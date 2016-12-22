Год стабильности или возможностей?

Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Попробуем сделать прогноз развития малого бизнеса в Беларуси в 2013 году. Отношения государства и бизнеса останутся фрагментарными. Обе стороны будут держаться друг от друга на расстоянии, взаимодействуя лишь при решении наиболее острых проблем.

Учитывая то, что государство максимально устранилось от регулирования бизнеса, возможно обострение конфликтов между малыми и крупными предприятиями. Первое в 2013 году проявление этого конфликта - дебаты вокруг Закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания", в которых свои позиции отстаивают, с одной стороны, Республиканская конфедерация предпринимательства, а с другой - Ассоциация розничных сетей.



В связи с этим возможно появление новых казусных ситуаций, когда объекты малого предпринимательства обращаются к государству с просьбой что-то ограничить или ужесточить. На этом фоне могут делаться попытки создания системы саморегулирования бизнеса. Насколько успешными они окажутся, будет зависеть от желания различных бизнес-союзов договориться и повысить свой авторитет в глазах предпринимателей.



При сохранении устойчивого положения в экономике Беларуси серьезного давления на малый и средний бизнес со стороны государства не прогнозируется. Однако запланированный на 2013 год бездефицитный бюджет может вызвать единичные случаи усиления давления контрольных органов на бизнес. Также возможно повышение внимания госорганов к экспортерам. Это обусловлено потребностью Беларуси в валютных средствах для погашения внешних долгов.



С 1 января вступили в силу новые ставки налога при упрощенной системе налогообложения, которые призваны вывести доходы из тени. В связи с этим возможно увеличение количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Следует ожидать ужесточения борьбы с лжепредпринимательскими структурами. Поэтому малому бизнесу следует обратить внимание на сайты налоговых органов, где в ближайшее время будут размещены перечни таких структур.



В целом 2013 год может стать годом прорыва для малых предприятий. Но есть и вероятность того, что он будет застойным (или стабильным) - без сильного давления, но и без новых очевидных возможностей.