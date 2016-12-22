Год стабильности или возможностей?

Четверг
22 декабря 2016
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№ 2 (1035)
14-20 января 2013 г.
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№ 2 (1035) 14-20 января 2013 г.
Учитывая то, что государство максимально устранилось от регулирования бизнеса, возможно обострение конфликтов между малыми и крупными предприятиями. Первое в 2013 году проявление этого конфликта - дебаты вокруг Закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания", в которых свои позиции отстаивают, с одной стороны, Республиканская конфедерация предпринимательства, а с другой - Ассоциация розничных сетей.
В связи с этим возможно появление новых казусных ситуаций, когда объекты малого предпринимательства обращаются к государству с просьбой что-то ограничить или ужесточить. На этом фоне могут делаться попытки создания системы саморегулирования бизнеса. Насколько успешными они окажутся, будет зависеть от желания различных бизнес-союзов договориться и повысить свой авторитет в глазах предпринимателей.
При сохранении устойчивого положения в экономике Беларуси серьезного давления на малый и средний бизнес со стороны государства не прогнозируется. Однако запланированный на 2013 год бездефицитный бюджет может вызвать единичные случаи усиления давления контрольных органов на бизнес. Также возможно повышение внимания госорганов к экспортерам. Это обусловлено потребностью Беларуси в валютных средствах для погашения внешних долгов.
С 1 января вступили в силу новые ставки налога при упрощенной системе налогообложения, которые призваны вывести доходы из тени. В связи с этим возможно увеличение количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Следует ожидать ужесточения борьбы с лжепредпринимательскими структурами. Поэтому малому бизнесу следует обратить внимание на сайты налоговых органов, где в ближайшее время будут размещены перечни таких структур.
В целом 2013 год может стать годом прорыва для малых предприятий. Но есть и вероятность того, что он будет застойным (или стабильным) - без сильного давления, но и без новых очевидных возможностей.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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