странах Запада. У нас еще мало необходимой информации, нет инструкций типа Easy as 1-2-3, материал не подается так, как следовало бы. Возможно, из-за этого молодежь часто опасается открывать свой бизнес.